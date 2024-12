Pachino, uccide il marito con un cacciavite. Arrestata una 30enne

Una nigeriana di 30 anni è stata arrestata dalla polizia per l’omicidio del marito, connazionale. Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di Pachino, in provincia di Siracusa, la donna, durante un litigio, avrebbe ferito l’uomo con un cacciavite. La vittima è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dove è morta per la ferita risultata letale. Sembra che il litigio sia scaturito perché alla coppia sarebbe stato tolto l’affidamento del figlio di due anni. La procura di Siracusa sta coordinando l’attività della polizia.