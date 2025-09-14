Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025

ARIETE

Per voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei referenti lavorativi e, forse, non condividete il modus operandi di altri, ma niente paura: tra pochi giorni tutto avrà una grande accelerata e vi sentirete, finalmente, nel pieno delle cose. Un po’ troppo stress, rallentate…

TORO

La bella Venere sembra fare il vostro gioco, cari Toro, e vi assicura le sue ultime carezze prima di migrare in Bilancia. Vi servirà soltanto abbandonarvi alle sue mollezze, godere di un ritrovato equilibrio e godervi la relazione; se siete single, invece, sarete desideratissimi. A lavoro le cose si stanno mettendo in maniera positiva e si possono aprire i margini per dare spazio a un progetto che vi porterebbe beneficio: sono anche favorite, questa settimana, firme e transazioni che vi permettono di dare un nuovo agio alla vostra vita.

GEMELLI

Per voi Gemelli è un momento un po’ confuso, forse state processando troppi dati o non capite bene alcune dinamiche vecchie e vi deconcentrate dalle novità. Il cielo è assolutamente caotico per adesso, proprio per i litigi di Urano e Venere, che confondono i sentimenti e per gli imprevisti che vi destabilizzano, creando un po’ di agitazione. Il lavoro è un campo in piena trasformazione, tra cambiamenti che a lungo avete rincorso e che adesso vi travolgono velocemente, ma è la fase caotica che genererà quella piattaforma serena verso i risultati sperati.

CANCRO

Finalmente un schiarita per voi Cancro, che vi permette di gestire al meglio i vostri sentimenti: mentre tutto sembra trovare un assestamento e una logica, vi sentite più tranquilli e meno in balia di paure irrazionali, che derivano dai cambiamenti che pensavate vi avrebbero destabilizzato. L’amore si fa morbido e rassicurante e anche il lavoro si incanala verso direzioni che vi fanno sentire centrati e senza la paura di non essere al posto giusto. Nelle amicizie, intanto, ci sono dei piccoli gesti che apprezzerete molto.

LEONE

Ottimo cielo per voi Leone, che ruggite di passione e vi sentite iperattivi e meglio equipaggiati rispetto alla vostra quotidianità affettiva, che sembra essere sempre più reciproca non solo in termini intimi, ma anche in termini di confronto e grande scambio con il partner nell’affrontare problematiche e vicissitudini. Il vostro lavoro va a gonfie vele, e siete operativi fin su troppi settori, a rischio di stressarvi notevolmente, ma non per questo meno motivati. Comincerete a prendervi più cura di voi stessi, e a piacervi di più, curando il vostro aspetto.

VERGINE

Questa è l’ultima settimana annuale con il Sole in Vergine, godetevela tutta poiché la vigoria del Sole e la sua forza non saranno più disponibili come adesso. Fate dunque il pieno di sentimenti, che sembrano essere tornati al loro posto, e a farvi vivere qualcosa di bello e di solido, mentre al lavoro si procede con una maggiore serenità e margini non indifferenti. Avete largo spazio di manovra e tutto sembra sereno. Solo in famiglia potrebbe essere richiesto il vostro intervento per qualcuno che potrebbe avere bisogno di voi e della vostra assistenza.

BILANCIA

Questa è l’ultima settimana di attesa, prima che il Sole entri a illuminare i vostri gradi e a cambiare tutto. Se vi sentite incerti, siate sereni: le cose stanno per tornare a posto e a darvi maggiore certezza, a illuminare i vostri percorsi e a farvi capire che le scelte che avete operato vanno nella direzione giusta. Più rincuorati anche in amore, poiché la bella Venere salterà nei vostri gradi, invece, proprio questa settimana e farà di nuovo la bella stagione nel vostro cuore: ne avevate bisogno. Intanto il lavoro prospetta incarichi decisamente appetibili e risvolti che potrebbero fondervi a qualcosa di molto grosso.

SCORPIONE

Lo Scorpione questa settimana si veste sempre più dei suoi colori, e tutto si tinge di rosso passione. È di nuovo il vostro momento e tutto sta ricominciando a girare per il verso giusto. Vi arrivano segnali importanti e vi si prospettano nuove conquiste in amore, poiché siete maturati ed evoluti in maniera decisamente positiva, molto più elastici e sicuri di voi. Al lavoro si apre una finestra temporale che credevate ormai perduta, e che invece vi dà una nuova possibilità e prospettiva. Intanto, ritrovate amici e colleghi a cui siete molto legati emotivamente.

SAGITTARIO

Un po’ irrequieti i Sagittario, che sembrano volere più spazi e dare molto di più alla loro vita, convincendosi che il loro istinto li aiuterà in qualunque vicissitudine, soprattutto quelle amorose in cui tornate a essere istintivi, decisi e convinti di voler inseguire ciò che vi piace. Chi è in coppia avrà bisogno di rivendicare i propri spazi per le passioni o gli sport trascurati. Al lavoro, rischiate di appesantire troppo gli impegni per questo vostro generale iperattivismo: rallentate un po’ o rischiate di fare male alcune cose…

CAPRICORNO

Lavoro e amore sembrano mischiarsi un po’ per i Capricorno, che sembrano trovare la passione nel loro ambito lavorativo e decidere che, per una volta, vale la pena dare precedenza ai sentimenti. I single troveranno l’amore e il cielo sembra propenso a farvi incontrare una persona con la quale costruire. Mentre, a lavoro, il cielo astrologico prevede finalmente la possibilità di regalare qualcosa di grande e solido nel tempo, rinverdendo in voi l’ambizione e la voglia di trasformare la vostra vita. Il cielo, inoltre, segnala piacevoli sorprese in ambito sociale, se solo deciderete di dare maggiore respiro alla vostra vita.

ACQUARIO

Con la nuova posizione di Venere, eccovi più affascinanti che mai, pronti a godere del suo influsso e a rimandare le insolite, ma affascinanti, coordinate che solo voi sapete rimandare. Anche se non sempre riuscirete a essere chiari: non è semplice capirvi e qualcuno potrebbe confondersi, mentre la vostra voglia di fantasticare incorre in amore e c’è chi tenta di riportarvi alla realtà. Al lavoro sarete brillanti come non mai ma, per adesso, è utile preferire concretezza e fattibilità, poiché non è di filosofia che avete bisogno in questo momento. Grande affetto da parte degli amici.

PESCI

Questa settimana, voi Pesci, vi innamorate di nuovo della vostra vita e del lavoro. Sarà, infatti, una settimana decisamente intensa da un punto di vista emotivo e sentimentale, tanto da accendere il cuore di nuova motivazione e regalarvi nuove coordinate affettive. Ottimo con il partner; i single vivranno delle bellissime suggestioni, e chi aveva dubbi li risolverà in certezze. Al lavoro, ritrovate la voglia di ricominciare a tracciare un nuovo percorso, forti delle certezze e pronti a vivere altre nuove sfide che vi motivano; cominciate a programmare un po’ la stagione autunnale.