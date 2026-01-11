Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della nostra rubrica astrologica.

Ariete

La settimana di voi Ariete inizia un po’ apatica i primi due giorni, con un po’ di malinconia. Mentre la bella Venere si fa aperta di mente in Acquario e passionalissima, abbracciando Plutone e rendendosi provocatoria e intrigante. Sarà, infatti, da mercoledì che vi sentirete molto più su di giri, stimolati ed esaltati. Da venerdì potreste sentirvi un po’ nervosi, mentre al lavoro ancora è tutto fermo per colpa delle lungaggini procurate da persone poco affidabili. Godetevi una domenica felice con amici e partner.

Toro

Seppure per voi Toro la bella Venere diventi un po’ complicata, la solidità datavi dall’ammasso planetario in Capricorno vi sostiene ancora benissimo. E vi permette di fare del vostro meglio. Al lavoro siete sempre più convinti di aver fatto le scelte giuste, mentre la condizione economica generale promette di aumentare in positivo. La Luna in Leone, nella prima parte della settimana, vi consiglia di esternare di più i vostri sentimenti. E di non fare mancare parole amorevoli al partner.

Gemelli

Il vostro cielo, cari Gemelli, promette ancora movimenti interessanti. A rendere curiosi voi e il vostro oroscopo, in questa settimana dal 12 gennaio, è Mercurio: che mette in chiaro la vostra personalità, manifesta e desiderosa di affermazione. Con una sperimentazione continua sia al lavoro che in società. Come promesso dagli astri, l’anno inizia con continue mutazioni che richiedono nuove strade: quelle che avete abbracciato e accettato di provare. L’amore sta cominciando a darvi segnali più stabili, poiché Venere inizia a ruotare in Acquario, dandovi modi di sviluppare un trigono positivo che vi allieterà non poco.

Cancro

Per voi Cancro la settimana è costellata di tante emozioni. E di una percezione più chiara di ciò che il partner o i vostri affetti si aspettano da voi, che rincorrete sempre lo stato di grazia ideale per stare bene con chi amate. Il lavoro sarà un po’ tiranno poiché, avendo ottenuto una serie di vantaggi e migliorata la vostra posizione, avete una maggiore responsabilità. Servirà dimostrare concretamente le nuove evoluzioni, che sembrano darvi molto credito e coraggio, ma che andranno padroneggiate a dovere.

Leone

Continua, per voi Leone, una fase ascendente che sembra confermare le posizioni acquisite al lavoro, che migliorano sempre di più. In questa settimana dal 12 gennaio avete voglia di emergere e confermare la vostra efficienza, ma l’oroscopo segnala un po’ di ansia. Mentre negli affetti comincia, con l’opposizione di Venere, un percorso molto significativo: dovreste, infatti, meglio ascoltare il partner e comprenderne le esigenze. I rapporti sembrano volervi segnalare che non esistono solo le vostre aspettative.

L’astrologo Marco Amato

Vergine

Questa settimana, per voi Vergine, saranno dominanti il senso dell’ordine, della pulizia e del quotidiano. Non per questo saranno giorni noiosi o incentrati solo sulle cose pratiche. Poiché anche in amore avrete lo stesso atteggiamento regolatorio e pieno di grande volontà di ottimizzazione delle dinamiche. Saranno proprio i vostri sentimenti che metteranno a posto il circostante, dandovi forza e possibilità di essere felici del quotidiano e della gestione della routine di coppia. Senza rinunciare a qualche appuntamento con gli amici, che riscoprite sempre più partecipi e sostenitori del vostro benessere.

Bilancia

Il pianeta che regola la Bilancia, la bella Venere, è in uno stupendo trigono dall’Acquario e vi garantisce una certa fluidità. Vi raggiunge anche da lontano e, dopo settimane di inattività, eccovi pronti a riprendere le fila del rapporto di coppia. Innamorati di nuovo dell’amore e felici di condividere tutto con il partner. Rimane, invece, evidente la difficoltà di distribuire compiti e incarichi alle persone che gravitano intorno a voi in termini lavorativi. Dovrete forse maturare che alcune collaborazioni non sono più possibili.

Scorpione

Agli Scorpione, Venere comincia a fare i dispetti. Perché in questa settimana dal 12 gennaio inizia una fastidiosa quadratura, il cui compito, secondo l’oroscopo, è mettervi di fronte alle esigenze di spazio e tempo del partner. Che vorrebbe una maggiore elasticità da parte vostra. Mentre il Sole, Marte e Mercurio vi vengono in solido e vi permettono di essere molto più socievoli, chiari e diretti. Migliorerete la comunicazione e, soprattutto, troverete migliorato il vostro ambiente sociale. Intanto, al lavoro, dovrete dare un po’ di più, visto che ricominciate ad avere maggiori spazi e margini di responsabilità.

Sagittario

Questa settimana, per i Sagittario, è densa di positivismo e opportunità. Ma sarà molto importante calibrare gli slanci, che sembrano condizionare la realtà di questo momento importantissimo. Gli entusiasmi, per voi Sagittario, sono una vera e propria fonte di progressione e nutrimento: e, infatti, vorreste esplodere in mille inizi a cui tenete tantissimo. Adesso sarà possibile bilanciare al meglio la vostra indole, regolandosi sul dispendio energetico e vitale che vi caratterizza. Per voi il cielo prevede anche una miglioria in amore, dove ritrovate entusiasmo e comunicazione felice.

Capricorno

Il cielo di voi Capricorno vi invita alla sicurezza e alla presenza, soprattutto in ambito affettivo e familiare. Molti di voi hanno fatto pace con delle istanze emotive e con la partecipazione nelle dinamiche familiari che non sentite più come un dovere, ma anche come un piacere. Il che, con grande trasporto, vi aiuta a vivere meglio le vostre vite. Questo si ripercuote anche al lavoro, dove non cercate più chissà quale affermazione, ma una serena gestione delle cose. Che vi permette di arrivare comunque agli obbiettivi, senza rinunciare alle vostre vite.

Acquario

Gli Acquario sono più socievoli del solito questa settimana e sentono forte il bisogno di agire in maniera più tattica. Smistando meglio l’enorme quantità di stimoli che ricevete dal vostro pianeta, Urano. Che funziona meglio e che potrete interessare con un bellissimo trigono di Plutone, che risiede nei vostri gradi e vi irradia di suggestioni magnifiche, creative e innovatrici. Il vostro cielo, inoltre, regola una forte condizione di valutazione che, soprattutto al lavoro, vi impegna nel monitoraggio dell’ambiente intorno a voi, dandovi una grande possibilità di giudizio e valutazione.

Pesci

Per voi Pesci, questa sarà una settimana all’insegna di una lunga analisi emotiva della situazione generale. Con il compito di valutare il circostante, al fine di prendere delle decisioni importantissime che riguardano il vostro futuro lavorativo. Ambito in cui volete fortemente cambiare impostazione e le collaborazioni che, purtroppo, non danno i risultati sperati. Auspicate, infatti, che possano migliorare alcune cose, ma non siete fortemente convinti di ciò e proverete a fare qualche simulazione nella vostra mente. Tra possibili cambi di ruolo e rimpasto degli elementi. Non crucciatevi troppo e rifugiatevi nell’amore.