Palermo: 16enne fermato senza patente, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Un 16enne di Misilmeri è stato denunciato in stato di libertà perché accusato di resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri del luogo, transitando in viale Europa, hanno intimato l’alt al conducente di un motoveicolo che, ha accelerato tentando di allontanarsi e far perdere le proprie tracce. Ne è scaturito un breve inseguimento tra le vie cittadine, piene di persone ed automobilisti, ma i carabinieri sono riusciti lo stesso a raggiungere il motoveicolo e bloccarlo. Gli accertamenti amministrativi, hanno fatto emergere che il 16enne alla guida del mezzo, non era in possesso della patente di guida perché mai conseguita e che, il motoveicolo, era privo di assicurazione e revisione. Lo scooter è stato sequestrato e sono state contestate sanzioni amministrative per 6.000 euro.