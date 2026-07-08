Foto di ufficio stampa

Pachino IGP e Galbani insieme nel must dell’estate: la Caprese

08/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nasce un’alleanza di filiera tra il Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino IGP e Galbani per firmare insieme il piatto simbolo dell’estate italiana: la Caprese. I due storici marchi, infatti, hanno presentato un abbinamento che unisce due grandi eccellenze del Made in Italy. l’oro rosso di Sicilia e la nuova mozzarella insaporita al basilico firmata Santa Lucia, un connubio che valorizzerà ulteriormente il piatto principe delle tavole estive.

La mozzarella insaporita al basilico, infatti, reinterpreta la ricetta tradizionale e, grazie all’aroma naturale di basilico, aggiunge una nota fresca e delicata alla mozzarella, esaltandone gusto e profumo senza conservanti. L’iniziativa prevede l’inserimento di un bollino dedicato sulle confezioni di Pomodoro di Pachino IGP che promuove l’abbinamento tra le due eccellenze, un invito diretto al consumatore a riscoprire la caprese nella sua versione più immediata e riconoscibile.

Nel formato da 125 grammi, la nuova Mozzarella Galbani Santa Lucia insaporita al basilico è pensata per piatti freschi, insalate e preparazioni creative. Un ingrediente già pronto all’uso che, insieme al Pomodoro di Pachino IGP, trasforma ricette semplici in esperienze di gusto. Perché, quando la terra e il saper fare italiano si incontrano, il Made in Italy non si racconta. Si assaggia.

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