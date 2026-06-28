Oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026

Inizia, da lunedì 29 giugno, una settimana molto particolare: con l’oroscopo che riporta il trionfo di Giove in Leone. Che cambierà gli asset di tutto lo zodiaco, dando un ruolo fortissimo a Leone, Sagittario e Ariete, pieni di energia e buona sorte. Ottimo anche per Bilancia e Gemelli, mentre l’Acquario dovrà decidere se accettare delle sfide migliorative o no. Il Capricorno tira un respiro e ferma le spese, visto che Giove non è più in opposizione, mentre sarà d’ispirazione alla Vergine e renderà ambizioso il Toro. Il Cancro dovrà atterrare nella realtà, mentre lo Scorpione dovrà rivedere i piani e i Pesci saranno meno coinvolti emotivamente. Buona settimana ai dodici dalla nostra rubrica astrologica.

Ariete

Il cielo si rivoluziona per voi Ariete: è un periodo magico in cui riscoprite stabilità e romanticherie. Mentre Saturno e Nettuno vi obbligano a lavorare forsennatamente, si apre per voi il desiderio di una storia d’amore semplice, immediata, chiara. E, soprattutto, che non abbia bisogno di parole per essere spiegata.

Toro

In forte cambiamento anche voi Toro, che vivete questa settimana dal 29 giugno con un oroscopo che si preannuncia sgombro dallo stress. Urano è uscito dai vostri gradi e anche Marte si è convinto a salutare la sua scivolata in Gemelli, che libera definitivamente il vostro cielo da stress e lotte che non volete fare più.

Gemelli

Cielo movimentato per voi: l’arrivo di Marte, con Urano già presente nei vostri gradi, implicita un periodo in cui dovrete stare attenti a ciò che dite. Poiché l’incidente diplomatico potrebbe essere dietro l’angolo. Giove, però, vi farà recuperare una situazione un po’ complicata, con la migliore conclusione possibile.

Cancro

Il cielo è nuovo pure per voi Cancro, che questa settimana dal 29 giugno perderete Giove, mentre l’oroscopo segnala i dubbi di Marte. Potreste riconsiderare alcune incertezze che nutrite nei confronti della vostra realtà sentimentale, che sembra esigere una maggiore presa di coscienza e razionalizzazione. Mercurio, intanto, vi spingerà a esprimervi.

Leone

Da questa settimana siete i protagonisti dello zodiaco, che accende i toni del Leone e illumina anche gli altri segni di fuoco. Riprenderete forza, coraggio ed energia, e sarete molto più propensi a essere ottimisti verso il futuro. Che dà già segnali molto più che positivi, in amore ma soprattutto al lavoro. Anche economicamente vi sentite pronti a investire di più.

Vergine

Cambio di configurazione importante per voi Vergine, che vivrete Giove in silenzio, come una forza motrice sotterranea che vi ispirerà e convincerà a fare meglio e ad essere più ambiziosi. Non solo al lavoro, ma soprattutto nella vostra vita sentimentale, dove non vi sentite soddisfatti e volete ottenere di più per essere felici. Marte, intanto, dalla quadratura in Gemelli in congiunzione con Urano, vi aiuterà a vivere dei cambiamenti drastici ma inevitabili.

Bilancia

Ottima configurazione per voi Bilancia: in questa settimana dal 29 giugno l’oroscopo certifica che le cose finalmente funzionano. E voi vi sentite oltremodo appagati da tante conferme che cercavate. Migliora il lavoro di squadra e potreste ricevere molte più soddisfazioni. Mentre, da un punto di vista legale, molti cavilli si sciolgono, liberandovi.

Scorpione

Giove saluta voi Scorpione lasciandovi a fare i conti con le conseguenze di ciò che avete desiderato e che, in parte, avete ottenuto. Ma immaginavate che fosse più soddisfacente. Con Giove termina la tensione che fomentava le aspettative e, adesso, sarete forse più lucidi nel valutare altre strade percorribili. Anche Marte non sarà più in opposizione e, anche se gli obbiettivi sono lontani, il cielo è sereno: vi farà vivere meglio.

Sagittario

Chi è più felice di voi Sagittario del fatto che Giove, il vostro pianeta, torna a comunicare con voi dopo più di un anno di silenzio? E si pone in un magnifico trigono, che vi fa tornare i positivi dello zodiaco, azzerando ostacoli e rendendovi più sereni in amore. La voglia di emerge e lanciarsi in un progetto può, a lungo raggio, essere considerata fattibile. Marte, però, entra in pericolosa opposizione: dura poco, ma serve ancora prudenza.

Capricorno

I Capricorno hanno tutto da vivere questa settimana: senza un Giove che vi chiede troppo e un Marte che vi sollecitava frettolosamente a raggiungere i risultati a tutti i costi. Adesso il cielo è molto più disteso e vi consente di respirare, senza per forza iniziare a vivere con ansia le cose più semplici e belle. Come l’amore, che diventa sempre più importante.

Acquario

Arriva Giove in opposizione per voi Acquario: vi metterà davanti a tante sfide economiche, facendovi focalizzare desideri e ambizioni in maniera serena e semplice,. Senza troppo indagare sui come e i perché. Marte procura forza e decisionismo, lasciandovi esenti dai turbini che insieme scatena con Urano. Mentre un progetto sembra potervi cambiare la vita, ecco che le cose in amore si tingono di magia.

Pesci

Felici dei vari cambiamenti planetari che vi riguardano poco, voi Pesci desideravate da tempo un cielo più sereno. E un orizzonte più sgombro da nuvole e pensieri: è arrivato il tempo del riposo e dei sentimenti. Marte e Urano vi mettono, però, nelle condizioni di sentire forte un’esigenza di programmazione. In modo da non trovarvi nel futuro con imprevisti che vi darebbero molto fastidio.