L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario.

ARIETE

Questa settimana porta cambiamenti notevoli per voi Ariete. Visto che, da giorno 23, il Sole dismetterà l’opposizione dalla Bilancia, lasciandovi riprendere le energie e facendovi sentire con molto meno stress. E potenziando, peraltro, il vostro pianeta, Marte, che avrà sempre più voce in capitolo tra le stelle. In amore, Venere rimane opposta e contraria, facendo sì che le altalene amorose siano un gioco di attrazione e di oscillazione. Che non sempre vi farà sentire stabili o confermati come vorreste. Al lavoro ottimo eloquio e anche una certa capacità elusiva, che vi aiuterà non poco.

TORO

Questa è la settimana che segna l’ingresso del Sole in Scorpione e, quindi, opposto al cielo del Toro. Il che, secondo l’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, determinerà un calo di energie e concentrazione, ma mai di attenzione al circostante. Rimanete, infatti, vigili con una certa attenzione nel valutare tutto, per trovare la risposta che cercate. Tenderete questa settimana a essere i più severi giudici di voi stessi ma, sul piano pratico, avrete delle conferme che metteranno a tacere ansie e contraddizioni. In amore Venere è ancora in gioia, ma il gioco delle parti che interessa il Sole in opposizione vi mette a confronto con il partner su più piani, che non potrete evitare di interpolare e valutare.

GEMELLI

Questa a partire dal 20 ottobre è una settimana con un oroscopo che ha un’ottima disposizione di Venere, per voi Gemelli. Che trovate nelle piacevolezze dell’amore l’alleggerimento che sperate, dalla gran confusione di eventi che Urano determinerà per voi. Perderete l’appoggio del Sole che, dalla Bilancia, si sposterà in Scorpione, facendovi perdere un po’ di energia, ma che vi aiuterà a fare meno cose e a raccogliere le idee. Mercurio vi invita a fare un po’ di autocritica e a rendervi conto che non potete seguire tutte le direzioni che vorreste. Concentratevi, invece, su altro, anche perché sta per arrivare una bellissima proposta, che potrebbe accordare le vostre ambizioni lavorative.

CANCRO

Che meraviglia questa settimana per voi Cancro. Con il Sole in trigono da giorno 23, vi ricaricherete di energia e potrete meglio utilizzare la vostra volontà. Che vorrà cambiare qualcosa di importante al lavoro e farvi vedere come le cose potranno andare meglio, se solo vi impegnerete con lucida volontà. In amore, il cielo prevede ancora Venere capricciosa, che vi ostacola un po’ dal suo ingresso in Bilancia. Non scoraggiatevi, i dialoghi saranno sottili e pieni di fascino e seduzione. Date tempo alle strutture più teoriche di innestarsi in nuovi accordi e nuove inclinazioni del cielo. Mercurio, intanto, favorevolissimo, vi porge una serie di alternative più che utili.

LEONE

Ottima, in generale, la disposizione del cielo per voi Leone. Ma sentirete il bisogno, con l’ingresso del Sole in Scorpione, di difendere il vostro territorio che sentite minacciato o semplicemente esposto al vaglio di altri. In amore, la complicità di Venere vi aiuta a vivere bene il dialogo con il partner, con cui sentirete l’esigenza di dividere pareri e pensieri. Mentre le cose vanno sempre più velocemente al lavoro, vi sentirete dire quanto i vostri sforzi siano importanti e determinanti. Il cielo vi rende carismatici e passionali, e risveglia in voi una certa competitività.

L’astrologo Marco Amato sorride ai segni d’acqua: i favoriti della settimana

VERGINE

Un cielo decisamente più rassicurante per voi Vergine, soprattutto in amore, dove trovate conferma e, finalmente, davanti a voi ci sono ragioni e motivazioni chiare. Il vostro oroscopo settimanale, da lunedì 20 ottobre, prevede nessun mistero da risolvere e nessuna frase non detta. Le condizioni generali della realtà rimandano a un periodo stabile, ma lo stress lavorativo di Saturno in opposizione, retrogrado in Pesci, vi invita alla riflessione. Ci pensa il Sole, però, a darvi pace, e a rendere il vostro un cielo felice e aperto alla comunicazione e alla socialità, che avete trascurato un po’ troppo. Sarà una settimana, infatti, che vi convincerà a riprendere i rapporti sociali e a rendervi molto più sereni nei confronti di tutti.

