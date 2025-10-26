L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti e i Bilancia più liberi e leggeri. Ma sono i segni di fuoco quelli che subiscono di più. Di nuovo confuso il Sagittario, alleggerito il Leone e meno sotto pressione, l’Ariete ora deve solo aspettare i frutti di quanto fatto. I segni di terra sono più avvantaggiati: soprattutto i Toro, anche se Marte li rende insicuri. Mentre i Capricorno moltiplicano gli impegni, ma senza dispiacere, e i Vergine si trovano di nuovo Nettuno e Saturno contro fino alla fine dell’anno.

ARIETE

Per voi Ariete, questo cielo è decisamente liberatorio. Poiché, da questa settimana, Nettuno e Saturno risiedono in Pesci, lasciando il vostro cielo sereno e libero di esprimersi. Senza particolari tensioni e senza ansie. A lavoro avete fatto il possibile: adesso, in questo ambito, si tratta solo di aspettare risvolti e conseguenze. Nell’amore sarete forti e passionali, senza niente che vi impedisca di vivere come volete i sentimenti. Per i single momento magico questa settimana a partire dal 27 ottobre, con l’oroscopo che prevede, grazie alla Luna, degli incontri molto interessanti.

TORO

Per voi Toro il cielo sarà fortemente provocatorio, poiché Marte e Mercurio in opposizione confondono i pensieri e le parole. Forse le stelle fanno luce su qualcosa di importante. Vedono, infatti, nella prima parte della settimana, dei chiarimenti utili, sia con il partner che con i collaboratori a lavoro. Mercurio, durante il fine settimana, esce dall’opposizione e finalmente lascia i dialoghi liberi di fluire. Nonostante un leggero nervosismo e stress per alcune cose dette, che vi fanno sentire a disagio. Voglia di fare e passione non mancheranno, ma dovrete prima togliervi qualche sassolino dalla scarpa.

GEMELLI

Proprio da mercoledì 29 Mercurio, il pianeta dei Gemelli, entra in opposizione. E nel fine settimana rincara la dose la Luna, che si pone nella stessa area di opposizione. Mentre Urano continua imperterrito nei vostri gradi a sollecitare cambiamenti che si susseguono senza posa. Le opposizioni vi faranno molto riflettere su come la vostra idea di coppia possa realmente incontrare il partner, poiché sotto queste stelle non sarete sempre disponibili. Mentre al lavoro occorrerà essere molto chiari sui punti e decidere quale ruolo occupate veramente e quanto questo vi soddisfi.

CANCRO

Bellissima settimana per voi Cancro, con un Sole corroborante in stupendo trigono dalla vostra parte. Che vi ripaga di tutte le ferite e guarisce gli animi più melanconici. Mercurio, da mercoledì, non vi obbliga ad aggiungere altro a ciò che avete detto, mentre la Luna vi vuole più dinamici e allegri. Mentre tentate di capire come far funzionare il lavoro o le novità che lo riguardano, ecco che in amore tutto torna un po’ più gestibile e disteso. Facendovi sentire di nuovo la presenza del partner. Per i single è tempo di colpi di fulmine e amori che esplodono all’improvviso.

LEONE

Ottima settimana, per voi Leone, questa che si apre con lunedì 27 ottobre: l’oroscopo vi vede sempre sul pezzo. E intrigati, già da mercoledì 29, con un Mercurio che diventa amico e vi fa sentire più curiosi e sperimentalisti del solito. Nel fine settimana, complice una magnifica Luna, si accende la passione e si accumulano emozioni esplosive, che vi rendono più affascinanti che mai. Al lavoro, intanto, una maggiore rilassatezza vi fa sentire che il peggio è passato. E che non c’è più motivo di sentirsi sotto osservazione continua. In amore migliorano i dialoghi e la progettazione con il partner.

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 per i 12 segni zodiacali

VERGINE

Per voi Vergine, sopportare Saturno e Nettuno di nuovo in opposizione e retrogradi in Pesci è abbastanza spossante. Con la confusione che genera Nettuno e la durezza lavorativa di Saturno, ci si mette anche Mercurio, vostro pianeta, a rovinare un po’ le intese. Con discorsi inutili e delle mal sopportazioni con chi non parla il vostro linguaggio. Sarete un po’ stanchi di sperimentare ancora codici che lasciano, comunque, un senso di incomunicabilità. In famiglia c’è bisogno della vostra presenza per far funzionare le cose come dovrebbero.

