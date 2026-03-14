Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i segni d’aria, solo la Bilancia dovrà fare i conti con Saturno. I terra Toro, Vergine e Capricorno alternano prudenza e convinzione nelle cose che fanno. Mentre i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – sembrano accettare i sentimenti in maniera più consapevole, morbida e rilassata, anche sapendo lasciare andare qualcosa o qualcuno. Vediamo la settimana, segno per segno, con la nostra rubrica astrologica.

Ariete

Per voi Ariete, la settimana dal 16 marzo inizia in modo emotivo e un po’ nervoso: l’oroscopo segnala un Marte in Pesci, congiunto a Mercurio, che sembra proprio non capire bene come muoversi o agire. Ma Venere vi porta fortuna sia in amore che nei progetti al lavoro, che sembrano prendere forma e riqualificare i ruoli. La successione degli eventi si fa molto più dinamica e interessante nel fine settimana, per una migliore distribuzione dei pianeti che si fanno più clementi e positivi.

Toro

Ottime prospettive per voi Toro, che riuscite a vivere bene questo periodo, in quanto rassicurante e pieno di nuove prospettive lavorative. Che sembrano consolidarsi e offrirvi basi molto utili per il futuro, su cui potrete poggiare certezze. L’effetto emotivo sui vostri sentimenti è migliorativo e, proprio in questi giorni, Venere e la Luna faranno dei passaggi nei vostri gradi zodiacali. Rimandando a una ripresa generale e a un miglioramento familiare e affettivo.

Gemelli

Le stelle continuano a movimentare il cielo di voi Gemelli in maniera veloce e senza darvi respiro. Questa dal 16 marzo sarà una settimana piena di novità interessanti e con un oroscopo sorprendente. Al lavoro cominciano a manifestarsi le conseguenze di come vi siete comportati, di ciò in cui avete scommesso e che avete prodotto. In amore si sente forte la presenza di qualcuno che tende a sfuggire e a volere essere inseguito: questo gioco intrigante vi stanca, ma vi tiene su di giri.

Cancro

Il cielo di voi Cancro, questa settimana, è particolarmente emotivo e altalenante. Qualcuno in famiglia potrebbe avere bisogno di voi o, forse, sentite fortemente il richiamo del senso più sviluppato del vostro segno zodiacale: la sicurezza affettiva e familiare. Emozioni anche al lavoro, dove tentate di sentirvi più capiti, ma non esitate a concludere alcuni rapporti che risultano inconcludenti. Giove si muove, finalmente: fa tante promesse di espansioni nuove e matura un senso del lontano che state coltivando.

Leone

Voi Leone, da quando i pianeti Saturno e Nettuno sono entrati nel cielo dell’Ariete, vi sentite forti e galvanizzati. Li ha seguiti la bella Venere, riportandovi a fiorire in amore, ma non è ancora finita. Visto che, nel fine settimana, il Sole varcherà i gradi dell’Ariete e decreterà la primavera più bella degli ultimi anni della vostra vita! Prevista una ripresa in tutto e con grandi prospettive di rinascita, rivincita e superamento di problemi importanti. La settimana porta anche un passaggio lunare rivelatorio.

L’astrologo Marco Amato

Vergine

Sarà una settimana, per voi Vergine, dedicata a un’immersione lavorativa che vi porterà lontano da alcuni sentimenti che non vi fanno stare troppo bene. Vi sentite un po’ trascurati e vi perdete in pensieri che analizzano l’attenzione e la presenza del partner, nei cui confronti siete un po’ più sanamente critici. Le stelle vi sconvolgeranno nel fine settimana, in cui arrivano delle bellissime notizie e si concretizzano dei risultati per cui avete duramente lavorato e fatto i salti mortali. Tutto procede nel migliore dei modi.

Bilancia

Le opposizioni al cielo di voi Bilancia sembrano mettervi nelle condizioni di lavorare in modo molto onesto su ciò che non va. Saturno, Nettuno e anche il vostro pianeta, Venere, sono in opposizione. E al termine della settimana lo sarà anche il Sole, che determinerà un calo delle energie. Ma anche la chiarezza illuminante su tutte le questioni lavorative e relazionali che non vanno. E alle quali potete porre rimedio, semplicemente affrontandole e chiamando le cose con il loro nome.

Scorpione

Per voi Scorpione, questa dal 16 marzo, è una settimana piena di coraggio, in cui l’oroscopo promette verità. Nonostante la confusione emotiva e i pensieri persi di Mercurio e Marte, che sembrano recuperare, nel contempo, antiche memorie e qualche piccola nostalgia. Tenerezza e verità si mischiano e vorreste semplicemente delle certezze dal partner. E le avrete, ma non solo in positivo: vi sarà chiaro, infatti, anche ciò che, per adesso, non potete chiedere alla vostra relazione.

Sagittario

Voi Sagittario state correndo senza sosta verso obbiettivi sempre più complessi e mutevoli. Ai quali vi adattate quasi quotidianamente in maniera molto elastica. Molti di voi riprendono una certa influenza e autorità, dove per un po’ avete abdicato e declinato la presenza. La ripartenza è evidente in tutto, soprattutto nel fine settimana. Anche se forse Giove, dalla sua distopica posizione in Cancro, vi fa pretendere un po’ troppo dagli altri. Che, a volte, non seguono il passo al ritmo che vorreste.

Capricorno

Con un Saturno così militaresco, nella sua nuova configurazione in Ariete, voi Capricorno fate i conti proprio con la vostra radice natale. Che si sente disadatta a tempi e ritmi altrui, di cui non sempre riuscite a cogliere la traiettoria. Occorrerà fare un punto della situazione, evitare di saltare subito alle conclusioni, senza dirigervi verso qualcosa di ovvio. Aspettate, piuttosto, che gli eventi si rivelino nella loro fenomenologia. In amore, forse, siete poco concentrati e il partner potrebbe intuirlo.

Acquario

Il cielo di voi Acquario sembra non saziarsi mai di creatività, idee nuove e progetti futuri che sembrano pian piano concretizzarsi per voi. Il cielo si arricchisce di una grande dinamismo e apre a nuove possibilità: vincenti al lavoro e più che mai concentrati in amore. Sono solo le aspettative degli altri che sembrano stressarvi un po’. È un momento bellissimo per voi, pieno di cose stupende, ma non dovete sottovalutare lo stress e la piena emozionale che vi investe in questo periodo. Ricordate che non siete troppo bravi con le emozioni che si susseguono così copiosamente.

Pesci

Per voi Pesci inizia un periodo di grande emozione, con un Sole che lascia i vostri gradi per splendere in primavera. E la vostra vita si riaccende di prospettive nuove ed emozioni intense. Marte e Mercurio sono nei vostri gradi e proprio loro vi danno la forza necessaria per essere lucidi, anche in questo periodo così emozionale. Vi chiedono, infatti, di essere più drastici e obbiettivi nei giudizi e nelle condizioni lavorative, che riservano una valutazione molto attenta.