Oroscopo settimanale dal 16 al 22 giugno: la settimana del solstizio d’estate

Sarà la settimana del solstizio e sarà di nuovo estate, con Marte che si sposta in Vergine, cambiando l’assetto della ruota zodiacale. Per i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – tutto è più fluido senza il pianeta rosso, che tutto condiziona, accelera e rende bellicoso. Per i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – le condizioni del cielo migliorano moltissimo e si rinvigorisce tutto con la passione. Per i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – migliorano di molto i risultati, si cambiano gli schemi e otterranno risultati ottimali. Per i segni di acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – si prospetta un’estate gioviana piena di significato, sogni e bellezza. Buon solstizio ai dodici!

ARIETE

Per voi Ariete cambia molto il quadro generale: il vostro pianeta, Marte, si sposta in Vergine, e sarà anche la settimana del solstizio d’estate, che farà iniziare una quadratura del Sole ai vostri gradi. Il tutto potrebbe farvi sentire un po’ più stanchi e stressati del solito, ma Marte, cambiando, tenderà a dare meno ansia da prestazione.

Amore

Le coppie avranno bisogno di calma e pace, poiché si appresta un periodo meno complicato: avrete voglia di esplicare una serie di non detti o chiarire meglio alcuni punti e non avrete affatto voglia di litigare. Mentre i single sentiranno il bisogno di cambiare un po’ giro e di attingere a cose nuove, anche tramite lo sport o interessi culturali: volete qualcosa di più…

Lavoro

Siete già in una nuova dimensione con Saturno nei vostri gradi, e il lavoro sta procedendo verso nuove evoluzioni. Mentre le condizioni generali delle cose si mantengono ancora in una modalità di promettente sviluppo, comincerete ad approcciare collaborazioni nuove e colleghi con i quali sarà piacevole scambiare.

TORO

Inizia una bella settimana per i Toro, visto che i transiti planetari hanno lavorato affinché consolidaste una buona e generale condizione di certezza. L’entrata di Marte in Vergine vi darà più forza: solo i primi giorni, entrando in conflitto con Urano, creerà un sottile nervosismo. Le basi sono dunque piazzeforti consolidate, adesso dovrete aspirare alle altezze.

Amore

Sarà una settimana da dedicare al partner, in termini di attenzione, ascolto e gesti delicati, se non volete essere proprio sdolcinati. Il punto fondamentale è che dovrete fare sentire, anche solo con un sorriso, la vostra presenza e possenza affettiva.

Lavoro

Nel lavoro di routine siete meno apprensivi e avete azzerato un po’ l’ansia da prestazione, come se fosse calato il disinteresse o aveste stabilito una sorta di limite. Mentre, se pensate di potere costruire un progetto importante, che abbia a che fare con investimenti e grandi evoluzioni future, avrete il tempo, la calma e la voglia di studiarci un po’ su.

GEMELLI

Da questa settimana il vostro pensiero ha bisogno di rallentare e di accorgersi di tante cose che avete tralasciato, per voi stessi, per la vostra, casa, per la vostra famiglia. Marte creerà un senso di valutazione abbastanza rigido e spartano, probabilmente dovrete fare i conti con delle altalene di giudizi che valuterete nel vostro circostante.

Amore

Anche qui la rigidità di Marte diventa giudizio, non solo rivolto al partner, ma anche a voi stessi. Comprenderete sia la natura vera dei rapporti, che la natura intrinseca dei limiti della coppia, senza dibattere troppo, ma semplicemente prendendo coscienza della realtà.

Lavoro

Sarete veramente molto poco disponibili a soprassedere sugli errori: vi chiederete molto, ma sarà una settimana in cui deciderete in maniera ferrea di tagliare le spese e rendere tutto un po’ più funzionale. Detesterete perdere tempo in spiegazioni e in passaggi inutili.

CANCRO

Giove, questa settimana, inizia nei gradi del segno del Cancro a operare con una delle sue azioni più profonde e incisive: la sintesi positiva. Sentirete infatti il bisogno di mettere tutto in ordine, ascoltarvi e fare solo ciò che vi sentite di fare e amare senza ansia. Marte, del resto, è in posizione amica e vi restituisce consapevolezza e passione.

