I movimenti dei pianeti nei segni: Venere retrograda in Ariete. Leone e Bilancia storcono il naso

La bella Venere, il pianeta che annuncia la sera diventando visibile come la prima stella del vespero, Venere vespertina chiamata dai latini, e che annuncia il giorno essendo l’ultima luce a tramontare al cospetto del Sole che tutto abbaglia, tanto da eclissare gli altri lumi, Venere lucifero, si incapriccia e dal 2 marzo inizia il suo moto retrogrado, sospendendo alcune promesse e rendendo i rapporti un po’ più tesi. In Ariete è nel suo esilio e non rende entusiasta come potrebbe; retrograderà come Mercurio nel suo splendido regno di esaltazione, che è costituito dai Pesci; anch’essa terrà a braccetto Nettuno e lo trasporteranno in Ariete dando il via a nuove emozioni. Venere è anche il pianeta della piccola fortuna, della pelle e delle vene: occhio ai suoi capricci!

ARIETE

Cari Ariete, questa Venere vi vuole invitare a non sprecare tempo con persone e situazioni poco attendibili. Probabilmente, dopo aver profuso tanto sentimento in taluni rapporti, adesso sentite il bisogno di ricevere com’è giusto che sia.

TORO

Venere, per voi Toro, è il pianeta fondamentale, e proprio la sua retrogradazione, nella vostra ideale dodicesima casa, vi spingerà a riflettere su quanto non volete veramente affrontare i problemi sentimentali. Forse avete bisogno di fare pace tra la realtà e la proiezione della vostra idea di rapporto.

GEMELLI

Per quello che riguarda voi Gemelli, la realtà di questo moto di Venere non fa altro che segnalare la vostra esigenza di riscoprire i rapporti veri. Molti di voi hanno bisogno di riscoprire amicizie e senso di squadra, ed eccovi alle prese con condizioni che rivelano la realtà delle cose.

CANCRO

I Cancro, sotto questo moto di Venere, dovranno fare i conti con la realtà che si para davanti a loro, e l’evidenza del fatto che non sono così armonici come li vorreste. Probabilmente alcuni di voi si troveranno ad affrontare le condizioni di una relazione che non corrisponde alle aspettative.

LEONE

Fate attenzione, voi Leone, alle protervie che manifestate in pubblico, nel lavoro e in ogni altra manifestazione sociale. Molti di voi preferiranno un modo più discreto alla voglia spasmodica di manifestare la propria volontà: è vero che avete bisogno di rivalsa, ma dovrete calibrarvi non poco.

VERGINE

Molti Vergine, per adesso, desiderano rivalsa e gratificazioni economiche e pratiche. Per ottenere questo dovrete essere pratici, dinamici e fortemente convinti di ciò di cui parlate. Non basteranno le aspettative, siate sicuri e franchi e vedrete che tutto sarà congeniale, ma solo al prezzo di una vostra forte sincerità.

BILANCIA

Venere è il vostro pianeta, e in questa condizione di moto retrogrado opposto, il vostro astro non vuole che farvi riflettere sull’esigenza impellente di cercare una formula concreta per dire basta alle relazioni o collaborazioni che non vanno bene, per migrare a delle commistioni migliori.

SCORPIONE

Questa Venere, per voi Scorpione, è fondamentale per comprendere che spesso vi affidate a qualcosa o qualcuno che ritenete indispensabile e che non vi fa affatto felici o gratificati. È arrivato il momento di scendere in campo forti solamente di voi stessi e di nessuno altro.

SAGITTARIO

Voi Sagittario siete per natura dei grandi trascinatori, ma non per questo dovrete sottostare a qualcuno o qualcosa che pur amate, ma che non vi dà garanzie. Dovrete essere agili nello scrutare bene dentro i vostri interlocutori, e comprendere chi vi ascolta in tutti sensi o meno.

CAPRICORNO

Per i Capricorno, questo moto retrogrado di Venere vuole richiamare l’attenzione sui vostri affetti e sulle vostre relazioni, facendovi riflettere che non sempre si può andare d’accordo con chi si ama, ma non per questo smettere di amare. È qualcosa che ha a che fare con l’etica, ragione che vi è molto cara.

ACQUARIO

Per voi Acquario la sfida vera, e proprio di questa Venere, consiste nel non dare a vedere che siete veramente provati e stanchi di vedere i vostri sforzi affettivi vanificati. Dovrete trovare una formula serena per lasciare andare ciò che non è mai stato reciproco e gratificante nei vostri confronti, del resto arrivano ben altre soddisfazioni.

PESCI

Per voi Pesci, Venere si fa pratica e indica una serie di spese superflue che l’oroscopo vi esorta a evitare. Molti di voi avranno preferito celebrare qualcosa e sentirsi forti e capaci, ma alcuni non avranno accuratamente valutato le conseguenze: è ora di correre ai ripari.