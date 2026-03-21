Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026

È primavera nello zodiaco! Nella settimana dal 23 marzo 2026, cinque pianeti in Ariete inaugurano il capodanno zodiacale facendo svettare l’oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario come i più forti e splendenti dello zodiaco! Benissimo anche Acquario e Gemelli per questo stellium primaverile che porterà tantissimo loro, mentre la Bilancia dovrà cambiare totalmente stile di vita. Toro e Vergine molto più liberi e leggeri, mentre il Capricorno accetterà sfide non comuni. Scorpione e Pesci vivono le possibilità felici di una crescita esponenziale, mentre il Cancro dovrà ricalibrare le sue aspettative. Buona primavera ai dodici, dalla nostra rubrica zodiacale!

Ariete

Gioite Ariete, è primavera! Il Sole incede nei vostri gradi e inizia il capodanno zodiacale. In quest’anno speciale accompagnato da Luna, Venere, Saturno e Nettuno che si fanno trovare nel vostro cielo per accogliervi e farvi stare bene. Il vostro destino cambia decisamente, visto che si accendono le luci sul futuro della vostra carriera e della vostra vita sentimentale. E che le condizioni sembrano aprire tutto il possibile e immaginabile, Le stelle, già da questa settimana, vi danno energia e ambizione.

Toro

Per voi Toro, l’ammasso planetario in Ariete vuole dire intuito e ispirazione, riflessione e interiorizzazione. La vostra vita è cambiata molto, date le scelte fatte negli ultimi mesi. E sarete ben lieti di scoprire che la vostra consapevolezza promuove le operazioni fatte. Che vi fanno sentir e molto più sicuri e indipendenti al lavoro. Mentre le coppie riconsolidano il loro rapporto e i single ritrovano consapevolezza e audacia, lasciando perdere le direzioni improduttive e favorendo le strade più interessanti.

Gemelli

Ben felici di sapere che l’ammasso planetario in Ariete vi porta un grande alleggerimento. E crea, in questa settimana dal 23 marzo 2026, dinamiche di squadra che l’oroscopo segnala come molto importanti. Perché vi potranno aiutare a vivere in maniera più serena e con la consapevolezza che non siete soli, ma potete contare su lavoro, colleghi, squadra e affetti. In amore le cose si fanno sempre più chiare e certe, seppure rimangono abbastanza ludiche. Al lavoro è ora di riunioni, fare il punto della situazione e comprendere perché alcune cose non accadono. Ottima la voglia di relazione sociale che avete, ma ancora Mercurio e Marte vi creano un po’ di ostacoli. Forse non usate le parole giuste.

Cancro

Per voi Cancro la primavera si apre con un ammasso di pianeti in quadratura, che avrà il compito finale di mettervi alla berlina e comprendere, una volta e per tutte, cosa in amore e nella vostra coppia si può realizzare e cosa no. Forse era necessaria questa configurazione per smetterla di infondere energia dove non dovete, per ricalibrare le aspettative e non perdervi dietro qualcosa di effimero. Tra voi e il partner è il momento di decidere cosa cambiare, nei limiti del fattibile.

Leone

Nessuno è più felice di voi Leone dell’inizio di una primavera con ben cinque pianeti in trigono! Tutti a vostro favore, gli astri sembrano darvi molto coraggio, molta forza e determinazione. Vi sentirete meglio con voi stessi e con gli altri. In amore ci sono risalita, grande esplosione di energia e autorità, forse un po’ troppo a volte. Vi mancano Mercurio e Marte che sentite distanti, quindi le stelle vi consigliano di curare di più l’ascolto reciproco con il partner ed essere più chiari con chiunque avete intorno.

