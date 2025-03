Oroscopo della settimana: dal 24 al 30 marzo 2025. Giorni indimenticabili dai moti di Venere, Mercurio e Nettuno

Questa sarà una settimana molto complessa, poiché la retrogradazione di Venere e Mercurio riparerà nei dolci e congeniali gradi dei Pesci, sfuggendo un po’ alla chiamata alle armi dell’Ariete. Nel weekend un fatto epocale si prepara, Nettuno dopo 14 anni nel suo regno zodiacale, i Pesci, si sposterà per qualche mese in Ariete cambiando radicalmente il concetto di scontro, di approccio emotivo e di senso sociale di alcune emozioni.

ARIETE

Una settimana importantissima per voi Ariete: mentre siete presi dai sentimenti e non volete proprio rinunciare a una passione, ecco che Venere e Mercurio spariscono per un po’ dal vostro segno zodiacale retrogradando in Pesci e lasciandovi più liberi di pensare e agire. Tutta la centratura e la forza del Sole saranno a disposizione nei vostri gradi, il che vi renderà forti e audaci. Domenica un weekend a sorpresa, poiché il gigante planetario Nettuno entra nei vostri gradi: lui, così diverso da voi, con il suo mare magnum emozionale, la sua sensibilità, la sua arte e il suo divino caos.

TORO

Per voi Toro i movimenti dei pianeti veloci risultano compatibili e utili. Proprio perché state passando ad una fase di trasformazione volta alla pace, serenità e chiarezza, i pianeti vi faranno gioco, e voi riuscirete a rilassarvi un po’. Facendosi di nuovo amici in Pesci, Venere e Mercurio sembrano volervi dare maggiore chiarezza e, comunicando con Plutone, sembra che qualche piccolo mistero o dubbio si dipani una volta per tutte. Sarete anche capaci di vedere con un discreto intuito al di là delle cose, mentre nel weekend il cambio di residenza di Nettuno vi renderà più percettivi del solito.

GEMELLI

Per voi Gemelli, quando Mercurio si muove, è sempre una trasformazione importante. Anche se in moto retrogrado, il pianeta della comunicazione incontrerà il Sole, abbraccia Venere e Nettuno che transita dai Pesci all’Ariete, cambiando in maniera epocale l’assetto dello zodiaco. Seppur depotenziato dal suo moto retrogrado, non vi sarà difficile – con l’appoggio e la chiarezza del Sole – mettere tutto in evidenza, sia le cose che vi piacciono che quelle meno, soprattutto in amore. Anche al lavoro sarete molto perentori e valuterete cosa comporta fare a meno di qualcuno. Durante il fine settimana, l’evento del passaggio di Nettuno aggiungerà fantasia alle vostre curiosità e renderà l’area delle vostre amicizie una caleidoscopica serie di novità ed emozioni.

CANCRO

Per voi Cancro sta per iniziare un periodo molto significativo e pieno di emozioni contraddittorie. Mentre i pianeti veloci Venere e Mercurio retrogradano in trigono dandovi la forza delle passioni e l’energia delle decisioni immediate, Marte e il Sole premono affinché voi prendiate delle decisioni importanti e le manifestiate. Forse qualcuno vi chiede di scegliere e di capire che non potrete più evitare alcuni cambiamenti. Il weekend vi da un assaggio della forza di Nettuno, un pianeta che – entrando in quadratura – vi metterà a contatto con emozioni e nostalgie e un senso di fuga da alcune dinamiche che si sono saturate definitivamente.

LEONE

Qualunque siano i moti dei pianeti veloci Venere e Mercurio, niente per voi Leone sarà rilevante quanto la forza del vostro astro, il Sole, che ruota in un forzutissimo trigono in Ariete. Chiarezza e di nuovo il fluire della vostra esistenza in maniera vincente, non vi sentite più oscurati o vittime di un ascolto scarso. Ma il weekend ha in serbo una sorpresa molto speciale che tenderà a riassettare lo zodiaco e in particolare le vostre vicissitudini. L’entrata di Nettuno in trigono in Ariete vi favorirà non poco, addolcendovi e dandovi la sensazione di essere più disponibili a un disarmo importante, via le corazze e i giochi in difesa, adesso ci si potrà esprimere in maniera molto più estrosa, fantasiosa e con un certo gusto per il sublime che imparerete a conoscere e gestire.

VERGINE

Se, a voi Vergine, Venere e Mercurio non la smettono di fare i dispetti, complicando le comunicazioni e la vita sentimentale, ecco che ben altra potenza finalmente cessa di disturbarvi: sarà Nettuno che si sposterà dalla sua quattordicinale opposizione e che vi lascerà in pace per lungo tempo. Questa settimana, i piccoli sfregi del pianeta dell’amore e di quello della comunicazione saranno un accettabile prezzo da pagare, se nel fine settimana il vostro regalo più importante vi verrà consegnato proprio dal dio dei mari, che promette di smetterla di confondere tutto intorno a voi e di farvi sentire lontani dal nucleo delle cose che vi interessano. Tutto è più a portata di mano e sembra meno nebuloso.

