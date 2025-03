Oroscopo del 30 marzo 2025: Nettuno in Ariete, la rivoluzione dello spirito

Dopo 12 anni in Pesci, Nettuno entra in Ariete, nel primo segno di fuoco cardinale: il pianeta dello spirito che entra nel segno guerriero e coraggioso per eccellenza. Un contraddittorio mix o una possibilità per lo spirito e le arti di esprimersi con più forza? Nettuno è il pianeta dei mari e, proprio per la sua condizione ondivaga, a volta porta il caos percettivo o le nebbie dell’oblio. Adesso, sublime e artista, si muoverà nello spartano Ariete. Il pianeta spingerà per un idealismo visionario, fatto di compassione, diritti e tutela, e un approccio più spirituale sul piano pratico. Essendo un transito lungo è chiaro che avrà risvolti positivi e non: sarà quindi bene tenere da conto che Nettuno in Ariete ha segnato rivoluzioni di costume e politiche nel tempo, e la rivendicazione di diritti la cui natura è sempre molto profonda, ma che può a volte sfociare nel fanatismo e nella dispersione energetica dell’impegno profuso. Vediamo come agisce segno per segno.

ARIETE

Siete i protagonisti di questo transito, cari Ariete, che rimette in discussione tutto: il vostro modo di essere e di specchiarlo in una nuova consapevolezza, che lascia spazio anche al dubbio di essere diventati altro da ciò che siete sempre stati. Il vostro cielo è pronto ad ascoltare il mare, il senso della fuga e del lontano, i viaggi si faranno un po’ più alla ricerca di qualcosa che non è proprio nell’ambiente, ma nel vostro inconscio. Disposti a rinunciare a qualche pragmatica certezza, ma alla luce di un ritrovato benessere interiore. Grandissime emozioni, un avvicinamento al senso estetico e all’arte: un vagare dell’anima che però sarà sempre in contatto con i sentimenti, i più romantici e complessi, profondi e realizzativi. Nel lavoro interviene in maniera eclatante, mettendovi nelle condizioni di diventare imperiosi con estro ed originalità.

TORO

Per voi Toro sarà un fortissimo Nettuno, emotivo e inconscio, che va in contraddizione con la solida natura del vostro carattere zodiacale, ma vi farà riscoprire il valore dei sogni e delle intuizioni. Negli ultimi anni, la sensazione dominante era quella di un’insoddisfazione affettiva che vi faceva sentire non capiti, mentre adesso il transito farà in modo di far uscire il fascino e la bellezza della vostra anima. Tutto ciò che vi faceva sentire insicuri sarà sondato e analizzato molto bene, al fine di risolvere ciò che vi dava ansia e non vi faceva sentire a vostro agio con gli affetti. Nettuno segnerà la voglia di esprimere emotivamente le vostre ragioni e di vedere riconosciuti i vostri sacrifici.

GEMELLI

Per voi Gemelli, il passaggio di Nettuno in Ariete rappresenta un meraviglioso sostegno. Passa da una quadratura fastidiosissima a una solida alleanza di sestile. Se non vi sentivate sicuri di voi stessi o avevate la sensazione di non definirvi in qualcosa di preciso, ecco che Nettuno vi restituisce certezze e spegne gli abbagli dei miraggi che vi hanno fatto a volte deragliare. Le energie si addensano e potrete progettare a piacimento. Ruotando in un’undicesima casa ideale, questo transito vede protagonisti con un ruolo fondamentale gli amici, che vi ispireranno moltissimo. Verrete anche attratti dall’originalità e dalla stravaganza, e sarete ispirati da una voglia di trasgredire.

CANCRO

Per voi Cancro è una forte quadratura cardinale, poiché le certezze di cui vi siete fatti forti negli ultimi anni dovranno essere sostituite con altre. Il transito interviene soprattutto nell’ambito carrieristico e vi spinge a fare del vostro meglio per realizzarvi individualmente, senza troppo essere romantici o pensare in due: non tanto perché si sia svegliato dentro di voi un istinto carrieristico, ma perché sentite che non potete mutuare le vostre scelte sempre in funzione del partner o delle esigenze familiari. Lo stato di calma apparente che portava Nettuno con il suo trigono dai Pesci viene smontato, e Nettuno preparerà la strada a Giove, che verrà a darvi conferma che le onde del pianeta dei mari non vi hanno certo fatto naufragare, ma che hanno migliorato la vostra condizione e resovi coscienti dell’importanza della vostra indipendenza individuale. È arrivato il momento di cambiare ruolo!

LEONE

Per voi Leone è uno stupendo trigono, che vi chiede di tenervi pronti a partire per viaggi meravigliosi nella fantasia e nella fantastica avventura della vostra vita. Molti di voi ne sentiranno il richiamo da lontano, così come quello del misterioso, dell’inconsueto. Molti di voi sentiranno anche il richiamo della natura, la voglia di cambiare vita, e perché no, anche quello di sottrarsi a una mondanità che sì vi è tanto cara, ma che lascia sempre meno spazio al vostro ruggire istintivo e desideroso di conquista. Anche nel lavoro, il grande Saturno darà una spinta, seguendo Nettuno nella stessa posizione zodiacale, e finalmente vincerete la vostra sfida: alcuni arrivando all’apice, altri cambiando radicalmente per tutt’altro. Se vi sentivate non pienamente realizzati, questo transito sarà il raggiungimento di grandi traguardi!