BILANCIA

Per voi Bilancia il cielo si fa finalmente terso e sereno. Visto che i giganti planetari Saturno e Nettuno hanno battuto in ritirata in Pesci, e sembrano non opporsi più caoticamente e duramente al vostro cielo. Rimane solo Giove in quadratura dal Cancro a rendere gli obbiettivi da raggiungere un po’ più ambiziosi, e ad alzare la posta in gioco. A lavoro sembrate avere superato la fase critica. Siete messi nelle condizioni di sapere gestire le cose nella maniera più sicura per voi in termini di operazioni e manovre. In amore, forse, vi sentite poco compresi dal partner.

SCORPIONE

Per voi Scorpione, protagonisti del momento, il cielo è generoso. Ed è bene che anche voi mostriate di contro una certa avidità, in termini di voglia di stare bene, di amare e di essere amati. La Luna e Mercurio vi faranno grandi affaristi per ora, poiché esigono dal lavoro molte altre risposte e concretezze. Che ambiscono a consolidare la vostra posizione e a rendere tutto davvero più confortevole. In amore c’è una vera e propria esplosione di sentimento e grandissima attrazione per qualcuno che sembra solido. E, come in amore, tutta la vostra vita assume un tono nuovo. Le promesse d’autunno, con Nettuno e Saturno ancora benevoli, non mancheranno.

SAGITTARIO

Mentre tutto stava andando bene per voi Sagittario, Saturno e Nettuno si rimettono in posizione scomoda fino alla fine dell’anno. Creandovi un po’ di stress, ma solo per generare quei cambiamenti importantissimi a cui volete andare incontro. Ci penserà Mercurio a farvi sentire più allegri e divertenti, mentre la Luna, nel fine settimana, ha un carico di emozioni e sentimenti solo per voi. Il cielo è tutto sommato ben bilanciato, ma nulla potrà mai fermare il vostro ottimismo. Soprattutto se vi farete coinvolgere in amore e dagli amici che vi stanno accanto.

CAPRICORNO

Per voi Capricorno c’è la necessità di aprirvi e fidarvi un po’ di più dei collaboratori e delle persone che avete intorno. Al lavoro, ora che Nettuno e Saturno sono di nuovo amici, ecco che entrerete nel vivo di responsabilità e pesi da gestire non indifferenti. Il vostro animo è davvero conteso tra una voglia di fare e la volontà di avere tutto sotto controllo. A volte tralasciando la possibilità di dare fiducia e la validità di alcune persone che possono starvi accanto e darvi un certo supporto. In amore, forse, fate un po’ pesare la totalizzazione del lavoro e il partner si produrrà in maniera tale da distrarvi piacevolmente. Con delle sorprese nel fine settimana.

ACQUARIO

Per voi Acquario, perdere due alleati potenti come Saturno e Nettuno non è semplice. Tutto rallenta un po’ con un senso di noia, e c’è anche Marte che pungola dalla fastidiosa quadratura in Scorpione, che tende a innervosirvi talvolta. Torna però amico Mercurio, meravigliosamente loquace e in vena di grande leggerezza. Mentre la Luna ha una romantica e bellissima notizia per voi nel fine settimana. Con una Venere così smaccatamente dalla vostra parte piacerete moltissimo e farete conquiste. E vi lascerete andare alla passione senza limiti, con la vostra inesauribile fantasia.

PESCI

Con Saturno e Nettuno che tornano nei vostri gradi zodiacali, tutto diventa di nuovo impegnativo e un po’ incerto. Mentre le condizioni generali sembrano riservare un certo successo possibile, con Giove che si confronta con i due giganti planetari nel vostro segno, Venere si fa inquieta. E vi agita non poco, rendendovi un po’ instabili e permeabili alle lusinghe. La Luna del fine settimana sarà un po’ irritante e potreste prendere male alcune cose dette. Che, forse per un eccesso di emotività, non sarete disposti a tollerare.