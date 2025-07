Oroscopo settimanale: dal 21 al 27 luglio 2025

ARIETE

Gli Ariete iniziano una settimana con grandi coinvolgimenti, voglia di fare, agire e amare. Nel vostro cielo si ravvisa una forte carica attiva, senza tensione e con il giusto relax che vi siete finalmente meritati senza ansia da prestazione e spegnendo un po’ le tensioni.

Amore

In coppia sentite il bisogno di infrangere le regole, di vivere le cose in maniera diversa, e sarete proprio voi a stupire il partner e ad essere trascinatori, magari proponendo un piccolo viaggio. I single del segno sono stupendamente irrequieti ed emanano una forte attrattiva a cui pochi segni zodiacali sapranno resistere.

Lavoro

Usando il giusto tatto voi Ariete sempre dei bravi condottieri e lo dimostrerete anche questa settimana così ricca e piena di cose da fare, Saturno è nei vostri gradi e questi anni li impiegherete nel volgere al meglio la carriera, questa settimana sarete gli unici a produrre in quantità lodevole.

TORO

Continua per i Toro uno stato di pace e di calma quasi inaspettato, ma lungamente desiderato, non per questo vi sentirete inattivi poiché Marte sta facendo di tutto per stimolarvi e darvi una maggiore dinamicità, ci sono molte certezze intorno a voi, e delle rassicurazioni familiari ed economiche che vi fanno stare bene.

Amore

Il vostro cielo parla di passione, e di sana e ritrovata intimità, poiché avrete bisogno di sentire intorno a voi che la coppia è solida e compatta, per i single una dolcissima aria seduttiva che vi porta a scatenare i sensi e a dare il meglio di voi nelle dinamiche sociali che vi rendono affascinanti, periodo d’oro per chi cerca la persona giusta.

Lavoro

Il cielo è sgombro da pensieri ed anche se non rinunciate mai a fare il vostro dovere state vivendo una fase molto piacevole della vostra carriera in cui date a tutto il peso giusto, senza pensare di dover fare di più. Aver dato la giusta collocazione al lavoro vi aiuterà molto psicologicamente.

GEMELLI

Questa, cari Gemelli, è l’estate della vostra vita! Per voi si spalancano tante occasioni, divertimenti e stimoli che forse vi confondono, la presenza di Urano nel segno non farà altro che bombardarvi di stimoli e di accadimenti inaspettati, molti di voi troveranno fortuna, e tanti inizieranno a pensare a cambiamenti radicali che determineranno la vostra vita, questa settimana sarà impossibile non farsi trascinare dalle novità.

Amore

In amore state dando il massimo del possibilismo, sia in coppia che da single non chiedete nulla e non vi aspettate nulla, volete solo stupirvi di come evolveranno le cose lasciando spazio al partner per esprimersi e per stupirvi, o ai corteggiatori di interessarvi con la loro personalità.

Lavoro

Questa è un’area che potrebbe riservare cambiamenti e nuove opzioni, cambi ed evoluzione rapide e a volte inaspettate. La vostra duttilità vi farà valutare senza preconcetto alcuno ciò che è sperimentabile, siete mentalmente aperti e pronti a qualsiasi cambiamento.

CANCRO

È una settimana per voi Cancro che parla di ricerca, di equilibrio interiore. Il vostro cielo è fortemente ispirato da sensazioni sottili, da emozioni fortissime, da intuizioni preziose che vi faranno presagire quando sarà il momento di aprirsi e quando invece occorrerà essere così diplomatici da glissare su ciò che non andrà esplicitato. Soprattutto nei rapporti sarete capaci di trovare calma e pace.

Amore

Mentre i single maturano che non è il momento di cercare o sedurre a tutti i costi e si lasciano affascinare dalla realtà circostante ecco che le coppie hanno invece bisogno di allentare le tensioni e di comprendere meglio quali sono i meccanismi che alimentano determinate tensioni, non tralasciate però che è solo uno stato di calma apparente.

Lavoro

Il vostro lavoro sembra lanciare dei segnali strani, quasi contraddittori, vorreste qualche gratifica in più ma non sembra che i referenti trasmettano di questi input. Metterete tutto in prospettiva poiché sapete benissimo che le cose non rimarranno così come sono e cercherete di evolvere verso strade nuove che vi mettano nelle condizioni di fare molto di più, ma non pensateci troppo adesso…

LEONE

Il cielo del Leone è splendido in questa settimana, non solo troverete un forte consenso da parte degli altri ma vi sentirete gratificati e ricaricati di energia, il vostro modo di fare sarà brillante e trascinatore e troverete in modo di farvi capire anche se Mercurio vi viene meno e difetterà un po’ nella formulazione delle parole giuste da dire.