Amore

Nessuno dello zodiaco, come voi in questo momento, è pronto ad analizzare e a fare una sintesi della propria realtà affettiva. Anche da questo punto di vista, Giove avrà un effetto velocizzante nelle coppie del Cancro: ciò che non può andare verrà chiuso con molta serenità e sintesi, mentre ciò che va bene sarà destinando ad andare ancora meglio.

Lavoro

Buone notizie anche su questo fronte: lavoro e finanze trovano finalmente una soluzione migliorativa, arrivano risposte importanti e dei limiti che prima vi bloccavano verranno superati. Questa settimana in particolare, riceverete notizie molto piacevoli che aprono prospettive. Inizia un periodo di risanamento.

LEONE

Settimana alquanto calma per voi Leone, l’ultima in compagnia di Marte che presto uscirà dai vostri gradi, lasciandovi molto più distesi e sereni. Il cielo di questa settimana sembra invitarvi all’ascolto, alla deposizione delle armi, a un ritrovato carisma che, per esprimersi, non avrà bisogno di ruggiti particolari.

Amore

Avete sicuramente un forte bisogno di relazione e di rivivere alcuni legami o contatti che da tempo avevate trascurato. I single del segno sono molto propensi alla relazione, mentre nelle coppie si riscopre il valore della dolcezza e dello scambio amorevole senza troppo glam.

Lavoro

Si attenua di molto il vostro bisogno di essere a tutti i costi visti e al centro dell’attenzione dei vostri referenti: opterete infatti per delle connessioni più semplici e dimesse, sarete meno inaccessibili e un po’ spogliati del vostro ruolo formale.

VERGINE

Una bella settimana per voi, che vi condurrà a cambiare i dettami tipici della Vergine un po’ troppo presa dall’analisi delle cose e che, invece, tenderà a lasciarsi andare un po’ e a prendere le occasioni sentimentali un po’ meno cervelloticamente. Proverete, infatti, sensazioni da troppo tempo sopite.

Amore

Le coppie ritrovano la tenerezza e si scambiano dolci effusioni, con semplicità, mentre i single si concederanno qualche digressione, fino a che non arriverà Marte a infuocare di passione intensa il loro cielo.

Lavoro

Anche nel lavoro sarà importante essere meno inchiodati alle forme e ai ruoli, che a volte rendono tutto compartizzante. Vi accorgerete che, anche nella normale fluidità di un dialogo lavorativo, possono scaturire delle idee davvero molto interessanti.

BILANCIA

Per voi Bilancia questa settimana è un cambio di rotta: sentite, infatti, forte l’esigenza di variare approccio, di chiedere aiuto e di rivolgervi a chi vi dà veramente qualcosa. Non sopporterete molto dover ancor mediare, senza vedere risultati di approcci e cambiamenti che conseguono a quante possibilità avete dato per andare incontro a tutti. Soprattutto al lavoro o nell’amministrazione di cose pratiche, ecco che tirerete fuori una certa tendenza al giudizio.

Amore

In amore sarete insofferenti ai silenzi che sembrano lasciare tutto com’è, in uno stato di calma apparente: volete discutere, parlare, comunicare con il partner che non vorrete più stanare.

Lavoro

Durante questa settimana non risparmierete critiche a nessuno, e non sarete propensi a dare ancora opportunità, visto che i risultati che avete tra le mani sono al di sotto delle vostre aspettative. Per ciò che riguarda voi, forse sarete costretti a rivedere ruoli e collaboratori in termini di validità.

SCORPIONE

Una bella settimana per voi Scorpione: come annunciato già dalle stelle, perderete il vostro noir in maniera graduale, risultando manifesti e leggibili, senza perdere affatto fascino, ma rendendovi più accessibili e aperti agli altri. I pianeti contro sono finiti, manca solo Marte che, tra qualche giorno, ritornerà compatibile: adesso, quindi, non rimanete nelle ombre, ma godetevi un’estate con Giove in trigono.

Amore

Si ammorbidisce anche in questo senso la tensione dei pianeti, che sembra lasciarvi spazio di manovra e rendervi più accessibili al partner. Molti di voi torneranno accoglienti in coppia, mentre i single si disarmeranno e smetteranno di usare tattiche come in una guerra.

