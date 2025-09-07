Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025

ARIETE

La settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in quelle amorose. Mentre tutto accade, il cielo vi chiede di fermarvi e rendervi conto che vale la pena di inserire nel vostro quotidiano abitudini più amorevoli, non solo nei confronti del partner, ma anche delle piacevolezze nei confronti di voi stessi. La settimana scorrerà sempre un po’ frenetica e con delle punte di intensità a volte esplosive.

TORO

Una settimana che regala emozioni costruttive, vi dona consapevolezza in amore e vi aiuta a vivere al meglio. Voi Toro avete sempre bisogno di sapere che le cose funzionano e che tutto sia al suo posto, ed ecco che questa settimana vi regalerà proprio questo. Vi sentirete anche più attratti dalle cose semplici e naturali, da tutto ciò che ha a che fare con il benessere. In amore, troverete che il consiglio del partner sia sempre quello più complice e supportante, mentre al lavoro sembrate voler varare una serie di nuovi procedimenti migliorativi, che vi daranno ragione già all’avvicinarsi del weekend. Comincerete a stare meglio, poiché è l’ultima settimana con Venere contro, e tutto sembra avviarsi verso un alleggerimento e una semplificazione.

GEMELLI

Questa settimana chiederà moltissimo a voi Gemelli, poiché vi metterà nelle condizioni di stimolarvi anche fin troppo rispetto alle cose da fare e da vivere. La quadratura dalla Vergine e i rapporti con Urano, che albergate nei vostri gradi zodiacali, sembrano farvi esplodere di input, scadenze da rispettare, incontri di lavoro, relazioni e parenti da gestire, e molto da riorganizzare al lavoro. Il campo lavorativo, da questa settimana, cambia parecchio, come anche la gestione del tempo; mentre il campo amoroso si sta piano piano evolvendo, facendovi scartare alcune situazioni che non sembrano troppo convincervi. Occhio allo stress e a non esprimervi troppo precipitosamente su persone o situazioni su cui non avete notizie certe.

CANCRO

Alla ricerca di un equilibrio che porti con sé armonia, voi Cancro, questa settimana, siete tesi e protesi a trovare gli equilibri giusti. E avrete un nuovo alleato: Mercurio, che vi aiuterà non poco nella comunicazione e servirà gli assist necessari ad affrontare, soprattutto con il partner, alcuni chiarimenti in merito alle nuove condizioni che si sono create. Nei primi giorni Mercurio sarà elettrizzato da Urano in quadratura, e forse i dialoghi vi daranno l’impressione di muovervi in un campo minato, ma sono solo le vostre paure. Anche al lavoro finalmente conquistate una certa agilità, che sembra resistere meglio a contrattempi e difficoltà.

LEONE

Brillante e luminosa come voi questa settimana, che sembra portarvi al centro della scena soprattutto al lavoro, dove sarà molto apprezzata la vostra chiarezza e la vostra presenza di spirito, che sarà risolutiva per la velocità con cui affrontate problematiche e contrattempi. In amore, più dialogherete con il partner e più il rapporto diventerà strutturato ed importante: il cielo astrologico è decisamente così intenso da farvi vivere una accelerazione di tanti accadimenti della vostra vita, che sente di nuovo pulsante il dinamismo e vi entusiasma. Un atteggiamento di positività vi pervade e Venere rende tutti i sentimenti oggettivi.

VERGINE

Stupendo cielo questa settimana per voi Vergine, che avete accolto il vostro beniamino, Mercurio, anche se un po’ scottato dai fulmini uraniani che lo rendono frettoloso di avere delle risposte: arriveranno copiose e certe, e finalmente vi daranno forza e vigoria. Il Sole ha riscaldato i vostri gradi e vi sentite più forti e con una condizione generale migliorata su tutti i fronti. E questa settimana vi regala generosamente le prove: al lavoro sarete lucidi ed efficienti, regalandovi tante soddisfazioni, il vostro stile si ammorbidisce sempre più in questa che, peraltro, è l’ultima settimana senza Venere. Si sente da un po’ che in amore va a gonfie vele, tanto che il partner o la persona che vi piace vi dirà qualcosa di speciale.

