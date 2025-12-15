Oroscopo settimanale dal 15 al 21 dicembre 2025

Da oggi, 15 dicembre 2025, inizia una settimana molto importante per il cielo zodiacale: vediamo come nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte si trasferisce in Capricorno e le lotte diventano mentali per Vergine e Toro. Mentre per il Cancro un capriccio potrebbe costare troppo, i Pesci e lo Scorpione sono stanchi ma soddisfatti. Gli Acquario elimineranno chi bara al gioco, mentre la Bilancia si fa un po’ più cervellotica del solito e i Gemelli respirano un po’ di più. Il Leone esagera, l’Ariete vince, mentre il Sagittario è inarrestabile.

Ariete

Non se ne parla proprio, per voi Ariete, di riposare. State vivendo un’impennata di impegni e relazioni sociali che vi travolgono, ma che siete ben contenti di vivere. Anche in amore la vostra forza passionale sembra esprimersi al meglio, e voi non vi tirate indietro. Ma Marte, il vostro pianeta, da martedì sarà in quadratura dal Capricorno. Si esalterà, vi renderà più nervosi e vi suggerirà di essere più strategici nel modo di muovervi e di conseguire obbiettivi e risultati.

Toro

Comincia la fase bella e positiva per voi Toro. E, con Marte già da martedì attivo in Capricorno, non farete altro che sentirvi più forti ed energici, attivi e pieni di passione. Sì, perché Marte è anche il pianeta del coinvolgimento fisico e chimico. Belli e irresistibili più che mai, in questa settimana dal 15 dicembre vi caricherete moltissimo per affrontare le feste che, promette l’oroscopo, saranno le più belle e coinvolgenti degli ultimi anni. Amore in primo piano e lavoro che segnala sempre più risultati positivi.

Gemelli

Grandi novità per voi Gemelli, che vi barcamenate da un po’ di tempo in condizioni di cambiamento continuo e di fluttuazioni non sempre percettibili. Il cielo è decisamente motore di tanti eventi, che vi restituiscono un plauso per riuscire sempre a gestire le cose in maniera ottimale. Non è certo il momento ideale per l’amore e le relazioni, ma la vostra realtà pare creare sempre più occasioni. Il fulcro su cui si muove tutto è il lavoro, che sembra davvero interessante e pieno di cambiamenti continui.

Cancro

Per voi Cancro il periodo è decisamente migliorativo. Soprattutto quando Marte in opposizione vi metterà in tensione, spegnendo un po’ la frequenza della pigrizia e dandovi gli incentivi giusti per creare un dinamismo crescente e costruttivo. Che vi aiuterà a vivere al meglio le vicissitudini amorose. Il vostro cielo si impregna di tanti desideri, che convergono tutti sulla stabilità di coppia e rendono al meglio lo status che volete ottenere. Entrate sempre più in una logica in cui tutto è superabile.

Leone

Il cielo, per voi Leone, è decisamente migliorativo e presenta un crescendo energetico davvero forte. Vi servirà molto, in un periodo dell’anno così decisivo su tutti i piani: dall’amore a situazioni legali e lavorative a cui darete presto una svolta. Solo Mercurio sembra distonico e vi fa vedere una serie di pericoli dove non ce ne sono. Potrebbe anche farvi sentire euforici, e alternare fasi in cui esagerate con le parole a fasi dove la comunicazione si blocca e non vi consente di esprimervi. Fate del vostro meglio per sentirvi a vostro agio, rallentate un po’ dal lavoro e datevi agli affetti.

L’astrologo Marco Amato

Vergine

Il cielo zodiacale per voi Vergine è un po’ complicato, ma niente che non possa essere risolto con la vostra solita capacità di ordinare il mondo interiore e tutto ciò che avete intorno. Probabilmente la responsabilità è delle bizze di Mercurio poiché, quando passerà al Sagittario, sarà in quadratura. Mentre Marte in trigono dal Capricorno riaccende le passioni e gli amori, facendovi vivere un momento stupendo della vostra vita. Il vostro animo pare predisposto a nuove sperimentazioni e a darvi uno spazio interiore, ricavato dallo stress, che non vi spaventa più. L’oroscopo consiglia di procedere, in questa settimana da lunedì 15 dicembre, con la convinzione che niente potrà farvi del male.

Bilancia

Per voi Bilancia è un momento molto complesso. Riuscite ad avere la lucidità necessaria per analizzare tutto intorno a voi, mentre le dinamiche planetarie scoperchiano meccanismi e falle di sistema nei rapporti lavorativi e personali. Il vostro pensiero principale sono i meccanismi di rapporto in seno alla famiglia, ma questa settimana sembra essere arrivato il momento adatto per analizzare meglio tutto. E scervellarvi per capire come riprendere in mano l’entusiasmo dei rapporti e degli amori.

Scorpione

Cielo sempre più sgombro, per voi Scorpione, che avrete a che fare con i pianeti in transito. I quali, in questa settimana dal 15 dicembre, sembrano sottolineare nel vostro oroscopo maggiore concretezza e una più grande possibilità di vedere realizzati i sogni. Questa settimana, infatti, potreste vivere al meglio alcuni sentimenti, poiché si renderanno visibili e naturalmente espressi. Come se palesare la realtà fosse il più grande atto d’amore, lo Scorpione sembra non vivere più tra le ombre dell’incertezza, ma di una fulgida dichiarazione.

Sagittario

Il cielo che si prepara questa settimana sembra aprire nuovi orizzonti per voi Sagittario. Che sembrate più potenziati del solito e dediti a prendere le cose in maniera più utile e funzionale. Rispetto a progetti concreti e manovre possibili, piuttosto che voli pindarici che vi fanno perdere di vista il focus delle vostre reali possibilità. Probabilmente il vostro animo è alle prese con un ridimensionamento, che fa bene alla mente e alle possibilità che i pianeti elargiscono. L’amore, sempre con voi solidale, pare costruire nuove certezze.

Capricorno

Per voi Capricorno, arriva uno dei vostri pianeti preferiti a dare una scossa alla routine: è il rosso Marte che, per voi, prevede una nuova energia e un nuovo obiettivo. Se gli scorsi mesi avete impiegato tempo a pensare alle varie strategie e alleanze più convenienti, eccovi adesso tutta l’energia del pianeta guerriero e dell’azione! Marte si esalta nei vostri gradi, diventa più forte: comportando, da questa settimana, un aumento della tensione e della passione. E, soprattutto, una ritrovata tendenza alla strategia.

Acquario

Le stelle, per voi Acquario, toccano questa settimana il vostro argomento preferito: l’amicizia. Marte si trasferisce in Capricorno, ovvero alle vostre spalle, e sembra che qualcuno non sia stato così amico come lo credevate. Voi correte subito a pararvi in difesa, utilizzando i vostri ghiacci di siderale distanza e issando il muro dell’indifferenza, ed ecco che le cose si faranno chiare. Mentre altri pianeti collaborano proprio per darvi più coraggio e rendervi felici, idealisti come siete, vi entusiasmerete per nuove idee. Ottimo in amore.

Pesci

Il cielo di questa settimana toglie sicuramente Marte contro i Pesci. Ma Mercurio, Venere e il Sole saranno in quadratura, facendovi sentire il peso della stanchezza e delle fatiche, e facendovi arrivare all’obiettivo un po’ provati e stanchi. Il tutto mentre cercate di non far turbare il vostro equilibrio emotivo, perché tenete moltissimo a finalizzare gli ultimi obiettivi che vi eravate prefissi prima delle festività. E ci riuscirete: già pregustate il riposo che meritate, quindi questa settimana non mollate e tenete duro.