Piano Provenzana, torna il memorial Gioacchino Russo Morosoli

18/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nello scorso weekend la pista Anfiteatro di Star Etna ha fatto da naturale palcoscenico alla manifestazione sportiva dal titolo Memorial Gioacchino Russo Morosoli, gara di Slalom Gigante organizzata dallo Sci Club Mareneve di Linguaglossa, che ha visto la partecipazione di atleti di tutte le categorie. Dopo otto anni l’Etna torna a essere protagonista di competizioni federali, grazie al supporto di uomini e mezzi del Gruppo Russo Morosoli e del direttore di pista Michele Lollobattista.

«Ringrazio gli organizzatori per aver pensato di intitolare una gara alla memoria di mio padre – sottolinea l’imprenditore Francesco Russo Morosoli – Per tutta la vita, mio padre, ha investito energie e risorse economiche per sostenere questo territorio. Basti vedere gli impianti di risalita e le stazioni escursionistiche. La neve è ancora tanta, spero che la stagione sciistica si prolunghi sino a Pasqua. Noi stiamo facendo la nostra parte. Il mio auspicio è quello di collaborare in maniera sempre più frequente e fattiva con le amministrazioni locali, per esaltare le potenzialità del nostro vulcano. A Etna Nord aspettiamo tutti i siciliani per vivere con spensieratezza questo scorcio finale di inverno».

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