Palermo, 14 lavoratori irregolari in tre ditte: multe da oltre 50mila euro

Tre imprese, di cui due nel settore edile e una nel settore turistico alberghiero stagionale, sono state controllate dai carabinieri del nucleo operativo del comando gruppo tutela lavoro di Palermo del Nil di Agrigento nelle province di Palermo e Agrigento per verificare il rispetto delle normative giuslavoristiche e l’applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso dei controlli, sono stati individuati 14 lavoratori irregolari su 21 controllati con 52.701,84 euro di sanzioni applicate.

I lavoratori irregolari erano impiegati in maniera differente da quanto previsto dai contratti nazionali di riferimento. I militari hanno accertato diverse violazioni alla normativa sulla sicurezza, l’igiene e la salute sui luoghi di lavoro, tra le più ricorrenti: mancata formazione dei lavoratori, omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, mancata consegna dpi ai lavoratori, mancanza idonei servizi igienico-sanitari, posti di lavoro privi di addetti emergenze, primo soccorso e antincendio e cantieri privi di recinzione. Per tali violazioni si è provvedendo a carico dei responsabili aziendali a emettere provvedimenti prescrittivi, al fine di impedire il continuare le lavorazioni in circostanze di pericolo per i lavoratori, i quali potranno riprendere le attività non appena saranno ripristinate le regolari condizioni di lavoro.