BILANCIA

Anche se ospitate Marte che, per voi Bilancia, non è l’ospite più semplice da gestire, questa è una settimana di ripresa e miglioramento: le vostre dinamiche cominciano a distendersi e a essere decisamente più morbide, e il lavoro si misura nei suoi effetti, a fronte di nuove strategie e risorse da poco utilizzate. Certamente, con Marte nel segno, c’è ancora qualcosa da risolvere, ma decisamente meglio rispetto alle problematiche che temevate. Adesso, il vostro intento si concentrerà in amore e decreterà un più ampio sviluppo della vostra vita sentimentale: a partire da questa settimana vi imporrete di essere molto più leggeri.

SCORPIONE

Una settimana che vi accende di passione e che evoca, in voi Scorpione, la capacità di essere adattabili e prendere la forma più congeniale che vi permetta di fare del vostro meglio al lavoro, dove una serie di mutevolezze darà ritmo alla routine. In amore correte incontro alla passione e gestite la faccenda in maniera molto intrigante seduttiva: volete a tutti i costi recuperare il vostro charme e rimettere in gioco la vostra vita affettiva. Non sarà semplice ottenere subito i risultati ma, sicuramente, avete ritrovato la motivazione e non demordete, in questa settimana così ricca di tante trasformazioni.

SAGITTARIO

Mercurio, questa settimana, fa i capricci con voi Sagittario, ma Venere rimane dalla vostra parte e tutto va bene anche senza utilizzare le parole: senza cercare troppe spiegazioni, vi concentrerete seguendo il criterio di una semplificazione dei pensieri. Sarà una settimana in cui al lavoro proverete a sperimentare, a cambiare un po’ di cose e ad affrontare con serenità anche le cose poco riuscite, avendo i margini per cambiare in corso d’opera strategia. In amore, rimane la bella Venere ad accendervi di fuoco e a darvi gli stimoli e la sicurezza necessaria per sentirvi forti.

CAPRICORNO

Settimana molto in tono con il vostro stile, Capricorno, che si presenta elegantemente austero e pieno di grande convinzione e forza attiva: sembrate voler opporre al caos la vostra resilienza, e la vostra operatività risulterà l’antidoto contro il logorio della vita moderna! Spigliati come non vi si vedeva da tempo e più comunicativi, avrete grandi soddisfazioni al lavoro. Ma la bella notizia è che questa è l’ultima settimana senza Venere: tra poco tornerete anche a gioire della piacevolezza dell’amore e a sentirvi di nuovo dentro a una dinamica sentimentale solida e serena.

ACQUARIO

Ottima settimana per voi Acquario, che vedrete trionfare le vostre idee, vi sentirete gratificati e andate avanti più sereni. Avete ritrovato la bellezza e l’entusiasmo al lavoro, che avete la necessità di affrontare con grande grinta, pensando in grande e ambiziosamente. Sentite una forte esigenza di ritrovare il bello armonico dentro di voi, e presagite già che questa sarà l’ultima settimana di Venere in opposizione. Avvertirete che l’amore è proprio dietro l’angolo: si prepara una settimana davvero piacevolissima e piena di emozioni.

PESCI

Un po’ complessa questa settimana per voi Pesci, che siete alle prese con un Mercurio in opposizione, che limiterà la comunicazione e non sempre vi farà sentire capiti e compresi. Il vostro cielo è davvero pronto a mettere in luce tutti gli errori di comunicazione e relazione, mettendovi nelle condizioni di trovare il problema nel sistema lavorativo, dandovi modo di renderlo palese. In amore, un po’ silenti e in fase attendista, in questo momento desiderate che il partner vi comprenda un po’ di più senza dovervi spiegare.