Amore

In amore sarete molto desiderosi di ricevere conferma, a volte sarete un po’ pretenziosi, ma sempre molto gelosi del partner e della sua costante attenzione. Molto gratificante per i single che riescono a vivere in maniera molto importante la seduzione e il palcoscenico sociale, molti di voi scateneranno gelosie, altri invece troveranno la complicità giusta con persone nuove.

Lavoro

Anche questo sarà un campo in cui vi imporrete molto, adesso che avete le condizioni tenderete a tirare fuori idee e pareri, a volte con un fare un po’ dispotico perché avete così tanto da esprimere che non riuscite proprio a contenere il grande flusso creativo che vi pervade in questo momento.

VERGINE

Una settimana che vi vede un po’ disarmati con Mercurio spento, e per questo voi Vergine ricorrete più all’intuito che sembra darvi parecchia forza, il cielo vi gratifica sempre di più e vi mette nelle condizioni di fare pace con le tensioni e di studiare meglio la situazione sentimentale che per adesso vi coinvolge parecchio. La cosa più importante è che vi tratterete bene e non vi assillerete con analisi ripetitive e un po’ logorroiche.

Amore

Un po’ insicuri i single che non potendo contare sulla dialettica di Mercurio saranno un po’ taciturni e in disparte, ma ci penseranno gli eventi a sorprenderli questa settimana. Mentre nelle coppie molti di voi dovrebbero affidarsi un po’ di più e lasciare al partner lo spazio giusto per esprimersi e fare in modo di consolidare la coppia, affidarsi peraltro è un requisito fondamentale nei sentimenti che dovrete applicare di più.

Lavoro

Sempre molto meticolosi e attenti lavorerete sui dettagli poiché avete già affrontato il blocco di lavoro più importante e gestito al meglio la vostra realtà finanziaria. Adesso si tratterà di ottimizzare al massimo le vostre risorse, e fare in modo di riuscire a concludere alcuni accordi importanti, non siate insicuri, quando parlate di lavoro siete molto rassicuranti.

BILANCIA

Una settimana leggermente migliore delle ultime, in cui state rivedendo molte cose e vi state riprendendo molto bene le idee. State accettando che alcune direzioni di investimento sono state svantaggiose, e che alcuni referenti non sono stati la strada giusta, adesso invece che giudicarvi severamente non dovete fare altro che cambiare un po’ l’assetto delle cose senza paura di dire basta ad altre.

Amore

In questa dimensione sarete un po’ più nostalgici del solito, come se una retrospettiva delle precedenti relazioni fosse necessaria per comprendere cosa vi fa stare veramente bene, il vostro cielo esige una certa verità poiché non si può fare sempre finta in amore che le cose vadano bene anche quando non vanno affatto, i single si muoveranno alla ricerca di certezze, ma Urano in trigono vi farà delle sorprese!

Lavoro

Questa è un’area difficile poiché l’opposizione di Saturno e Nettuno vi fa sentire in balia di dinamiche poco chiare e di personaggi un po’ ambigui con cui non troverete una soluzione semplice, i pianeti insomma vi mettono davanti a delle scelte che non potrete più evitare e molti di voi si vedranno costretti a utilizzare strategie diverse.

SCORPIONE

Nuove trasformazioni per voi Scorpione che non potrete fare a meno di riuscire a trovare sempre un motivo per vibrare per sentirvi pieni di sentimento e di vitalità. Vivrete una settimana apparentemente tranquilla ma che invece vi darà tante emozioni, tanti stimoli piacevoli, ma soprattutto vi farà arrivare a delle certezze, a dei mutamenti che sedimenteranno tutto dentro di voi.

Amore

L’amore sarà una riscoperta questa settimana in cui vi sentirete di nuovo amati e ricercati, molti di voi single si daranno un tono per non sembrare impreparati, ma vi stupirà una ventata di aria fresca e di emozioni. Le coppie ritrovano intesa e comunicazione, sorrisi e si giurano di non litigare più…

Lavoro

In questo campo avete sempre fiuto, per gli affari e per le condizioni generali delle cose che sembrano trovare in voi un’ottima analisi che garantisce precisione e diminuisce il margine di rischio, forse vi sentite un po’ frenati dai collaboratori o dai referenti, non scervellatevi e date al tempo la possibilità di cambiare le attuali condizioni.

