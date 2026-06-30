L’oroscopo del mese di luglio 2026

Inizia luglio 2026 e lo zodiaco accende i fuochi dell’estate sul Leone: protagonista incontrastato dell’oroscopo del mese. Poiché nei suoi gradi entra il potentissimo Giove a irradiare espansione, fortuna e gioia di vivere. Ma anche a risolvere cavilli legali, spingere per un acquisto importante, creare una società, cambiare casa o luogo in cui vivere e riprendere rapporti sociali. Il Sole e Mercurio renderanno forti Cancro, Scorpione e Pesci fino a giorno 20.

Giove favorisce, inoltre, Gemelli e Bilancia, mentre l’Acquario si fa forte dei poderosi rapporti che Plutone tesse con Urano e Marte. Mentre Saturno e Nettuno sono delle certezze in Ariete, fortissimo il Sagittario che riprende quota, ora che Giove è in trigono. Toro sarà alle prese con orizzonti nuovi e inaspettati, Vergine recupera tutto piano piano mentre le sussurra novità l’amore, le cui mollezze si concede il Capricorno, che guarda lontano. Buon luglio 2026 ai 12 con l’oroscopo del mese della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Felicissimi di sapere che la vostra realtà sta pian piano volgendo al meglio per tutto ciò che riguarda cuore e amore. Non sarà un mese dedito al lavoro forsennato ma, anzi, vi aiuteranno le lune e la bella Venere in Leone a non nutrire più dubbi in amore. È un mese in cui, per le coppie datate, potrebbero verificarsi lieti eventi. La parte migliore del mese inizia dopo il 20, quando anche il Sole vi darà molto vigore.

Toro

Voi Toro sarete alle prese con un panorama nuovo e inaspettato. A determinarlo è il vostro cielo magnificamente sgombro da pianeti. È il mese in cui anche l’ansia da prestazione di Marte vi abbandona, per farvi librare verso condizioni molto più leggere e sicure. Ma anche spazi di manovra nuovi e, soprattutto, una ritrovata intesa passionale e molte piacevolezze sociali.

Gemelli

Arriva Marte in Gemelli ad affiancare Urano, che sembra darvi molto da fare. Azione e scatto decisionale vi faranno decisamente impulsivi e pieni di grandissimo coraggio, ma che non sempre sarà opportuno tirare fuori. Il cielo è decisamente potentato, ma rischiate il sovraccarico se non avrete un oculato controllo della forze. Si parlerà molto di voi: con Giove nella vostra terza casa, avrete i riflettori addosso. In amore e nel lavoro, dunque, siate quanto più discreti e gentili è possibile.

Cancro

Luglio 2026 è il mese in cui il Cancro perde la presenza di Giove, ma l’oroscopo lo dice chiaro: non significa che non ci avrete più a che fare. Dopo avervi fatto sognare e desiderare per un anno intero, adesso, spostandosi in Leone, materializzerà gli effetti concreti dei vostri desideri e delle scelte. Sul lavoro dovrete essere puntuali, porvi degli obbiettivi e raggiungerli. Mentre la bella Venere vi ricorda che l’amore non è fatto solo di sentimenti, ma anche di tanta concretezza da valutare.

Leone

Il Leone è il vero trionfatore dello zodiaco, in questo luglio 2026 che gli ricorda di essere il re dei dodici segni zodiacali e pure di questo oroscopo del mese. Giove arriva nei vostri gradi espandendo il cuore e la voglia di vivere bene. Con anche Venere nel segno, nessuno vi fermerà in amore, mentre arrivano buone notizie anche in economia, lavoro e questioni burocratiche. Cambia anche la vostra voglia di socializzare e di essere ancora più forti nel vivere passioni e scelte che, in amore, determinano una certa valutazione dei rischi.

