Incidente sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo: morto un automobilista di 49 anni. L’uomo, originario di Castelvetrano, nel Trapanese, guidava la sua Fiat Panda in direzione Mazara. Quando, all’altezza dello svincolo per Castelvetrano, per cause ancora da accertare, è andato fuori strada. Trasferito d’urgenza all’ospedale castelvetranese, non ce l’ha fatta. Sul posto, oltre al personale del […]
Incidente sull’A29: morto 49enne uscito fuori strada
Incidente sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo: morto un automobilista di 49 anni. L’uomo, originario di Castelvetrano, nel Trapanese, guidava la sua Fiat Panda in direzione Mazara. Quando, all’altezza dello svincolo per Castelvetrano, per cause ancora da accertare, è andato fuori strada. Trasferito d’urgenza all’ospedale castelvetranese, non ce l’ha fatta. Sul posto, oltre al personale del 118, anche vigili del fuoco e polizia stradale.