SAGITTARIO

Il Sagittario questa settimana ha un bel cielo che lo mette nelle condizioni di avere una visione ampia delle cose e che gli permette di valutare in prospettiva tanti eventi e tante piccole e grandi modifiche alla propria vita. Mai stanchi di pensare in grande ecco che i pianeti subiscono una bella impennata di positività che rilancia in pista i centauri dello zodiaco.

Amore

In coppia accade che la visione delle cose sarà condivisa in maniera piacevole con il partner con cui riscoprirete il valore della comunanza di obiettivi ed intenti, e quella similarità che vi ha attratto. Ottimo per i single che invece incappano in novità davvero piacevoli visto che sarete sempre pieni di voglia di avventura, di conoscere posti e persone nuove.

Lavoro

Siete talmente vulcanici per adesso che rischiate di fare confusione in questo settore, non buttatevi alla cieca e soprattutto non disperdete l’attenzione in direzioni multiple, potreste non seguirle bene. Se riuscirete a fare una cosa per volta al lavoro sarà piacevolissimo avere riscontro dai risultati.

CAPRICORNO

Questa settimana i Capricorno sembreranno più calmi poiché hanno finalmente deciso che strada prendere riguardo a dei progetti importanti che cambieranno le loro vite. Sarà quindi più facile vederli più sereni e meno legati ai pensieri in cui di solito si astraggono, una maggiore apertura al dialogo e ai sentimenti potrà venire fuori senza tralasciare qualche progetto vacanziero.

Amore

In coppia sarà utile parlare e fare il punto della situazione, poiché vi dovrete rendere conto che alcune dinamiche del passato sono superate, o rischiate di rimanere sempre fermi in un punto di stasi. Mentre i single avranno una forte capacità di attrarre persone diverse che potrebbero non riconoscere subito perché fuori dai loro canoni abituali.

Lavoro

Con il vostro pianeta, Saturno, in quadratura non sarà semplice muovervi per adesso poiché siete nel bel mezzo di una interessante progettualità che potrebbe garantirvi molto se solo opererete in maniera calcolata, poiché non sarà possibile iniziare se non a piccoli passi, per chi ha un lavoro dipendente invece è semplicemente in cerca di maggiori gratifiche economiche

ACQUARIO

Sarà una settimana in cui vi servirà rientrare in voi stessi e per voi Acquario che siete dei veri e propri costruttori di dimensioni diverse non sarà semplice visto che dovrete muovervi più razionalmente e concludere alcune trattative importanti. In questi giorni sarete particolarmente emotivi e vi sentirete pieni di idee creative che vi faranno scalpitare ma che dovranno scontrarsi con le esigenze tempistiche altrui.

Amore

In coppia non ignorate le esigenze del partner che vuole parlarvi e ricostituire un dialogo meno assente, dovrete essere più disponibili e presenti, mentre per chi è single novità eccezionali che vi allieteranno, avete molto fascino ma non dovrete perdervi nella solita distrazione che potrebbe disorientare gli altri.

Lavoro

Ambito decisamente sfolgorante per voi che in questo momento mietete consensi e successo, accordi nuovi e referenti nuovi, dovrete muovervi velocemente e gestire molti appuntamenti e condurre la pianificazione di tanti elementi, non crucciatevi se gli altri non seguono la vostra velocità.

PESCI

La forza dei Pesci è sempre nella loro incredibile sensibilità, che questa settimana esige di essere tutelata e gestita in maniera meno dispersiva ma decisamente più concentrata nell’indurre chi vi sta accanto a muoversi e ad agire. Il vostro cielo parla di una redistribuzione di compiti e di responsabilità affettive e non.

Amore

Chi è in coppia ha bisogno di ricevere, e di fare comprendere al partner il bisogno di attenzione visto che per natura voi pensate sempre a come fare felici gli altri. Mentre chi è single troverà incontri davvero speciali e le emozioni torneranno a pulsare intensamente nel vostro cuore.

Lavoro

Sarà una settimana all’insegna della programmaticità, chi lavora come libero professionista dovrà reinventarsi una nuova stagione in cui investire meglio e soddisfare la propria voglia creativa o gli obbiettivi che rincorrete. Mentre chi fa un lavoro dipendente sopporterà poco alcuni elementi nell’ambito lavorativo.