VERGINE

Per voi Vergine, la buona notizia è che termina l’opposizione che rendeva tutto troppo caotico. Se per tutto il transito di Nettuno in Pesci vi sentivate di vivere a metà, con una sensazione caotica che non vi dava certezze, gli influssi saranno subito riconoscibili, poiché ritroverete il senso del concreto e del vero nei rapporti. Capirete su chi puntare e quali sono i progetti che vi assicurano una buona riuscita e quelli che è meglio abbandonare perché non vi restituiscono solidità. Ritroverete un senso logico, un ordine che tanto appartiene alla vostra caratterologia zodiacale, e crederete fortemente in amore che tutto sarà lecito, ma solo se sarà reciproco! Non desidererete altro che giustapposizione ed equilibrio in un gioco delle parti in cui non avete sicuramente più voglia di sobbarcarvi le responsabilità e di totalizzarvi come forza motrice: è ora di ricevere!

BILANCIA

Per voi Bilancia è importantissimo, poiché agisce sulla polarità io/altri. Negli ultimi anni avete dovuto convivere con esigenze altrui e con una costante mediazione salvifica rispetto a tutto ciò a cui tenete. Ed ecco che, maturando una più corretta analisi, sentirete l’esigenza di ridefinire voi stessi cambiando totalmente alcuni rapporti che sono risultati troppo preponderanti o che non hanno dato i risultati sperati. L’azione sarà combinata anche al prossimo transito di Saturno che seguirà Nettuno: e sarà proprio tramite il lavoro che darete prova di grandissima capacità evolutiva e adattativa. Proprio perché siete il segno della coppia e Nettuno sarà in opposizione, non meravigliatevi se subirete il fascino di cose che vi portano lontano dalla vostra realtà. Anche gli accordi contrattuali potrebbero esigere grandi cambiamenti.

SCORPIONE

Per voi Scorpione inizia una fase in cui il lavoro e la realtà avranno bisogno di essere assicurati, confermando delle scelte e con un impegno costante e certosino che vi porterà a concretizzare la vostra vita. Le abitudini e le routine saranno oggetto di revisione, e riuscirete a compartimentare il tempo, come in un’agenda esistenziale che lascia il tempo di trovare gli spazi adatti a curare ogni aspetto della vostra vita: distribuirsi bene tra impegni e investimenti pratici e non, che riconfigurano la scala delle priorità. Grande attenzione alla cura del corpo e dello spirito, poiché vorrete fortemente guarirvi da ciò che vi fa stare male.

SAGITTARIO

Stupendo per voi Sagittario questo transito, poiché la quadratura di Nettuno in Pesci, che portava confusione, diventa invece una meravigliosa ispirazione romantica e amorevole. Nettuno è anche uno dei vostri pianeti, che non vivete di solo Giove, per cui tornerà prorompente il vostro calore, l’entusiasmo e soprattutto l’istinto, l’ispirazione e la voglia di viaggiare in direzioni metafisiche, ma con un senso di gaudente entusiasmo in sottofondo. Nettuno, insomma, si scuserà con voi per la grande confusione che vi ha portato e vi promette di darvi molta più energia e piacevolezza. Se avevate dubbi di aver investito male in complesse operazioni finanziarie che comportavano rischi, ecco che adesso arrivano le risposte, le certezze e le concretezze che avranno una nota più magica e legata al senso del bello. In amore vivrete magiche atmosfere.

CAPRICORNO

Per voi Capricorno questa quadratura cardinale è fortissima. Agirà sulle fondamenta della vostra realtà e forse sarete disposti a cambiare il vostro piano esistenziale perché sentite la tensione di chi vuole di più: non ambiziosamente e praticamente come al solito, ma in maniera più identitaria e settata sulla vostra anima. Peraltro anche Saturno, il vostro pianeta, seguirà Nettuno in questa posizione. Sarete capaci di tutto, ma in maniera pratica: cambiare vita, lavoro e abitudini, con un sottofondo di insofferenza per tutto ciò che avete sopportato negli ultimi anni. Questi quasi quasi cambio vita e divento felice corrono il rischio di diventare reali, decostruendo all’inizio, ma creando una nuova dimensione in itinere.

ACQUARIO

Nettuno assolutamente felice per voi Acquario, in solido sestile e in una posizione per voi percettibile, che toglie i dubbi. Ancora più rafforzati nella vostra originalità, eccovi rendere al meglio: essendo il pianeta che si esalta nei vostri gradi, averlo a favore costituisce il turbo della vostra fantasia. Unirete raziocinio e intuito in maniera magistrale, stimolando la genialità e le idee. Progetti originalissimi saranno possibili, ed essendo in un’ideale terza casa, riuscirete a parlare dei vostri sentimenti, la cosa che in genere non amate fare. Il rischio è solo quello di un sovraccarico di idee e di sogni visionari, ma è una configurazione assolutamente felice!

PESCI

Nettuno è il pianeta dei Pesci, il suo transito uscente nei vostri gradi ha acuito il vostro senso pescino dell’essere, di ricercare profonde verità e, anche avendole trovate, codificarle non è troppo semplice. Il vostro pianeta vi ha preparato, vi ha fatto affrontare prove, vi ha reso certi della realtà che vivete, ma anche dei sogni che coltivate. Passando davanti in un’ideale seconda casa, ecco che tutto si fa concreto, e l’accumulo di idee, sogni e sentimento diventa pratico: proverete a fare diventare i sogni delle realtà solide, concrete e remunerative. La visione delle cose si farà assolutamente percettiva.