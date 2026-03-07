Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose da ordinare. A differenza di Cancro e Scorpione che sembrano avere difficoltà nel farsi capire, mentre i Pesci sono beatamente pieni d’amore! Buona settimana ai dodici dalla nostra rubrica astrologica.

Ariete

Inizia benissimo la settimana dal 9 marzo per voi Ariete, che avete come ospite nei vostri gradi la bella Venere, ad accendere il vostro oroscopo. Ancora energica per la sua esaltazione in Pesci, ecco che adesso, nei vostri gradi, perde di ampiezza, ma si entusiasma per i nuovi inizi. E per la ritrovata voglia di amare e sognare all’infinito una realtà solida in amore. È l’effetto non solo del passaggio nei vostri gradi, ma anche della congiunzione con Saturno e Nettuno. Non vi resta, insomma, che amare!

Toro

Ancora una settimana di consolidamento per voi Toro che, oggi più che mai, sentite la voglia di essere certi di qualcosa. Probabilmente state vivendo questi giorni all’insegna di una ripresa in tutto. Nel rapporto con il partner, che si propone più profondo ed empatico. E in ambito lavorativo, dove state sperimentando una tecnica diversa. Che vi aiuterà a gestire meglio alcune vostre capacità che, per anni, non avete esercitato.

Gemelli

Finalmente qualche schiarita per voi Gemelli, che non sentite più l’incerta quadratura di Venere. Che adesso, finalmente amica, vi suggerisce le battute da dire, vi riporta l’ironia e restituisce la voglia di scherzare e giocare con la vita e con l’amore. Al lavoro, intanto, sarà una settimana piena di intese, appuntamenti, accordi e soluzioni che vi aiuteranno molto ad avere una migliore contezza della situazione.

Cancro

Venere inizia a essere problematica per voi Cancro, che subite un po’ gli strappi e le interruzioni del tempo sulle dinamiche affettive. Aiutatevi a fare chiarezza e non concentratevi, questa settimana, sui sentimenti. Ma su una migliore riuscita lavorativa, che vi metterebbe nelle condizioni di fare del vostro meglio in amore e nelle relazioni. Specie quelle che richiedono diplomazia, tatto e, soprattutto, rassicurazione sulle prospettive di sviluppo futuro. Siate possibilisti.

L’astrologo Marco Amato

Leone

Sempre desiderosi di avere il controllo della situazione, voi Leone, il vostro oroscopo, in questa settimana dal 9 marzo, è aiutato dalle stelle. Che garantiscono in amore una ripresa molto importante. Così come i riconoscimenti sul lavoro. Forse farete meglio a comprendere che il vostro carisma è fondamentale in squadra. E che, adesso, potrete muovervi con una sicurezza nuova, in maniera davvero efficace e veloce. Senza tralasciare il fatto che una bella notizia di natura legale potrebbe di molto facilitarvi le cose.

Vergine

Quella dal 9 marzo è una settimana in cui, voi Vergine, vi spenderete moltissimo a cercare di rivedere alcuni passaggi: l’oroscopo segnala l’ottimizzazione di tempo, spese e collaborazioni. Mentre Venere non è più problematica, e vi darà modo di chiarire. Se siete in coppia, comprenderete ciò che vi serve per fare un punto più chiaro e indipendente della relazione. Buone notizie in ambito economico, ma non dovrete avere fretta in questi giorni.

Bilancia

Questa è una settimana molto strana per voi Bilancia, poiché Venere, il vostro pianeta, è in opposizione. E, congiunta a Saturno e Nettuno, ecco che esigerà da voi una maggiore severità nel valutare le cose. Ma anche nel fare arrivare alla vostra realtà percettiva i chiari segnali delle reali intenzioni delle persone intorno a voi. Mentre in amore i limiti vengono fuori e il partner può rivelare alcune contraddizioni.

Scorpione

Perdendo il magnifico trigono di Venereo voi Scorpione cominciate a essere un po’ più sospettosi e gelosi. Ma solo perché vi sentite più coinvolti e meno padroni di voi stessi e dei sentimenti, in questa magnifica deriva che sembra darvi molta intensità. La vostra vita procede scandita da un lavoro che sembra, finalmente, essersi assestato su una dinamica fluida e serena, scorrevole e gratificante. In famiglia, intanto, qualcuno potrebbe avere bisogno di voi.

Sagittario

Finalmente Venere diventa amica, e voi Sagittario riprendete l’entusiasmo in amore e nelle relazioni in generale. I vostri progetti danno già avvisaglie di essere in linea di partenza. Molto motivati a raggiungere gli obbiettivi, in questa settimana dal 9 marzo avrete una marcia in più, con l’oroscopo che vi vede carichi di entusiasmo e grandissima ambizione positiva. Vi dedicherete anche a riprendere qualche rapporto un po’ trascurato, in una settimana che sembra davvero bellissima.

Capricorno

Seppure, per voi Capricorno, la settimana si presenti impegnativa e piena di grandi emozioni, eccovi pronti a sfidare tutto per riuscire a ottenere i risultati che vi interessa raggiungere. Un po’ di meccanicità potrebbe essere rilevata dal partner, che vi chiede di più. È Venere che, entrata in quadratura, si fa più capricciosa e volubile, avanzando anche qualche pretesa. Forti della vostra calma, avete ancora Marte dalla vostra con il fuoco e la passione, che userete in maniera davvero sapiente.

Acquario

Una vera e propria esplosione di novità, questa settimana, per voi. Che sembrate al centro dell’attenzione nelle vostre dimensioni, che paiono darvi una grande spazio lavorativo, creativo e umano. Nel mondo di voi Acquario tutto è particolare e non banale ma, adesso, il vostro cielo vi chiede di più. Di essere più ambiziosi e di centrare la vostra traiettoria, seguendo parabole davvero inusuali. Vi premierà la vostra unicità e il fatto che l’amore è il motore principale della vostra vita.

Pesci

Dopo il passaggio di Venere nei gradi dei Pesci, essendo la più forte dello zodiaco, ecco che ancora per questa settimana voi Pesciolini siete pieni d’amore e travolti dal sentimento. Ma proprio Venere va a dare man forte a Saturno e Nettuno, pretendendo da voi una grandissima attenzione alla concretezza dei rapporti. Anche economicamente, Venere interviene in maniera fortissima e incisiva, determinando alcune scelte che si fanno con una grandissima immediatezza. Poiché siete intuitivi e ipersensibili come non mai.