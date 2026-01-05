Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze e lo Scorpione deve ricalibrare un po’. Vediamo la settimana di tutti i dodici segni nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Settimana, questa dal 5 gennaio, che riaccende in voi la voglia di fare e, segnala l’oroscopo, in taluni casi anche strafare… Molti i pianeti dalla vostra parte: un poderoso Saturno e un Nettuno sempre più vicini e motivati a risolvere i problemi più importanti, per far sì che diventiate inarrestabili. Sarà anche una settimana piena di quadrature, che sembrano intervenire parecchio sulla vostra condizione generale di stabilità in amore. Sarete, infatti, disponibili per tutto ciò che concerne chiarimenti e intenzioni che motivano la coppia, ma neanche per un istante verranno meno passione e provocazione.

Toro

Le feste, per voi Toro, sono state splendide da un punto di vista affettivo, ma non vedevate l’ora di ricominciare. E fare sì che la vostra realtà pratica potesse in qualche modo riprendere: con il lavoro, soprattutto, monitorato così da vivere le vostre vicissitudini in sicurezza. E questa settimana è caratterizzata proprio dalla voglia di controllare tutto. Benissimo ancora in amore, dove il sostegno di ben quattro pianeti in Capricorno vi fa sognare e stare bene.

Gemelli

Il cielo vede voi Gemelli alle prese con continue sperimentazioni, più fredde e ragionate, meno avventate e più consapevoli. Avete bisogno di dimostrare che le cose funzionano e che la vostra realtà è davvero mutata, ormai irreversibilmente. Tanto da cercare conferme e confronti con i vostri referenti lavorativi o i collaboratori. Forse alcuni di voi si confonderanno un po’, ma per tutti rimane certa la motivazione nella strada da seguire. L’unico rischio è la dispersione delle energie che, a volte, vi verranno meno in termini di concentrazione e forza fisica: riposate un po’. In amore, intanto, occorre chiarire perché alcune cose non accadano ancora.

Cancro

Settimana molto emotiva per voi Cancro, con la Luna a gestire delle complicanze alquanto instabili. Ma è un problema più semplice di quanto appaia: la Luna, infatti, non chiede altro che certezze affettive e di cogliere una direzione portante rispetto alle altre, che possa fungere da motivazione e riferimento. Il punto, come sempre, sono gli affetti e, per alcuni, le relazioni di coppia. Al lavoro, la fase riorganizzativa richiede sempre più impegno e costanza del solito. Vi sentite di avere meno tempo per tutto, ma forse è solo perché pensate che qualcuno non ne impieghi abbastanza nei vostri confronti…

Leone

Settimana che nasce un po’ moscia, per voi Leone, ma che carbura alla grande già a metà. Quando sembrate riprendere la vostra energia e voglia di primeggiare. Forse alcuni sentono di dover recuperare centralità e attenzione nel mondo lavorativo, e troverete interessanti soluzioni da proporre per innovare. Dovrete solo valutarne la reale utilità. In amore, invece, alcuni faranno di tutto per interessare il partner e rendere qualitativamente migliore il rapporto: ma vi servirà collaborazione e non sempre arriverà. Altri cominceranno a farsi delle domande, mentre i single vivono un momento in cui ameranno sperimentare nuove direzioni, anche non durature.

Vergine

Una bellissima settimana per voi Vergine che, dal 5 gennaio, potrete riordinare una serie di istanze che gravano su di voi: l’oroscopo segnalala che le risolverete in maniera definitiva. I primi giorni serviranno a raccogliere informazioni importanti e organizzarvi con i vostri veri amici o collaboratori fedeli. Mentre, da metà settimana, sembrate liberare finalmente un colpo che avevate in canna da tanto tempo. E che andrà perfettamente a segno, neutralizzando una serie di impedimenti e persone che pospongono il vostro operato, causandovi ritardi importanti. Le vostre relazioni, intanto, godono di parecchia energia: sembrate innamorati come non mai e con una grande passione a scaldarvi l’anima.

