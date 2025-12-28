Una settimana che, partendo di lunedì 29 dicembre, chiude e apre un anno: con un oroscopo che porta con sé i doni che tutti i dodici valuteranno. Il nuovo si apre con una speranza più sentita che mai. Con dei cambi planetari che stravolgeranno tutto e daranno il via a cambiamenti fondamentali che modificano un’epoca. Buon anno nuovo a tutti dalla nostra rubrica astrologica!

Ariete

L’ultima settimana dell’anno contiene anche la prima: ed è così che iniziate l’anno con un sereno addio al 2025. Che porta con sé qualche sopportazione in più degli altri anni. In famiglia, infatti, forse dovrete pazientare rispetto a cose che non comprendete, ma che non potete fare nulla per cambiare. Inizierete l’anno consapevoli che qualcosa si sta avvicinando e che cambierà per sempre la vostra vita. Sia al lavoro che nella vostra sfera privata, vi sentite già pronti e volenterosi di ricominciare quanto prima a lavorare e amare.

Toro

L’anno finisce leggero senza nemici, ma non per questo sentirete meno l’amore e il senso protettivo nei confronti della vostra famiglia. Iniziate l’anno in maniera eccellente, poiché Venere è tutta dalla vostra parte e vi ripaga di tantissime cose. Non solo in amore, ma anche in famiglia e nell’economia, grazie anche a Giove e a un Saturno che comincia già dalla prima settimana a promettervi tanto. Probabilmente avete avuto una presenza maggiore a livello affettivo durante tutte queste feste. E, per questo, più forti che mai, avrete anche voglia di dare di più instancabilmente. Mentre la voglia di rivedere amici e condividere è tanta.

Gemelli

Una fine anno con un doveroso compendio da compilare: voi Gemelli siete sempre immersi in pensieri binari e la valutazione dei pro e contro, quest’anno, è sicuramente più ampia del solito. Urano comincia ad aiutarvi e a farvi vedere le vostre responsabilità in questi meccanismi che si alternano per voi. In un’altalena di trasformazioni ancora necessarie e rendicontazioni doverose, che condividerete con i vostri referenti. Una settimana, questa dal 29 dicembre, in cui il lavoro vi reclamerà nonostante le feste, e anzi l’oroscopo vi chiederà di più. L’amore non sembra essere ostacolato come prima: potete cominciare a fantasticare.

Cancro

Finite l’anno in una condizione di soddisfazione per i risultati ottenuti e le promesse rinnovate con il vostro amore. Voi Cancro, romantici come siete, non desiderate di meglio. Ma la seconda parte della settimana vi richiama immediatamente alla realtà e vi mette nelle condizioni di fare i conti subito con un rientro importante e forte. Non potrete dirigere nulla di più rispetto alla famiglia e al rapporto di coppia. Adesso inizieranno le contropartite e l’anno parte con delle sfide che vi chiedono di lasciare spazio agli altri e alle loro esigenze.

L’astrologo Marco Amato

Leone

L’anno finisce bene per voi, che avete conquistato coraggio e sicurezza lavorativa. Inizia con un aiuto in più dal partner e con la promessa di Giove, per voi Leone, di sistemare alcune cose a livello legale e impadronirvi finalmente della vostra vita come la volete. In amore dovrete accettare che il partner non vi possa stare vicino in tutto e, magari, rivedere alcune posizioni rispetto agli altri e al vostro modo di intendere lo stare accanto. L’anno, intanto, pare voglia impegnarvi più del solito a livello economico: fin dai primi giorni occorre pianificare una strategia economica nuova.

Vergine

L’anno non poteva finire meglio ancora, in questi primi giorni della settimana dal 29 dicembre, sarete siete in sollucchero come il vostro oroscopo. Perché voi Vergine avete avuto il miglior Natale di sempre: romantico, appassionato e lontano dal frastuono di tutto ciò che vi impegna in maniera stressante. La prima parte della settimana, dunque, ancora vi trova in estasi per la meraviglia di Natale che avete trascorso. La seconda, dopo Capodanno, vi vuole invece consapevoli di ciò che non volete mai più nella vostra vita. Ma anche delle speranze per un futuro che non osavate neanche immaginare, della gioia di cosa siete riusciti a portare in salvo e della pressione sulle vostre ali che diventa sempre più leggera, facendovi salire di quota!

