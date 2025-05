Oroscopo della settimana: dal 26 maggio all’1 giugno 2025

Questa settimana inizia con il grande cambio planetario di Saturno in Ariete: il pianeta degli anelli che ci parla di come viviamo la realtà manda a dire ai segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario che è iniziato il periodo delle grandi imprese; ottimo per gli amici d’aria Gemelli ed Acquario che finalmente concretizzano molte cose importanti nella loro vita, mentre la Bilancia che lo avrà in opposizione dovrà rinunciare a qualcosa; i dolci Pesci e Scorpione saranno meno stressati e oberati, mentre l’unico segno d’acqua che avrà contro Saturno sarà il Cancro che dovrà scontrarsi di più con la realtà; il Toro avrà meno pensieri, la Vergine non ha più contro il gigante planetario che le ha chiesto troppo, mentre il terrestre Capricorno dovrà cambiare vita in quanto Saturno è il suo timone che si è direzionato verso un’obbligatoria primavera di svecchiamento.

ARIETE

Inizia una nuova era per voi da questa settimana, ora che il grande Saturno si è portato nei vostri gradi: pronti a diventare grandi? In tutti i sensi, ovviamente. Mettiamola così: per vincere una battaglia, serve un ottimo guerriero e l’Ariete è il miglior guerriero dello zodiaco, ma per vincere la guerra occorre un ottimo stratega che, tra i pianeti, è proprio Saturno. Trovandosi nel segno, disponete della sua immensa potenza e potrete coronare traguardi, raggiungere mete, cementare certezze sentimentali e cercare nuovi obbiettivi. Non vi resta che vivere sotto questa nuova insegna salutata dalla bella Venere, che vi promette, ancora nei vostri gradi, l’inizio di un solido e durevole amore.

TORO

Voi Toro iniziate la settimana senza il sostegno in sestile di Saturno, ma con un Urano nei vostri gradi zodiacali sempre più stabile, il che vi darà modo di sentirvi più liberi, più leggeri e di giocare in maniera smarcata. La vostra voglia di leggerezza è solidale con una Venere che arriverà tra qualche tempo, ma che già preannuncia la sua influenza e vi fa sentire forte il bisogno di dedicarvi all’amore, d’innamorarvi del bello e gestire tutto in maniera fluida e serena. Sempre Venere, con Marte in trigono, vi porrà ambiziosi traguardi da inseguire al lavoro, ma anche nella volontà di investire meglio le vostre finanze. Mentre nel weekend sarete desiderosi di seguire placidamente il vostro ritmo, senza forzare nulla e gestire al meglio gli affetti che vi cercheranno.

GEMELLI

I Gemelli si accendono questa settimana e trovano la profondità che cercano nei sentimenti, nelle azioni concrete e nel lavoro, che sembra andare a gonfie vele e riempirvi di successo e riscontri. Il cielo promette bene in questa prima settimana di Saturno in Ariete, che porta verità in tutti i settori, sia sentimentali che pratici. Il risultato di alcune scelte operate vi farà ben sperare, anche perché l’ottimismo di Giove si riaccende e prende il via una nuova possibilità di espansione contando sui vostri contatti, amici e lavoro di squadra. Mentre nel weekend sentirete il forte bisogno di riposare e di fare qualcosa di divertente in gruppo, per spostare i pensieri e per rendervi finalmente conto che siete fuori da una zona temporale ferma e poco soddisfacente, e che è iniziato il movimento vero.

CANCRO

E se, a voi Cancro, questa settimana servisse per ricordarvi ciò che non volete più o che finalmente avete imparato a superare? Inizia la quadratura di Saturno, che è un invito a lasciarvi alle spalle tutte le zavorre che non vi appartengono, alleggerirvi e pensare a prepararvi all’avvento di un Giove risolutore, che arriverà ad allietarvi la vita. È un momento, intanto, in cui i veli sulle verità cadranno e tutto sarà molto più lucido e palese. Mentre in amore maturano le cose: le coppie datate si spiegano meglio tra loro e i single ammetteranno di provare un debole per qualcuno che, fino ad adesso, non hanno considerato nella maniera giusta. Il weekend è costellato di tantissimi incontri che vi ricorderanno quali sono i sentimenti autentici.

LEONE

Un bellissimo trigono di Saturno al Leone è davvero ciò che ci voleva per voi che morivate dalla voglia di esprimervi meglio da un punto di vista professionale, e consolidare le vostre condizioni carrieristiche. Aggiungendosi a Nettuno, inizia per voi, da questa settimana, un sostegno zodiacale importante e molto strutturato, che vi aiuterà a tradurre in realtà sogni e aspirazioni. E, se aggiungiamo che questa settima Venere è ancora in trigono in Ariete. ecco che anche in amore si consolidano le certezze, e vi sentirete al centro del vostro mondo. in cui troverete la realtà che avete cercato. Le relazioni con gli altri si strutturano in maniera conveniente e Marte, ancora nei vostri gradi, sembra indicarvi quali sono le direzioni da non prendere più e le persone a cui dare meno credito. Il vostro weekend esige mondanità e divertimento da condividere con amici.

VERGINE

Pronti per la bellissima notizia che finalmente il vostro cielo è sgombro da nubi e pianeti in opposizione? Ebbene sì, è finito il logorio ingombrante di Saturno e Nettuno che vi hanno per molti anni un po’ arenato. La prima settimana di leggerezza, in cui tutto sembrerà affrontabile, pensate di farcela con tutta questa felicità? Non vi sembrerà vero, ma alcune responsabilità verranno sollevate dal vostro aggravio, e tornerà una più equa distribuzione delle forze nella vostra realtà lavorativa. Il cielo si assesta su uno stato di calma che migliorerà molto, soprattutto nelle prossime settimane: i vostri due ex ospiti si spostano nell’area delle eredità, nella zona del frutto di tutti i vostri processi funambolici per far andare bene le cose. In amore, inoltre, per i single sembra carburare qualcosa di importantissimo, che promette bene. Weekend con invito fuori porta.

