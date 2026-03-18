Mobility Action Award 2025, il Mobility Day di HeySun Expo tra i vincitori europei

Il 17 marzo, al Teatro Vaudeville di Bruxelles, si è svolta la cerimonia del Mobility Action Award, prestigioso riconoscimento europeo dedicato alle migliori pratiche in ambito di mobilità responsabile e a basse emissioni. Tra i progetti premiati anche il Mobility Day, organizzato all’interno della manifestazione HeySun – Expo della Transizione Energetica, promossa da SiciliaFiera. L’iniziativa è stata riconosciuta a livello europeo insieme ai progetti provenienti da Turchia e Alto Adige, confermando il valore delle attività realizzate in Sicilia per promuovere la mobilità sostenibile tra le nuove generazioni. «Vincere un premio europeo così prestigioso rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio», dichiara il presidente del polo fieristico SiciliaFiera, Nino Di Cavolo. «Questo riconoscimento dimostra come una fiera possa diventare un luogo di educazione, innovazione e partecipazione», capace di coinvolgere istituzioni, imprese e soprattutto i giovani. «Con HEYSUN abbiamo voluto creare uno spazio concreto di confronto sulla transizione energetica e la mobilità sostenibile».

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, sottolinea: «La presenza di SiciliaFiera tra i finalisti di questo premio europeo è importante per il nostro territorio. Misterbianco si conferma un luogo capace di ospitare iniziative di ampio respiro». E aggiunge: «Il coinvolgimento di oltre mille studenti dimostra quanto sia fondamentale investire nell’educazione alla mobilità sostenibile». Grande soddisfazione anche dai partner istituzionali. L’eurodeputato Raffaele Stancanelli evidenzia: «La presenza di SiciliaFiera tra i finalisti è motivo di orgoglio per la nostra Sicilia», mentre Gaetano Pedullà parla di un risultato «doppiamente rilevante, perché dimostra la capacità della regione di competere in un contesto europeo sempre più sfidante».

Dal Ministero dell’Ambiente, il capo dipartimento PNRR Fabrizio Penna sottolinea: «La mobilità sostenibile non è soltanto una questione infrastrutturale, ma un cambiamento dei comportamenti quotidiani». E aggiunge: «Il lavoro di SiciliaFiera è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, mondo educativo e territorio». Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dall’Università degli Studi di Catania, con i professori Giuseppe Inturri e Michela Le Pira, impegnati nell’organizzazione dei Mobility Days e nelle attività educative. Attraverso progetti come MOOVLE, SMART3R-FLITS, IN-MOB e BEC2SCHOOL, l’Ateneo ha promosso sicurezza stradale, mobilità attiva e uso intelligente delle tecnologie.

Alla premiazione ha partecipato anche Vincenzo Di Bella, Founder & Team Principal di Futuro Solare: «È fondamentale sostenere eventi come HeySun perché promuovono innovazione e mobilità sostenibile come leve concrete di sviluppo europeo». Tra i presenti anche il presidente FIAB Catania Marco Oddo: «Essere tra i tre finalisti dimostra che un nuovo modello di mobilità sostenibile può nascere anche dal Sud Italia». Durante le tre giornate dei Mobility Days, oltre 1.000 studenti hanno preso parte ad attività pratiche dedicate a micromobilità, sicurezza stradale e trasporto pubblico, grazie alla collaborazione di numerosi partner, tra cui ACI, AMTS, Carabinieri Biodiversità, FIAB, Polizia Stradale e Università di Catania. Un percorso esperienziale che ha permesso ai giovani di testare soluzioni di viaggio sostenibili e confrontarsi con istituzioni e operatori del settore. «Un’occasione unica per diventare protagonisti di un futuro sostenibile», ha commentato la dirigente scolastica Cinzia Giuffrida, evidenziando il valore educativo dell’iniziativa.

La presenza tra i vincitori del Mobility Action Award 2025 conferma il ruolo di SiciliaFiera come piattaforma strategica per la diffusione delle buone pratiche ambientali. Un riconoscimento che rafforza l’impegno verso una mobilità sostenibile sempre più concreta e accessibile per le nuove generazioni.