BILANCIA

Per voi Bilancia il periodo è abbastanza complesso, visti tutti i movimenti in Ariete, segno d’opposizione a voi, che dell’armonia fate baluardo. Un po’ di tensione e caos, e la sensazione di attesa da un lato; dall’altro quella di essere talmente confusi da volere lasciare che le situazioni lavorative e quelle amorose vadano dove devono andare senza troppo intervenire sugli eventi. Forse un po’ stanchi rispetto a situazioni in cui potete intervenire poco, ma sicuramente molto più motivati a capire cosa comportano alcune nuove dinamiche. Nettuno da domenica inizia la sua opposizione, il che prelude a verità e segreti che stanno venendo a galla, dandovi la visione chiara di tutto ciò che trovavate confuso o inconcludente. Alcuni di voi dovranno fare i conti con qualche perdita, mentre altri avranno una lucida visione delle intenzioni altrui, sia in amore che al lavoro.

SCORPIONE

Per voi Scorpione questa ultima settimana di marzo sembra essere portatrice di un sostegno e di una carezza planetaria, quella di Venere e Mercurio che rientrano in trigono rifugiandosi nelle acque dei Pesci, dove trovano agio e si esprimono al meglio per voi. Carezze in amore e nuova comunicazione: sfruttate bene la finestra temporale che non durerà parecchio. Sarà anche il weekend in cui perderete il trigono di Nettuno, pianeta al quale dovete ben 14 anni di sostegno in posizione di trigono che ha dato fantasia ed estro alle vostre vite, e che vi ha reso ipersensibili all’arte, al bello e ai sentimenti. Il vantaggio è che sarete meno emotivi e nebulosi e troverete che ferrarsi in direzioni pratiche sarà molto interessante e vantaggioso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se Parigi valse bene una messa, le quadrature di Venere e di Mercurio per qualche tempo saranno altrettanto sopportabili se considerate che uno dei vostri pianeti si porrà entro il weekend in posizione di trigono vantaggiosissimo. Nettuno entrerà in questo fine settimana in Ariete, dando il via ad un poderoso trigono che vi fa riprendere fantasia, dolcezza e molto intuito, tornate ad essere il segno dell’istinto e quello del contatto con la natura delle cose, dono che vi rende preziosissimi. Seppure Giove sia ancora in opposizione, ecco che Nettuno non solo smette una fastidiosissima quadratura durata 14 anni, ma addirittura si trasforma in un trigono splendido. Tra qualche mese, anche Giove dismetterà la sua opposizione e sarete liberi di riprendervi al vostra vita!

CAPRICORNO

Per voi Capricorno, se c’è qualcosa da rivedere in amore o nei rapporti, ecco che arrivano Venere e Mercurio in Pesci ripristinando la solida sicurezza che solo l’aspetto di sestile riesce a dare. Per voi sarà utile chiarire e rivedere atteggiamenti e rapporti comunicativi in maniera più attenta e serena, senza troppa ansia da prestazione. La fretta di capire a volte non vi fa cogliere dei dettagli fondamentali, ecco l’occasione giusta per riprenderli e farne tesoro. Questo weekend accade che il grande Nettuno inizierà però a darvi un sottofondo di mistero e tenterà di non darvi tregua: emotivamente sarà importante riuscire a contenersi, anche perché Marte – in agguato dall’opposizione in Cancro – creerà situazioni in cui qualcuno vorrà cogliervi in fallo: evitate e date scacco matto!

ACQUARIO

Pronti per un nuovo cambiamento, cari Acquario? Gli astri mutano ancora e, tra retrogradazioni e cambi di segni zodiacali, ecco che la vostra realtà sta per cambiare ancora una volta. Proverete a comprendere, ma non sempre sarà possibile, mentre intorno a voi tanti cambiamenti amicali segnano un passaggio significativo. Potreste anche pensare di dare più spazio alla voglia di espressione di amici o collaboratori che sembrano volere farvi notare qualcosa che non vedete. Probabilmente il vostro animo sensibile ha captato una certa esigenza di mutazione, e lo conferma Nettuno che entrerà in Ariete, tornando ad essere il pianeta che si esalta nei vostri gradi e che rende la fantasia originale e piena di significato simbolico proprio come piace a voi. I sentimenti chiedono di essere maggiormente consolidati.

PESCI

Per voi Pesci, com’è giusto che sia quando ci si mette l’anima nei sentimenti, l’amore e le relazioni vi daranno segno di solidità e stima, con questo ritorno di Mercurio e Venere nei vostri gradi. Il che accade in maniera intimistica, nella vostra realtà, nella cerchia dei vostri affetti familiari che tenderete a difendere e a tutelare. Sarà la settimana in cui il vostro pianeta Nettuno uscirà per qualche tempo dai vostri gradi zodiacali per entrare in Ariete, non sarà semplice perdere questo baluardo importantissimo per voi. Vi rimane Saturno che vi farà prendere delle decisioni lavorative importanti, se non drastiche: da ora in poi, non permetterete che ciò che reputate importante venga messo a rischio dalla leggerezza altrui.