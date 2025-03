Oroscopo del 29 marzo 2025: Luna nuova in Ariete, riparte lo zodiaco

Quando doppia il Sole e lo supera, la Luna si fa nuova, e inizia un nuovo giro dello zodiaco. Accade che questa rinascita si compia proprio in Ariete, il segno che rappresenta l’inizio dello zodiaco e tutte le primavere possibili. Una Luna nuova che sa di ripartenza e che chiede di essere capitano: poiché l’Ariete rappresenta la testa e ama essere il condottiero, ognuno dei dodici sentirà l’esigenza di padroneggiare meglio il proprio percorso. Ogni slancio sarà fortunato, ma alcuni segni, invece, si sentiranno forze ancora un po’ bloccate. Vediamo cosa accade nello zodiaco.

ARIETE

L’inizio è arrivato, per voi Ariete, con questo fenomeno planetario che vi spinge a riprendere il contatto interiore e a pianificare ogni sorta di risorgimento, interiore e nella vita. La Luna si compirà nuova nel vostro segno con la presenza del fantasioso Nettuno, e molti di voi verranno ispirati da una sogno lontano, da inseguire con la ritrovata forza e vigoria di sempre!

TORO

Per voi Toro sarà meglio perdere qualcosa, piuttosto che trovarla! Accade, infatti, che questo novilunio si compia alle vostre spalle, lasciando scivolare nel dimenticatoio o nell’oblio una serie di rapporti poco soddisfacenti e vi rassegna, infine, a gestire meglio le vostre risorse affettive, che si ripromettono da ora in poi di trovare terreni più fertili. Le copie matureranno un’impermeabilità alle parole superflue.

GEMELLI

Per voi Gemelli la Luna nuova rinasce nel campo delle amicizie, delle affinità elettive e dei desideri realizzabili. Vi porterà una grande voglia di novità e originalità: coronare un sogno o lasciarsi stupire dalla diversità delle persone che incontrerete sarà il motivo dominante di questo fenomeno, che vi spinge anche ad essere un tantino più trasgressivi.

CANCRO

Per voi Cancro questo novilunio rappresenta un nuovo inizio. Avrete a che fare con il lavoro e la vostra vita in maniera del tutto nuova: qualcosa è cambiato per sempre nella vostra vita, e la sfida consiste nel rimboccarsi le maniche e trovare delle nuove motivazioni al lavoro e dei corretti approcci ai sentimenti, che verranno messi alla prova dalle nuove condizioni a cui andrete incontro.

LEONE

State pronti, Leone, a un novilunio di trigono che inaugura tanti nuovi progetti, avventure, viaggi e ambizioni da realizzare. Il vostro cielo zodiacale sembra darvi molti stimoli: a voi la possibilità di usarli come meglio credete. Delle caratteristiche del vostro segno ritroverete una felinità un po’ perduta che vi ridona fascino e sensualità.

VERGINE

Un novilunio per voi Vergine molto importante, che finalmente vi dà consapevolezza e restituisce un ampio margine. Non fate, come sempre, il vostro lavoro più quello degli altri: è importante comprendere che voi valete e che chi collabora con voi o chi vi ama deve necessariamente fare la sua parte, senza caricarvi di oberi che vi sfiancano. È arrivato il momento di ricevere!

BILANCIA

Per voi Bilancia è la Luna giusta per cambiare le carte in tavola: sarà d’opposizione e gestirà la polarità riguardante voi e il rapporto con gli altri. Che sia nella coppia o al lavoro, dovrete ben ricollocare la vostra personalità rispetto alle relazioni, calibrando meglio le aspettative e gestendo i ricambi necessari nei vari rapporti.

SCORPIONE

Questa Luna nuova, per voi Scorpione, sarà importante, perché vi ricondurrà a voi stessi, suggerendovi di avere maggiore tempo per voi, curare meglio il vostro corpo e l’alimentazione, e gestendo meglio quel poco tempo libero che vi rimane in qualcosa di costruttivo per voi stessi, anche ritrovare la piacevolezza nelle piccole cose.

SAGITTARIO

Basterà questo novilunio fortunatissimo a riaccendervi con un poderoso trigono che vi dice che la guerra è finita e che adesso potete solo stare meglio? Il novilunio, come molti altri aspetti, vi sta trainando verso un periodo molto migliore della vostra vita. Iniziate proprio da voi stessi, dalla Luna e dai suoi significati che vi spronano a riprendere la vitalità che vi è propria!

CAPRICORNO

Questo novilunio farà appello a una caratteristica tipica di voi Capricorno: la pazienza. Non perché dovrete sopportare, ma perché vi si chiede di diventare più grandi e di chiedere il giusto riconoscimento per il vostro impegno, coscienti che cambiare stato di cose sarà un’impresa che richiederà tempo ma che ormai è avviata, non dubitatene.

ACQUARIO

Camaleontici e mutevoli, voi Acquario sfrutterete benissimo l’ispirazione di questo novilunio amico e pieno di sorprese. Vorrete ritrovare la comunicazione allegra e originale, e anche cambiare qualcosa del vostro look o esplodere con dosi rincarate in termini di stile e progettualità. Il vostro talento sarà coinvolto da terzi in nuovi progetti che vi esalteranno e vi faranno dare il meglio di voi.

PESCI

Questo novilunio vi serve per ricordarvi che non di solo spirito e sentimenti siete fatti, ma anche di concreto apporto che riuscite a dare, ed è per questo che dovrete trovare il modo di configurare le cose in maniera efficiente e pratica. A livello economico è giunta l’ora di battere cassa e di migliorare le vostre condizioni in maniera significativa, parlando di condizioni e prospettive di crescita.