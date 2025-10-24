Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?

24/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi nella percezione generale. Eppure, lo Scorpione è uno scrigno di preziosità tutto da scoprire, conoscere e rimanerne stupefatti. E oggi è il protagonista della nostra rubrica astrologica.

Cosa rappresenta il segno zodiacale dello Scorpione

Ottavo segno zodiacale di natura acquatica, rappresenta le viscere, l’intimo e la passionalità degli affetti. È di qualità fissa, quindi rappresenta il cuore della stagione, nel suo caso l’autunno, ovvero l’essenza che deve essere mantenuta. Tale è il compito dei segni fissi, e l’autunno è la stagione che ci insegna a perdere gli orpelli, come foglie secche, e che trasforma le perdite in nuove basi costruttive. Lo Scorpione è custode di tutto questo.

Ovviamente la questione legata al sesso è relativa al fatto che, anatomicamente, il segno zodiacale corrisponde all’apparato urogenitale nella morfologia fisica zodiacale. Sicuramente legati più degli altri undici alla sessualità, lo Scorpione, zodiacalmente, è più che altro il segno del parto. Ovvero una continua produzione che dalle viscere creative produce il frutto del suo travaglio interiore.

Le caratteristiche dello Scorpione

Lo Scorpione è il segno dell’istrionismo e del teatro. Poiché, con capacità di immersione nella psiche non comune, riesce a contattare attitudini e sfaccettature della personalità come nessun altro segno zodiacale. Capace, quindi, di utilizzare all’occorrenza ogni tipo di qualità che contiene nel suo animo. Segno associato allo spionaggio, alla discrezione e al segreto, il suo gusto per il noir risulta molto affascinante proprio perché forte e, tendenzialmente, controcorrente. In amore, gli Scorpione sono totalitari: amano con tutto loro stessi e, per questo, diventano iracondi quando si sentono traditi o disattesi nelle loro aspettative affettive.

L’oroscopo 2025 dello Scorpione

Segno governato dal pianeta che porta il nome del Dio dell’Ade, Plutone, e da Marte, entrambi ne fanno il segno più sanguigno e sotterraneo. Spesso associato alle energie vulcaniche poiché, come la lava, covano dentro di loro un magma creativo che, col tempo, sotto una pressione eversiva, finalmente erutta creando e plasmando una nuova realtà.

Lo Scorpione, in questo 2025, ha passato delle fasi di stasi e sopportazione che lo hanno molto provato. Da un mese, con Marte e Mercurio, tutto sta cominciando a ingranare verso i risvolti che l’oroscopo dell’anno volevano intensi per questo autunno, la sua stagione. E la fine dell’anno darà tutti i frutti coltivati da tempo: creando, finalmente, moltissime occasioni di movimento,. Ma anche coronando sogni d’amore e traguardi lavorativi meritatissimi.

