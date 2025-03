Oroscopo della settimana: dal 31 marzo al 6 aprile 2025. Tra sogni e azioni, i giganti planetari si fanno sentire

Nettuno ed i suoi mari vogliono realizzare sogni. Urano e i suoi turbini vogliono velocizzare le cose. Ii giganti planetari, insomma, si fanno sentire. Sarà una settimana segnata da nuovi assetti emotivi e decisionali, poiché Nettuno in Ariete appena arrivato si preoccupa di dare ai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – nuove speranze e sogni. Mentre i terra – Toro, Vergine e Capricorno – vengono scossi nella loro staticità da eventi che esigono decisione e prontezza di spirito. Agli acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – toccherà sistemare alcuni rapporti, mettendo in chiaro ciò di cui sono stanchi, e si batteranno per eliminare gli ostacoli. Gli aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – dovranno più affidarsi alla realtà per vedere gli obbiettivi realizzarsi.

ARIETE

Una settimana molto diversa dalle altre per voi Ariete. Gli influssi di Nettuno si fanno già sentire: appena entrato nel vostro segno, una marea di emozioni vi porta via, e voi vi sentite attraversati da sentimenti fortissimi. La strana sensazione di sentirvi attratti da qualcosa di insolito o stravagante dominerà i primi giorni della settima, mentre nel weekend Marte si connetterà a Urano che lo dinamizzerà notevolmente, e sentirete forte la passione e una certa iperattività. Ottima settimana per passioni e incontri travolgenti, mentre con il partner di sempre vi abbandonerete a una certa accettazione malinconica del rapporto.

TORO

Questa settimana, voi Toro, sembrate varare una politica attendista rispetto alle cose: senza concentrarvi troppo, non sobbarcandovi responsabilità o lavoro che non sentite più come doveroso. Sarete desiderosi di stare bene e di darvi il tempo necessario per aggiustare sentimenti e rapporti lavorativi. Il vostro pianeta, Venere, in un vantaggioso moto retrogrado in Pesci, si parlerà con Marte in Cancro, e le passioni si esprimeranno con dolcezza ma anche con grande intensità. Nonostante abbiate rallentato su alcuni fronti, i rapporti Marte/Venere riusciranno a rendervi attivi in amore e in casa, dove troverete il modo di ottimizzare qualcosa che vi farà vivere meglio.

GEMELLI

Per i Gemelli è una settimana di ascolto, forse molto impegnativa per la quantità di canali emozionali aperti e per le tante attività che avete in ballo per adesso. Mercurio, il vostro baluardo planetario, sembra immergersi in acque molto profonde ed emozionali: un po’ confuso, tenterà di dialogare con diversi pianeti assorbendone i punti di vista, mentre il vostro spirito sarà sostenuto dalla forte presenza amica del Sole in Ariete a voi compatibile. Nettuno, invece, vorrà sostituire con un notevole intuito le analisi falsanti di Mercurio, e farvi arrivare alle conclusioni per osmosi piuttosto che per analisi. I sentimenti di questo periodo parlano di sogni e proiezioni future abbastanza probabili e verosimili: abbiate fiducia, soprattutto in un weekend molto piacevole.

CANCRO

Dopo alcune settimane complicate per voi Cancro, in cui avete dovuto tentare di spiegarvi e di risolvere alcune cose in famiglia e nel rapporto di coppia, ecco che i pianeti vi rendono attivi e capaci di dare svolte o soluzioni. Sarà Marte che, nei suoi ultimi giorni di permanenza nel vostro segno, darà il meglio di sé: attivato da Urano in Toro e connesso a Venere tornata in Pesci, vorrà farsi capire e avere carta bianca su tutte le operazioni da compiere. Si farà a modo vostro e prenderete in mano varie situazioni in questa settimana iperattiva. Attenti a Nettuno e alla sua complessa quadratura in Ariete, che vi raccomanda di non assorbire troppe emozioni da chi vi sta intorno.

LEONE

Cominciano a girare bene le cose per voi Leone, molti pianeti sembrano appoggiarsi e, finalmente, la connessione con Nettuno in trigono dipana la coltre di nebbia che non vi faceva vedere lontano. Adesso troverete sempre più interessante vivere emozioni e condizioni che sembrano soddisfare speranze e desideri. Questa settimana nasce un’idea, un progetto che potrebbe portare il lavoro a evolvere in maniera molto costruttiva, e a rendervi protagonisti. La presenza di Nettuno in trigono fa scaturire ispirazione e creatività, rafforzata dal calore e della forza del Sole, entrambi in Ariete. Ma anche Marte farà la sua apparizione nel vostro cielo e scatenerà forza e passione ma, soprattutto, azione: quell’agire forte e vigoroso che finalmente torna a far parte della vostra natura. Da questa settimana in poi aumenta di molto l’istinto.