Bilancia

Il vostro anno finisce con qualcosa di sospeso, un senso di incompiuto e di tante cose che ancora per voi Bilancia vanno chiarite! Ma il senso del futuro che porta con sé la seconda parte della settimana vi innesta in un nuovo anno davvero importante per la vostra crescita. Sarà l’anno che metterà tutto alla prova, con Saturno e Urano opposti in Ariete, un Giove che vi apre nuove prospettive e Urano che non vi farà essere diplomatici come al solito. Il cielo di questa settimana dal 29 dicembre vi farà maturare e l’oroscopo vi chiede di pensare cosa non volete più e cosa vi aspetta per il futuro. Il partner sembra volere più rassicurazioni, in questo anno cruciale anche per i sentimenti.

Scorpione

Finisce benissimo l’anno e, voi Scorpione, state decisamente meglio. Mentre la seconda metà della settimana vi fa sognare e, al contempo, non vi fa stare fermi, poiché l’anno nuovo inizia subito con tantissime cose da fare e da vivere, anche un po’ fuori dall’ordinario. Come una romantica fuga d’amore o una visita a sorpresa che vi allieterà. Non mancheranno di certo le novità, specie quella che più di tutte vi piace: il ritrovato atteggiamento del partner, che si palesa e manifesta il suo interesse nei vostri confronti. Anche in maniera sociale, vi sentite amati e al centro dell’attenzione.

Sagittario

Se, in ultimo, questo 2025 a voi Sagittario ha lasciato tantissimi strumenti nuovi, dopo tempi fermi e noiosi, adesso non avrete che l’imbarazzo della scelta nell’usarli al meglio! Tutto sembra spostarsi già da questo fine settimana in una dimensione di concreta fattibilità delle cose. E di tanti sogni che ora vedrete a portata di mano, come un regalo che arriva da un Natale magico. Che promette un anno nuovo pieno di affari, introiti maggiori e la vostra voglia divorante di partire, anche se gli astri tenderebbero a consigliarvi il meritato riposo. Non è escluso un Capodanno sul cucuzzolo della montagna o in una spiaggia da tropico!

Capricorno

Il cielo con voi è generoso e Natale vi ha regalato un tripudio di pianeti e il calore del Sole che, questa settimana che volge all’anno nuovo, vuole esaltare. Donandovi una specialissima serata che passerete all’insegna dell’amore, sicuro e forte come non mai. Il cielo, peraltro, vi vuole anche single e felici: chi è solo non abbia paura di accettare inviti o serate speciali, poiché Venere vi inseguirà e vi farà brindare con una passione nuova e fortunata. La settimana, al lavoro, non è del tutto esente da un controllo – anche da remoto – delle vostre occupazioni: siate solo un po’ più fiduciosi nel demandare.

Acquario

Una settimana fantastica, questa dal 29 dicembre, per gli Acquario, a cui l’oroscopo regala una sorta di bonus feste. Carichi di energia e, una volta tanto, disimpegnati e liberi di fare tutto ciò che desiderate, non abbandonate nessuna opzione poiché il successo è garantito su tutti i fronti. Sarete quelli che trovano il miglior connubio tra lavoro e ferie, tempo libero e impegno, amore e passione e, soprattutto, un successo strepitoso in società. Inizierete l’anno consapevoli del successo ottenuto in questo faticosissimo 2025, ma che vi ha anche dato tanto, al di là delle aspettative. Mentre in amore tutto sembra piacevole e nuove seduzioni infiammano il vostro cuore. Le coppie solide chiedono un di più, che forse potrebbe essere una promessa in questa settimana indimenticabile!

Pesci

Il cielo di voi Pesci, questa settimana, è ricolmo di speranza. Sia perché l’imperioso Saturno sta facendo di tutto per promettervi qualcosa di solido e di concreto per il lavoro, sia perché Venere sta allietandovi moltissimo, dandovi le conferme che volevate in amore. In famiglia, quest’anno, ve la siete cavata meglio del solito, non soccombendo alle esigenze di tutti. Ma privilegiando le vostre e le condizioni più scorrevoli affinché possiate passare tutto il periodo festivo con serenità. Occhio, intanto, alle mail o alla posta in generale, poiché è in arrivo una notizia molto importante o una convocazione che renderebbe felice l’inizio del nuovo anno!