BILANCIA

Ottimo in amore, per voi Bilancia. Non perché Venere non subisca, nel vostro cielo, delle tensioni planetarie importanti. Ma perché ogni dinamica che vivrete in amore, in questa settimana, sarà nient’altro che la pura verità. Motivo per cui il vostro cielo avrà la chiarezza più netta su tutto e potrete prendere le decisioni che volete. Al lavoro, intanto, Mercurio e Marte vi mettono molta fretta e volitività, nel decidere che siete pronti a volere qualcosa di più. È il momento per operare cambiamenti drastici, per potervi permettere anche manovre carrieristiche volte a promuovervi e a rendervi, ancora una volta, competitivi.

SCORPIONE

Ecco i veri protagonisti della settimana: gli Scorpione, che vanno a gonfie vele con l’entrata del Sole corroborante nel segno, che lenisce ogni ferita e compensa di tutto. Anche Mercurio e Marte sono dalla vostra parte, e lasciano che gli eventi prendano corpo in maniera concreta e pratica. Il vostro animo sembra volere reclamare molta fiducia nel destino, ed è proprio la volta buona che le stelle vi ascolteranno e faranno in modo di far avverare i vostri desideri lavorativi ed esistenziali. In amore, Venere è nascosta dietro di voi: inizia una passione che vedrà la sua luce tra un mese.

SAGITTARIO

Inizia una settimana un po’ esistenzialista, per voi Sagittario. Dovrete volere andare fino in fondo a voi stessi e chiarire alcune cose che solo da voi, per voi, potrete sciogliere. In amore va sicuramente bene, visto che Venere è benevola e ama condividere con gli amici. La realtà di coppia si fa più socievole e visitata da una ritrovata voglia di manifestare benessere, che pervaderà il vostro cielo in maniera felice. Ma, dentro di voi, si agitano ambizioni e desideri che vorreste soddisfare, per addivenire a mete ambite e realizzare progetti importanti che inseguite e pianificate da tempo.

CAPRICONO

Finalmente una bella fase per voi Capricorno, che avete finora condotto benissimo questo anno di risanamento e riappacificazione per voi con tutto il circostante. Ben lieti di essere finalmente al centro delle attenzioni lavorative, e supportati da un team davvero efficiente e interattivo. Il cielo è davvero pronto ad accogliere i vostri progetti, facendo funzionare accordi e collaborazioni. Solo in amore la quadratura della Venere rende tutto più complicato e capriccioso, ma il Sole in Scorpione vi aiuterà a non tirarvi indietro. E a rendervi conto che potete essere capaci di contenere quelle piccole irrazionalità in amore, che a volte vi infastidiscono.

ACQUARIO

Splendida è Venere in trigono dall’amica Bilancia. Per voi Acquario si percepisce un chiaro disegno nel cielo astrologico, che vi vuole protagonisti anche in amore, dove state in effetti vivendo una favola diffusa, fatta di tanto amore intorno a voi e amicizie che rendono tutto possibile. Vi sentite supportati e capiti, le cose che ancora vi sfuggono le comprenderete per tempo in questa settimana così ricca di sorprese. Al lavoro, avete bisogno di essere più concreti, arrivare meno stanchi e, anche se siete bravissimi a improvvisare, vi serve più determinazione. Nei sentimenti, qualcuno si dichiarerà in maniera forte. Nella vostra carriera, un’inaspettata proposta cambia la prospettiva.

PESCI

Un bellissimo trigono del Sole in Scorpione magnifica voi Pesci e gli altri segni di acqua. Vi ricaricherete di energia e, finalmente, vi sentirete a un passo dal completamento di progetti lavorativi e professionali che vi vedono protagonisti. Ora dotati degli strumenti giusti che vi permettono di operare. I vostri progetti sono al via e, mentre in amore Venere ha smesso di confondervi, i buoni rapporti con Urano, mantenuti dal vostro Nettuno, sembrano fare muovere le cose intorno a voi in maniera dinamica. Osservate da lontano qualcuno e forse avrete voglia di confrontarvi con un vecchio amico.