Bilancia

Settimana un po’ complicata per voi Bilancia, che vi barcamenate tra i capricci della Luna e dei poderosi Saturno e Nettuno, che sembrano già fare sentire la loro forte influenza. Cominciando un po’ a confondervi e a farvi rivedere una serie di rapporti che vi gravitano intorno. Alcuni di voi potrebbero sentire una condizione un po’ asfittica e poco affidabile da parte di persone che vi promettono garanzie o supporto e poi si dileguano nel nulla. Così come in alcuni collaboratori di sempre, che sentite poco presenti. Non perdetevi in filosofie, ma cercate di gestire le cose in maniera diversa: occorre solo lasciare andare, è un cielo fitto di quadrature, dovete solo resistere.

Scorpione

Questa settimana, voi Scorpione, avrete tutto lo spazio di manovra per gestire al meglio le decisioni importanti da prendere. Poiché il cielo vi renderà un po’ gelosi con il passaggio della Luna in Leone, ma non vi abbatterà di certo. Scoprirete, infatti, che per stare bene dovrete solo eliminare zavorre inutili e direzioni incongrue. Niente, però, vi farà desistere dall’usare il vostro inarrestabile intuito, che riuscirà anche a individuare le falle di sistema e a farvi accorgere di quanto siate avanti rispetto a prima. Posizione che non volete perdere, per cui basterà essere decisi e sicuri nei tagli che farete al lavoro e nel mondo amicale. E decisamente più morbidi in amore dove, una volta conquistata la dimensione che tanto aspettavate, non è il caso di essere bruschi.

Sagittario

Una settimana molto intensa per voi Sagittario, in cui le emozioni si alterneranno tra il compiacimento e la voglia di dimostrare che quanto avete portato avanti finora è valido. E vorrete esibirlo davanti a taluni che, a volte, inficiano la vostra credibilità o almeno così vi pare. Il vostro ottimismo si carica facilmente con i consensi e si smonta altrettanto velocemente con gli sguardi di scetticismo: non fatevi carico di pareri che arrivano da chi non vi conosce bene. E, soprattutto, non smettete di avere quella magnifica carica positiva che tutto lo zodiaco vi invidia. Ottimo in amore, gli affari pratici sembrano decollare.

Capricorno

La settimana prevede un Capricorno disposto, per una volta, a rallentare i ritmi. A concedersi spazi e a lasciare che ci sia una pausa meditativa che dia ancora maggiore motivazione alle vostre azioni. Sempre più determinanti per il futuro in questo cruciale momento di passaggio. Perché in amore siete quasi in uno stato di grazia: con Sole, Mercurio, Venere e Marte nel vostro segno zodiacale, che sembra sprizzare intensità ed emozioni nuove. Dimensioni importanti e forti che sembrano voler condividere il futuro con qualcuno di speciale. Non esiterete a impegnarvi, come quando prendete una decisione lavorativa: tutto adesso è nelle vostre mani, fate buon uso dei passaggi planetari.

Acquario

La settimana di voi Acquario è ancora caratterizzata dalla perfetta intesa che Urano e Plutone stabiliscono da un po’ di tempo a questa parte. Favorendo creatività e originalità in ogni direzione. Ma le novità di questa settimana dal 5 gennaio riguardano il vostro atteggiamento, davvero evidente per l’oroscopo e non solo. Siete talmente perduti in alcune idee e nella loro tempistica da sognare ad occhi aperti. E le persone intorno a voi potrebbero sentirvi distanti e affaccendati, tanto da sembrare disinteressati alle loro aspettative emotive. Stanchi di preoccuparvi delle proiezioni altrui, in questi giorni sarete un po’ ermetici, chiusi nel vostro laboratorio creativo: la vostra mente! In amore non sembrate interessati a raccogliere nessuna adulazione.

Pesci

I Pesci vivranno questa settimana senza pelle e scateneranno emozioni un po’ radialmente. Troveranno, infatti, la maniera di soccorrere chi amano e chi ha bisogno di loro, ma non saranno più disposti a reggere confronti con persone inaffidabili. E con chi, al lavoro, sembra deviare su rallentamenti e problematiche varie. Molti di voi potrebbero anche compiere scelte drastiche e preferire direzioni molto diverse dal solito. Avrete bisogno, infatti, di rivedervi in qualcosa che vi somigli più autenticamente. L’amore, intanto, sembra solido e vi porta a toccare vette di antica intensità, alla quale vi eravate disabituati.