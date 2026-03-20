Nel settore agricolo si parla spesso di innovazione, sostenibilità e competitività. Parole importanti, ma da tradurre in investimenti concreti. A partire da nuovi macchinari e strutture aziendali più efficienti, per arrivare alle tecnologie digitali. Proprio la direzione in cui vanno i contributi previsti dal bando SRD01 – Investimenti nelle aziende agricole: tra gli strumenti più rilevanti attivati in Sicilia. La misura mette a disposizione 100 milioni di euro per progetti di sviluppo e ammodernamento delle imprese agricole. Con l’obiettivo di rafforzarne la competitività sui mercati e migliorare, al tempo stesso, le performance ambientali e climatiche. Con un ampio ventaglio di interventi finanziabili, in cui è necessario focalizzare bene necessità e possibilità. Ecco, quindi, i consigli di Armando Crispino, commercialista e consulente aziendale, fondatore di Studio Crispino, per la nostra rubrica dedicata alle imprese.

Gli investimenti per aziende agricole più competitive

Il bando è rivolto agli imprenditori agricoli – singoli o associati – che intendono realizzare investimenti strutturali all’interno delle proprie aziende. Le azioni finanziabili sono numerose e di vari ambiti: dalla valorizzazione del capitale fondiario alla realizzazione o miglioramento delle strutture produttive. Ma anche l’introduzione di innovazioni tecnologiche, comprese quelle che mirano alla sostenibilità ambientale. Tra le opportunità previste rientrano anche interventi di modernizzazione dei processi produttivi e diversificazione dell’offerta, in risposta alle esigenze del mercato. In generale, l’obiettivo dichiarato è non solo sostenere nuovi investimenti, ma sollecitare e accompagnare un processo di evoluzione del settore agricolo. Verso modelli più moderni e resilienti.

Contributi fino all’80 per cento per i giovani agricoltori

Uno degli aspetti più interessanti del bando riguarda l’intensità dell’aiuto, concesso sotto forma di contributo a fondo perduto. Con un’aliquota che può arrivare fino al 65 per cento dell’investimento per le imprese agricole in generale. Percentuale che, però, può salire fino all’80 per cento nel caso dei giovani agricoltori tra i 18 e i 41 anni, insediati a capo dell’azienda negli ultimi cinque anni. Gli investimenti devono avere una dimensione significativa: la spesa ammissibile deve essere compresa tra 250mila euro e 3 milioni di euro. Segno che la misura punta a sostenere progetti strutturali di sviluppo aziendale e non interventi spot.

Un’opportunità in grande che richiede pianificazione

Misure come questa rappresentano spesso una grande opportunità per le imprese agricole ma, allo stesso tempo, richiedono una progettazione attenta. La presentazione della domanda non consiste semplicemente nel compilare una pratica amministrativa. È necessario elaborare un piano aziendale credibile, dimostrare la sostenibilità economica dell’investimento e rispettare una serie di requisiti tecnici e procedurali. Fase in cui diventa indispensabile, davanti a bandi di questa intensità, avvalersi della consulenza di varie figure professionali.

Cosa cercare in consulenza: tecnica e ascolto

Negli ultimi anni, sempre più aziende agricole si rivolgono a consulenti specializzati per orientarsi nel mondo della finanza agevolata. Realtà che Studio Crispino, conosce bene, facendo costantemente un’analisi delle criticità, oltre che dei successi. Spesso nascoste non nella scarsa conoscenza dei bandi, ma nella mancata comprensione dei progetti delle imprese. «Ogni azienda agricola ha una storia diversa, fatta anche di famiglie e territori. Il nostro lavoro parte dall’ascolto – spiega Armando Crispino -. Capita spesso di incontrare imprenditori con le idee chiare su come far crescere la propria azienda, ma che non sanno come alcuni investimenti possano essere accompagnati da strumenti di incentivo». Un approccio su misura, insomma, che unisce competenze tecniche e attenzione alla dimensione umana dell’impresa.

Il focus da non perdere: innovazione e sostenibilità

Il bando SRD01, con i suoi contributi alle aziende agricole, si inserisce in un quadro più ampio di politiche per rafforzare la competitività del settore. Attraverso investimenti capaci di migliorare produttività, sostenibilità ambientale e qualità delle produzioni. Per molte aziende può rappresentare un passaggio importante per affrontare le sfide dei prossimi anni. Dalla transizione energetica alla gestione efficiente delle risorse, passando per la valorizzazione delle filiere locali. Come spesso accade nel mondo degli incentivi pubblici, però, il vero punto non è solo l’esistenza delle risorse. Ma la capacità di intercettarle e trasformarle in progetti per uno sviluppo concreto.