Lavoro

Anche al lavoro avrete più coraggio e capacità di espressione: dovrete, infatti, preferire un ruolo più disinibito e che vi renda chiari e non temuti o temibili. Ascoltate anche i pareri dei collaboratori, potreste trovare l’idea che vi mancava.

SAGITTARIO

Settimana molto calorosa per voi Sagittario, che riscoprite il sorriso e la voglia d’amare, di innamorarvi di qualunque cosa vi piaccia e vi entusiasmi. Il vostro animo si è risvegliato e, adesso, con la tenerezza dei neofiti, state di nuovo riassaporando i sapori della vita, senza troppo perdervi in confusione.

Amore

In questo ambito, sentite il bisogno di esprimervi e di farvi amare come siete veramente: più il partner vi farà sentire a vostro agio e più amerete. Avete bisogno di farvi riconoscere e di non sentire di dover dimostrare altro di diverso da ciò che siete. Anche i single non dovranno fare nulla che li costringa a rendersi impersonali.

Lavoro

In questo ambito volete qualcosa di nuovo, di innovativo, di fortemente incisivo, che segni un giro di boa stabilendo che la vostra vita è cambiata: più che al lavoro, penserete alla carriera, con nuove e ambiziose aspirazioni.

CAPRICORNO

Sarà questa, per voi Capricorno, la settimana che vi farà approcciare a quanto di nuovo ci sarà per voi come disposizione dell’anima rispetto alla realtà. Comprenderete, infatti, che le scadenze della vostra agenda e i tempi dei sentimenti o delle maturazioni degli eventi non sempre coincidono, e dismetterete un po’ di ansia, con un calo delle quote di aspettative su cose e persone.

Amore

Forti come siete, non ci sarà certo bisogno di difendervi: anche perché, dopo le ultime delusioni, niente potrebbe arrivare ad atterrarvi. Per cui, con una Venere ancora favorevole, non attardatevi a cogliere le occasioni che vi si presentano. In coppia sarete più a nudo rispetto al partner.

Lavoro

Il cielo parla con una dialettica decisamente nuova e vi spinge a valutare meglio le cose, con maggiore possibilismo e senza fretta: non cercate, arriverà ciò che deve arrivare, il vostro pianeta Saturno ve lo garantisce. Non è tanto un periodo di azione, quanto di maturazione.

ACQUARIO

Inizia la settimana delle soluzioni, della pratica, della serenità per voi Acquario: finalmente vi rasserenate e vi affidate agli amici che vi tolgono le castagne dal fuoco, e a tutto ciò che per voi è fondamentale per riuscire a vivere serenamente quest’estate, la prima in cui non farete le cose da soli.

Amore

State azzerando la distanza emozionale tra voi e gli altri, dandovi la possibilità di essere più sereni e molto più controllati. Troverete tutto nelle vostre profondità: gli strumenti per sentirvi sicuri e le certezze per sciogliere finalmente i muri di giaccio che non servono più d’estate.

Lavoro

Si parlerà molto di voi questa settimana, per i vostri successi, per un acclamato encomio, per una proposta che arriva da lontano e che vi riempie di gratifica: è arrivato il disgelo anche su questo versante, che vi vede protagonisti più che mai.

PESCI

Sarà una settimana in cui il vostro senso salvifico e soccorritore è decisamente messo a dura prova, poiché comprenderete che non sarà saggio intervenire più di tanto nelle questioni che riguardano l’andamento generale delle cose. Sarà infatti opportuno, nonostante il vostro slancio, lasciare che tutto accada, facendo così rendere conto alle persone a cui volete bene che dovranno prendersi le loro responsabilità.

Amore

Anche in amore non mettetevi sempre nelle condizioni di proteggere e di evitare che il partner agisca e assuma un atteggiamento consapevole. Chi è single non deve certo convincere nessuno della propria affidabilità: se è la persona giusta, lo saprà.

Lavoro

Non è certo per sentimento o affezione che dovete accontentarvi. Se arrivano proposte interessanti, dovrete essere pronti a coglierle al volo e non temporeggiare, sperando che le cose possano migliorare da dove siete: forse occorre un nuovo atto di coraggio.