BILANCIA

Inizia la prima settimana di Saturno e Nettuno in opposizione, dando il via a un processo di analisi delle cose che sembra ormai inevitabile, ma utilissimo. Ammetterete di avere sbagliato in alcune scelte o apporti sentimentali, e questo vi darà modo di porre rimedio. Spesso la natura implicita del vostro segno vi porta a fare di tutto per bilanciare le situazioni e per aggiustare tutto, ma non sempre i risultati fanno contenti voi e gli altri: cercate quindi di lasciare andare alcune cose senza disperdere energie varie. La logica di Saturno contro vorrà farvi arrivare all’essenziale, e convincervi che non servono più alcuni comportamenti, quelli che nel sociale vi portano ad essere diplomatici per forza, perdendo la verità delle relazioni. Nel weekend potrete consigliarvi con amici fidati su molte idee che avete in mente.

SCORPIONE

Finalmente per voi Scorpione sparisce la pesantezza, e la serietà di un Saturno che non vi obbliga più a essere forti e a sopportare per finalità migliorative. Scende il livello di ansia e così si gestirà meglio l’eredità che ha lasciato il trigono triennale del pianeta degli anelli, che ha lottato per voi per stabilizzare la situazione lavorativa e per gestire al meglio tutto il vostro piano pratico. Da adesso, dovrete solo costruire sulle basi che vi ha dato Saturno e concentrarvi sul lavoro. In amore, la quadratura di Marte rende ancora tutto un po’ complesso, ma non per questo meno intenso e passionale: le coppie stanno livellando le asperità, mentre i single si chiedono se stanno investendo nella direzione giusta. Anche nei sentimenti si vedono schiarite, e il weekend ve ne darà prova.

SAGITTARIO

Prima settimana con un magnifico alleato di nome Saturno, per voi Sagittario che sembrate destinati a cose grandi! Il cielo si assesta su un livello molto più dinamico e ambizioso, vorrete investire le vostre energie in direzioni importanti. Arriva il tempo delle grandi imprese e delle stagioni che portano moltissimo, come una florida primavera che da anni ha tardato la sua fioritura, ed eccovi anche innamorati con una bella Venere in trigono che vi promette solidità anche in amore. Se ancora alcuni di voi sentono le ferite di lunghi e annosi percorsi, è perché ripassate le sequenze che vi hanno portato a sopportare: ma, da tempo, si è generata un’esigenza di attivazione e molti di voi hanno già voltato pagina. Mancavano solo le soddisfazioni e gli entusiasmi, ed eccoli arrivare! Nel weekend l’amore vi chiederà di più e potrete fare anche qualche piccola follia, mentre i single del segno sono pieni di incontri divertenti e fortunati.

CAPRICORNO

Sarà proprio il vostro pianeta a spostarsi, in questa settimana ricca di decisionismo e di grandissime vittorie. Il vostro cielo è letteralmente alle prese con grandi evoluzioni, che riguardano decisioni forti e uno svecchiamento obbligatorio di tutte le aree della vostra vita che dovrete trasformare. Forse molti di voi sentiranno l’esigenza di concentrarsi sul lavoro, che è la vostra tipica difesa quando emotivamente non gestite i sentimenti, e la paura di ripetere gli stessi errori vi ha fatto giurare di stare sempre con un piede fuori da relazioni troppo intense, ma niente di tutto ciò potrà impedire ai pianeti di bussare alla porta del vostro cuore e suggerirvi una maggiore apertura alle possibilità. Iniziano nuove sfide al lavoro e nuove emozioni da sondare, anche lasciando perdere direzioni improduttive.

ACQUARIO

Ricordate, cari Acquario, che anche Saturno è uno dei vostri pianeti, e che da questa settimana si fa dinamico, assertivo e comunicatore. La maniera forte del pianeta di apportare e stravolgere i punti fermi è la forza che si scatena nel vostro cielo: un Saturno finalmente allegro, come piace a voi, e meno pesante che in altre posizioni zodiacali, ed ecco che si parla ancora di voi nel lavoro, dove sono previsti trionfi e solidità, e anche una certa notorietà. In amore, anche Venere sfrutterà le condizioni per farvi sentire un po’ di nostalgia dei tempi in cui il cuore è stato una priorità. Da questa settimana, e per tre anni, avrete la possibilità di costruire una nuova dimensione affettiva che vi restituirà benessere e sicurezza: mentre una serie di coppie si rinsaldano e si vivono di più, i single finalmente trovano la persona giusta. Nel weekend l’amore sarà il vostro gioco preferito.

PESCI

Per voi Pesci è la prima settimana con il cielo sgombro da qualunque pianeta, dopo 14 anni di Nettuno con le sue maree ondivaghe, e tre di Saturno che vi ha messo nelle condizioni di essere oberati fino all’inverosimile, ecco nuove realtà. Meno coinvolti da pesantezze intorno a voi, il tempo ricomincia a scorrere fluido, regalandovi anche dei momenti per voi stessi e spazi per coltivare le vostre passioni. Il cielo si presenta generoso di possibilità e anche alcune scelte, che prima non avreste fatto, adesso sembrano opinabili. Si prevede, tra l’altro, la voglia di gestire meglio le proprie risorse e la vostra realtà professionale. Apritevi questa settimana a incontri di lavoro, e sfatate convinzioni inutili e miti assoluti: il vostro segno, da ora in poi, sarà più smarcato e libero di agire.