VERGINE

Una settimana per voi Vergine decisamente più veloce e risolutiva. Mentre il cielo si semplifica e voi fate volentieri a meno dell’opposizione di Nettuno, che vi ha rallentato non poco rendendo tutto nebuloso, adesso ci pensa Urano in combinazione a Marte a pungolarvi dove serve, a farvi correre e anche a valutare alcune soluzioni di cui diffidavate. Un po’ smaniosi di cambiare la configurazione generale delle cose e pronti a cogliere le opportunità possibili. Il ritorno di Venere in opposizione in Pesci non sembra rendere la situazione in amore molto fluida, forse qualche ripensamento o malinconia vi spinge a ripercorrere il passato e a fare dei paragoni che serviranno a poco. Proprio la Luna e Nettuno, questa settimana, vi daranno la capacità di cambiare le cose se non vi sentite appagati.

BILANCIA

Per tutta la settimana voi Bilancia sarete pervasi da uno strano ottimismo che insisterà sul voler vedere le cose sotto un’ottica molto più personale che oggettiva. Venere, del resto, ha dismesso l’opposizione dall’Ariete rifugiandosi in Pesci, e vi lascia un po’ più smarcati. Mentre la stessa, nel fine settimana, sarà più intensa e passionale, accordandosi con il suo amante preferito, Marte, e gestendo meglio le questioni di cuore a cui farete meglio a dedicare una maggiore attenzione, cura e spazio. Mentre al lavoro, l’opposizione di Nettuno tenderà a farvi cogliere il rischio di non vedere lucidamente la realtà e di puntare su progetti e collaborazioni che non saranno all’altezza delle aspettative: guardate meglio e parlatene con un amico che sappia fornirvi una valutazione più critica.

SCORPIONE

Settimana molto dinamica per voi Scorpione. L’opposto Urano esigerà di farvi andare veloci, ma avete tutto il supporto dei pianeti nelle acque dei Pesci: Saturno, Mercurio e Venere vi sosterranno nel parare le frecciate provocatorie di Urano in Toro. Sarà la settimana in cui perdete l’appoggio di Marte, quindi sfruttate bene la prima metà di questo tempo per agire e reagire, con originalità, estro e fantasia, anche varando delle nuove tecniche di approccio al lavoro non proprio convenzionali. Il weekend è generoso di passione e amore: potrete infatti decidere di passare un momento intimo con il partner e ottenere quello spazio che durante la settimana viene per forza di cose sottratto. Niente crisi, si preparano solamente nuovi cambiamenti, quindi accogliete i segnali.

SAGITTARIO

Seppure per voi Sagittario risulteranno urticanti Saturno, Venere e Mercurio dalla loro quadratura in Pesci, a darvi un ottimismo insperato e un sogno da rincorrere è proprio Nettuno, che da questa settimana irradia il suo benefico trigono che sosterrà molto le vostre aspirazioni. Il quadro generale dell’oroscopo non è affatto sbilanciato, tanto più che Marte sembra stare diventando un potente alleato: anche se per poco, comunque riuscirete a distinguere quando è il caso di ritirarsi senza collidere. In amore, seppure le differenze di vedute possono essere molte, ecco che l’intensità affettiva non viene comunque meno. Mentre le svolte che attendevate a livello pratico si faranno più vicine. Il vostro è pur sempre un animo generoso e sensibile: questa settimana state a guardare, tutto andrà in maniera serena se non farete mosse azzardate.

CAPRICORNO

Per voi Capricorno è una settimana importante, visto che Urano vi farà tuonare o quanto meno rompere gli schemi. La vostra voglia di procedere è assolutamente esaltata da transiti planetari che vi esortano a prendere in mano la situazione e a intensificare la vostra realtà in maniera tale da rendervi più sicuri e forti. Al lavoro sarete i soliti generali di battaglia, ma in amore si rende necessario rompere gli schemi e gestire meglio le vostre pulsioni, ammettendo a voi stessi che il riassunto delle puntate precedenti non diventa una giustificazione valida a tal punto da precludere altre forme affettive che vi si parano davanti. Forse rischiate di perdere qualcosa di importante, se non variate atteggiamento.

ACQUARIO

Se, per voi Acquario, Urano e i suoi turbini dettano sempre cambiamenti inaspettati e piacevoli, in questa settimana ne avrete molti. Il vostro pianeta in Toro, seppur in quadratura, viene stimolato ad agire e a darvi gli input necessari per mutare ancora una volta: cambi di abitudini, di approccio alla vita, alle cose, agli impegni che sembrate subire sempre meno. Nettuno, per parte sua, ce la mette tutta per rendervi più dolci e comunicativi, sognanti sicuramente di traguardi soddisfacenti che sembrano arrivare, ma non solo. Anche in amore, infatti, guarderete alla situazione con un certo positivismo e vi convincerete che siete molto soddisfatti.

PESCI

Cari Pesci, è la prima settimana senza il vostro Nettuno: non per questo sarete meno fantasiosi, anzi proverete a essere più pratici, ma con un piglio originale e sorprendente. Saturno, inoltre, accoglie Mercurio e Venere raminghi e retrogradi nei vostri gradi, intimando loro di non piagnucolare ma di attuare svolte nelle relazioni professionali, comunicative e affettive che ormai si rendono necessarie, visto che i soliti errori ripetuti non vi rendono propensi a elargire altre chance o tentativi in cui non credete più. Con maggiore autorità e partendo da un’analisi molto più accurata, saprete prendere le mosse, essere trascinatori e pretendere che alcuni ostacoli vengano rimossi una volta per tutte.