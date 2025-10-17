Venere è finalmente tornata a casa, in Bilancia, il suo domicilio più forte, nel regno dell’aria dove si fa più leggera e manifesta: cosa ci dice di questo l’oroscopo? Vogliosa di rimettere ordine e armonia nelle cose. Venere avrà delle belle gatte da pelare, visto che si scontra subito con l’opposizione di un caotico Nettuno e di un severo Saturno. Che, come spiegano i nostri approfondimenti astrologici, la obbligheranno a prendere delle decisioni pratiche, laddove servirà un riassetto di tutta la realtà per il segno della Bilancia.

ARIETE

Il vostro cielo subisce qualcosa di inaspettato. Venere si colloca in opposizione, in Bilancia, e l’oroscopo si fa complicato. Si scatena l’emotiva forza confusa di Nettuno che, facendovi perdere qualcosa, attiverà la spinta di rimando di Saturno a fare di tutto per non perderla. Il rapporto di coppia è sicuramente in primo piano: il modo in cui vi specchiate e vi sentite reciproci l’uno con l’altro, e quanto di realmente compatibile c’è. E, se è il caso, la volontà di trasformare in una forza la diversità.

TORO

Siete sicuramente voi Toro che, nello zodiaco, vi prendete il meglio di questa forza esponenziale di Venere, che si esplica al meglio nel suo regno. Esenti pure, grazie alle distanze zodiacali, dai conti da pagare a Nettuno e Saturno. Il vostro cielo anela a momenti di piacere e relax, di ritrovata intesa con il partner e maggiore morbidezza. E anche di una certa fortuna che, con il lavoro o le entrate, sembra manifestarsi. Il tempo potrebbe essere maturo per decidere con il partner di lanciarvi in un nuovo investimento.

GEMELLI

Che cielo meraviglioso, per voi Gemelli! Venere vi fa l’unico regalo che vi mancava: l’amore e i sentimenti. Eccovi, finalmente, trovare lo spazio in mezzo a tutte le sollecitazioni di Urano, con i suoi cambiamenti di prospettiva che, a volte, sono anche più veloci di quanto non vi aspettate. E quelli di Plutone, che riprende un intrigante e vantaggioso, almeno per voi, moto diretto. Ecco, dunque, che arriva anche il sentimento e la dimensione affettiva che cercavate per fare e stare meglio. E per avere le dolcezze che vi spettano, dopo tanti eventi che non vi hanno lasciato tregua.

CANCRO

Venere in Bilancia, per voi Cancro, è un po’ spinosa, visto che si pone in regime di quadratura e vi fa sentire un blocco o delle difficoltà in amore. Coinvolgendo anche Giove, la situazione si incentra moltissimo su ciò che riguarda l’amore e la gestione della coppia, che non riesce a trovare tempi e spazi. Forse per questioni lavorative o perché c’è una distanza fisica tra voi e il partner. Nel caso tentaste di adattarvi, Venere vi farà riflettere molto sul fatto che non sempre andare incontro per quieto vivere sortisce l’effetto sperato. O vi è riconosciuto…

LEONE

Finalmente, per voi Leone, Venere in Bilancia rappresenta quell’alleggerimento che da tempo aspettavate nell’oroscopo. E che, dopo molto lavoro e fatica, vi predispone un po’ di più ai rapporti sociali: lasciandovi tempo e spazio per riprendere i vecchi e farvene approcciare di nuovi, anche con un po’ di fantasia in più. Questo transito sarà piuttosto mobile affettivamente: amici che non vedevate da tempo o che vivono fuori che vengono a trovarvi, amori che vi invitano di nuovo a uscire… Venere, insomma, vi rende più comunicativi e, forse, ci scappa anche un viaggetto in questo periodo.

VERGINE

Venere ha fatto, per voi Vergine, tutto ciò che poteva per farvi sentire di nuovo sicuri e pieni di amore e affetto. Ed eccovi, finalmente, convincervi di essere arrivati al punto di massima certezza possibile. In termini di maturazione avete tutti gli elementi a vostra disposizione. E, adesso che Venere si è trasferita in Bilancia, i sentimenti diventano oggettivi, visibili e riconosciuti prima di tutto da voi stessi. Ora avete una visione chiara e oggettiva: non c’è solo l’euforia dei sentimenti, ma anche il capire confini e limiti di questa nuova realtà sentimentale, che abbracciate e volete vivere con intensità.