Vergine

Un luglio di revisione per voi Vergine, che state abbracciando le vostre emozioni e non farete più finta di accontentarvi di carezze facili e discorsi inutili. Non è un maggiore scetticismo, ma un bisogno di pulire l’anima da pesi ed emozioni troppo sottaciute e maltrattate. Ora siete consapevoli che solo voi potete darvi la felicità. Nonostante qualche malinconia vi porti alle emozioni del passato, ecco che nel lavoro non permetterete a nessuno di distruggere i sacrifici che avete a lungo reiterato per rendervi forti. Non è il momento di delegare, se non a chi vi porta risultati.

Bilancia

Anche la Bilancia è in recupero in questo luglio 2026, con un oroscopo del mese che vede il cielo aiutarvi. Non sarà semplice, infatti, con il Sole e Mercurio nemici fino a giorno 20, che vi sfiancano e rendono al ribasso la vostra soglia di sopportabilità alla comunicazione disarmonica. Ad aiutarvi, però, saranno Urano e Marte, che causeranno accadimenti improvvisi, inaspettati e fortuiti. Ottima la posizione di Plutone da un bel po’, quindi sarete capaci di trasformare ciò che non va. Dopo il 20 tutta la vigoria del Sole sarà dalla vostra parte e Venere comincerà a chiedersi perché in amore alcune cose non accadono.

Scorpione

A dare man forte a voi Scorpione saranno Mercurio e il Sole fino al 20. Che vi daranno la possibilità di concentrarvi sulle passioni e sulle cose che da tempo seguite. E cge sperate possano andare a confluire nel vostro cuore in maniera stabile. Il cielo si semplifica, anche perché Marte, già dall’inizio di luglio, non sarà più in opposizione. Cala dunque il livello di gelosia, rabbia e tensione, mentre il livello di aspettative risale dopo il 20, rendendovi ambiziosi in amore e nella carriera.

Sagittario

Felicissimi i Sagittario e secondi del mese solo ai Leone, in questo oroscopo di luglio 2026. Giove, dopo non avervi parlato per più di un anno, ricomincia a essere il vostro timone planetario e non mancherà di dirigervi verso qualcosa di sicura riuscita. Anche perché Saturno e Nettuno saranno totalmente dalla vostra parte: se dovrete rischiare, insomma, fatelo sereni. In amore, Venere in Leone la dice lunga sul fatto che siete riusciti a far rientrare un momento di forte crisi con il partner. E vi incoraggia, al contempo, a ritagliare sempre più spazio per l’amore.

Capricorno

Il cielo dei Capricorno sembra essere sgombro da nubi, se non fosse che il Sole e Mercurio sono ancora nemici. Spesso, infatti, non vi faranno trovare le parole e vi faranno sentire stanchi e spossati. Mentre il resto del planetario vi assicura una perfetta riuscita al lavoro, che sembra aprirvi a nuove ambizioni. Le quali vedranno la loro riuscita già dopo giorno 20, quando potrete dire di non rilevare ostacolo alcuno introno a voi. Il Capricorno, per adesso, è innamorato più che mai e sta maturando di potere fare proposte ancora più impegnative.

Acquario

Un cielo eccitantissimo per gli Acquario, visto che Giove sarà un grande provocatore per voi e la vostra carriera, con un aumento di visibilità notevole. E fomentando una serie di cambiamenti importanti nella vostra presenza e distribuzione delle responsabilità, che ricadono su di voi in maniera ottimale. La più grande provocazione sarà, però, nella vita privata: che sembra portare tutto a un livello molto importante di tensione emotiva e sentimentale. Facendovi vivere una passione sfrenata e vedendo nascere, per alcuni, un amore per la vita.

Pesci

Luglio 2026 sarà un mese a cui vorrete molto bene, con un oroscopo che promette di potervi dedicare a sentimenti e famiglia, dopo aver fatto di tutto per la vostra carriera e il lavoro. I pianeti che sgombrano il vostro cielo sembrano farvi concentrare su qualcosa che riguarda uno dei vostri familiari. Per il quale creerete un vantaggio, una zona comfort e qualcosa di veramente speciale che renderà tutti più felici. Urano e Marte non saranno affatto riposanti nella prima parte del mese, ma promettono di creare quegli stress che vi porteranno al raggiungimento di un risultato ambito.