L’astrologo Marco Amato

Vergine

Un cielo letteralmente più leggero e terso per i Vergine, che hanno faticato a mantenere le governance su ogni aspetto delle proprie vite che, finalmente, si armonizzano come volevate. Questa dal 23 marzo 2026 sarà una settimana votata l’ordine e alla riorganizzazione: l’oroscopo segna una primavera di nuove strategie e approcci. Che saranno, per forza di cose, sempre più critici e meno disponibili a ripetere gli errori più di una volta. Avete maturato quanto serve affinché possiate decidere di chi fare a meno e a chi dare più fiducia e cuore. Non occorre solo analisi e senso pratico, poiché Urano comincerà a rendervi impietosi e drastici dove servirà. In amore, Venere si sveglia e promette nuovi risvolti importanti.

Bilancia

Per voi Bilancia la primavera inizia con tanti cambiamenti a cui abituarvi. Ben cinque pianeti nel cielo opposto vi rendono assolutamente vigili e consci di tutto ciò che si deve operare, al fine di arrivare ai vostri obbiettivi. Il cielo primaverile si apre con delle sfide e dei tagli necessari, che vi faranno incorrere in una maggiore immediatezza. Lasciando da parte la diplomazia e i protocolli inutili. Già da questa settimana dal 23 marzo, l’oroscopo vi vuole molto più diretti e soprattutto inesorabili dove serve. Urano, intanto, ventila novità molto importanti, che ancora tarderanno un po’ ad arrivare.

Scorpione

Per voi Scorpione l’aria di primavera è serena e produttiva e vi racconta di nuove possibilità. Ma tutto sarà vissuto in maniera più serena, senza la pressione che vi obbliga a un’ansia da prestazione che incide sulla vostra vita e sull’impostazione delle relazioni. Adesso potete tirare un sospiro di sollievo, visto che i pianeti sono alla distanza giusta, più leggeri. Ma non per questo improduttivi: Marte e Mercurio vi assistono e vi portano a produrre molto lavorativamente, e anche in amore c’è un dialogo più sereno e meno misterioso.

Sagittario

E adesso chi fermerà più voi Sagittario, con ben cinque pianeti in trigono che sembrano muovere tutte le vostre passioni, interessi e progetti? La vostra vita sembra decollare e godere del fatto che non ci sono più ostacoli in questa primavera. Anche Marte e Mercurio, che ancora non vi fanno trovare le parole giuste, non sembrano incidere molto. Considerata tutta questa grazia planetaria, che si rende assolutamente sovrana di una ripartenza gaudente del vostro segno zodiacale. Anche le sorti economiche, intanto, sembrano migliorare…

Capricorno

La primavera, per voi Capricorno, inizia con molte sfide e una forte esigenza di calcolare rischi e possibilità. Cinque pianeti, tra cui anche il vostro timone Saturno, esigono da voi una certa accortezza nel muovervi, maneggiando affari e patrimoni, carriere lavorative e rapporti importanti, non solo a livello umano. C’è dentro di voi la voglia di sfidare qualcosa e una nuova vetta da scalare: questa settimana, la realtà sarà decisamente un banco di prova importante. Ma non tralasciate l’amore.

Acquario

Finalmente voi Acquario, a cui non basta mai avere un solo pianeta a favore, adesso ne avrete addirittura cinque,. E tornate in scena con una grandissima voglia di comunicare e relazionarvi. Sembrate di nuovo disponibili, innamorati e felici! La voglia di concludere bene alcuni progetti per iniziarne altri sarà la vostra dominante, in questa primavera esplosiva in termini positivi. L’amore, per una volta, sembra essere il campo di migliore apertura, proprio da voi che spesso ne rifuggite. Ora aprite le braccia e incrociatele con la persona che amate: riscoprirete che si vola benissimo anche in due!

Pesci

Se in amore non manca nulla, adesso voi sognatori Pesci sarete fortissimi anche nel pratico! Un momento d’oro per voi, che finalmente affermate con forza la potenza della vostra professionalità e il bagliore dei vostri meriti. La primavera vi sarà particolarmente cara e vi permetterà di avere a che fare con moltissime realtà nuove. Rendendovi conto che anche da soli ve la cavate benissimo. Vi permetterà di essere meno dipendenti dal bisogno di sicurezza confermato dall’esterno, ma da voi stessi per voi stessi!