BILANCIA

Protagonisti di questo transito, il vostro pianeta, Venere, torna nel suo dominio: il segno della Bilancia, atteso più che mai da voi. Ma, proprio all’inizio di questo transito, dovrà fare i conti con le onde confusionarie di Nettuno che, a volte, vi creano incertezze e confondono le acque nei sentimenti e nelle emozioni. Anche Saturno riprende un po’ cattedraticamente questa Venere, tacciandola di non essere troppo efficace nei risultati conseguiti finora, e di non impegnarsi fino in fondo nel cercare soluzioni definitive. Il resto del transito, invece, sarà corroborante e ricaricherà le vostre energie e il vostro sentimento.

SCORPIONE

Questa Venere in Bilancia è meravigliosamente intrigante e piena di grandissima ispirazione per voi Scorpione. Che vi lascerete sedurre da un amore segreto, intrigante e pieno di grandissima passione. I toni si fanno soffusi, tutto è intuitivo e riempie il cuore di quell’adrenalina a lungo inseguita. Adesso, spetta a voi farvi grandi e gestire al meglio la vostra relazione, espandendola all’infinito dentro il vostro cuore e nella discrezione della vostra intimità di coppia. Il cielo si fa intrigante anche per l’enorme aumento della capacità intuitiva di cui, per natura, disponete.

SAGITTARIO

Bellissima, per voi Sagittario, Venere in Bilancia e l’oroscopo ne dà riscontro. Aprendo la strada a quelle collaborazioni a lungo inseguite, al lavoro di squadra e a tutto ciò che aspettavate per rendere la vostra vita di nuovo attiva e armonica, in tutti i sensi. Sentirete tanti pareri, da quelli del partner a quelli di chi vi sta accanto professionalmente. Ritrovando il piacere corale di mettere insieme risorse ed energie, che sembrano funzionare benissimo. Venere vi raccomanda solo un po’ di prudenza e di capacità di aspettare le sequenze giuste. Ora non dovrete fare altro che godervi i momenti in compagnia.

CAPRICORNO

Per voi Capricorno, Venere è di quadratura e dal medio cielo ideale. Per cui vi sorprenderete moltissimo a sapere che ci sono tanti nuovi cambiamenti in vista. E che riguardano proprio l’amore come ambito insospettabile ed evolutivo, che vi riserva sorprese del tutto inaspettate. Potrebbe, infatti, capitare che amore e lavoro si confondano e che prendano il posto l’uno dell’altro. Forse in alcuni dei vostri collaboratori c’è da rintracciare un certo malcontento e capire perché ma, in generale, sembra che il lavoro vi porti un bellissimo incontro d’amore.

ACQUARIO

Plutone intrigantissimo si riattiva nei vostri gradi e Venere in Bilancia forma un bellissimo trigono, che rende voi Acquario il segno più fascinoso e magnetico dello zodiaco. Inizia una storia passionalissima per voi e tornate a librarvi nel cielo della passione senza razionalità e alcun tipo di remora. Ora, finalmente, siete pronti a vivere un amore sconfinato che sia irresistibile e sul quale voi stessi, una volta tanto, non vorreste ragionare. Lo Scorpione vi chiama, la Bilancia vi desidera, il Leone non vivrebbe mai senza di voi. Solo i Toro tireranno un po’ il freno a mano.

PESCI

Molto etereo questo transito di Venere che sembra ridare magia a voi Pesci e spingervi a fidarvi. O, quanto men, dovervi affidare alle persone intorno a voi. Non tanto nella relazione di coppia che, già di per sé, sembrerebbe andare bene, ma nella dimensione lavorativa. Cercando di capire e comprendere quali sono le vostre esigenze e come sposarle ai mezzi e alle collaborazioni che avete in corso. Non sempre sarà facile mediare ma, ancora una volta, ne uscirete con la consapevolezza di aver fatto del vostro meglio per migliorare tutto intorno a voi.