Oroscopo di aprile 2025: aprile, dolce agire?

Ed eccoci ad aprile, mese in cui tutto si farà tranne che dormire, visto che i pianeti che regolano il sonno e il sogno cambiano radicalmente comportamento. A pianificare, infatti, la nuova attitudine mentale dei dodici dello zodiaco saranno Nettuno, che porta i sogni in una dimensione di sfida con la realtà, e la Luna che compirà tappe molto importanti, pratiche e meno sognatrici del solito. Marte, peraltro, si sposta in un focoso Leone, diventando un tizzone ardente che rischia di stimolare – anche in eccesso – alcuni segni zodiacali. Il movimento evolutivo del cielo ancora una volta ci parla per metafore e auspici. Buon aprile ai dodici!

N.B. Ho nascosto una canzone in ogni segno zodiacale, provate a riconoscere la vostra!

ARIETE

Aprile per voi Ariete è la rinascita e il risveglio! Inizierà subito con l’arrivo del caotico e ondivago Nettuno, che porterà però grande sentimento e fantasia. Mentre Marte tornerà a collegarsi con voi dopo una lunga sosta in Cancro, che ha depotenziato la sua valenza di fuoco e lo ha reso meno attivo, ma sicuramente più permeabile ai sentimenti, come quelli che sono nati a marzo dentro di voi, e che adesso, in aprile, promettono di manifestarsi in maniera più ampia e diretta. Anche Venere, che era fuggita dai vostri gradi in moto retrogrado, tornerà a fine mese a rimarcare il fatto che in amore si riparte e che, se per innamorarvi ancora avevate bisogno di un’altra primavera, eccola è arrivata, si schiodano vecchi limiti. Si torna ad esplodere, si torna ad amare e, al lavoro, a fare pace con una sana ambizione che ormai cede il passo all’accettazione di nuovi ruoli e di nuove plance di comando, che vi vedranno impegnati in nuovi cimenti.

TORO

Un mese pieno di cambi planetari, per voi Toro, questo aprile! Molti di voi hanno fatto a lungo buon viso a cattivo gioco, mantenendo una resistenza encomiabile rispetto alle vicissitudini che l’uragano Urano nei vostri gradi ha generato. Il vostro pianeta, Venere, ha decisamente gettato la spugna e si è rifugiata in Pesci. L’ha seguita anche Mercurio, segnalando il bisogno di riprendere il dialogo con il partner e il dialogo affettivo in generale, partendo da una retrospettiva sulle vostre vicissitudini. Aprile vi regala la consapevolezza di quanto avete amato e investito nelle varie direzioni. Gli astri muteranno molto poiché, mentre Venere torna in vostro soccorso, il Sole entrerà trionfalmente nei vostri gradi dandovi forza ed energia da vendere, ed accendendo un po’ di positivismo: tempismo perfetto visto che Marte, poco dopo, entrerà in quadratura, ma sarà decisamente affrontabile con questa nuova configurazione. Facendovi capire che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole.

GEMELLI

Ad aprile, i Gemelli splendono grazie ai cambi planetari che ridanno loro linfa vitale. Venere e Mercurio tornano a darvi energia e fascino da metà mese, consapevolezza, scelte adatte e sentimenti chiari. Buoni presupposti, non vi è dubbio, ma anche l’inaspettata complicità di Marte è assolutamente da vivere: Marte e Mercurio che si faranno di fuoco non faranno altro che accendere entusiasmi e passioni, sia per quello che riguarda le idee sia per ciò che riguarda le passioni, che tornano vive e pulsanti a farvi battere il cuore. Mercurio in particolare vi promette di non tirarvi più scherzi, lasciandovi liberi di semplificare tutto; mentre Plutone accende curiosità, esigenze trasformative, e voglia di tornare a progettare di tutto. L’energia del Sole si nasconderà un po’: ma non per questo vi confonderete, anzi, troverete la voglia di esprimere desideri, centrare obbiettivi ed arrivare alle stelle, provate a prendere quelle!

CANCRO

Ad aprile, per voi Cancro, inizia una fase segnata proprio dal vostro astro, la Luna, che porterà tutto di nuovo verso la normalità dei sentimenti e della vostra natura intima. Stanchi di un marzo in cui avete dovuto fare fronte a esigenze familiari e affettive, adesso tornerete a esprimere i vostri pareri e le vostre esigenze personali. La Luna piena in quadratura vi aiuterà a capire cosa eliminare per stare bene, mentre il suo percorso vi risulterà più percepibile e fortunato perché Marte, dopo avervi appesantito e tediato non poco, toglierà il disturbo dai vostri gradi zodiacali per andare in Leone e suggerirvi di fare i conti con l’economia. Vi farà piacere sentire che la vostra realtà sentimentale adesso andrà difesa e tutelata, in maniera piacevole e concentrandovi sul vostro rapporto di coppia, anche per compensare il partner che vi ha sentito troppo assorbiti in dinamiche familiari e lavorative. Così, anche se bruciasse la città, darete di nuovo priorità al partner cementando il vostro rapporto.

LEONE

Aprile è l’inizio di una nuova fase per il Leone, positiva e piena di intensità. Non solo perché il mese inizia con lo splendido trigono di Nettuno, che vi accompagnerà per anni e porterà molta fantasia a tutta la vostra vita, ma anche perché riceverete un ospite focoso tanto quanto voi: Marte, che riaccenderà le passioni! Dopo la prima metà del mese, anche Venere e Mercurio saranno in trigono: cosa volere di più da un mese che vi regala amici e sostegni planetari così intensi e forti? Negli ultimi anni avete lottato non poco per riavere un raggio di Sole per voi, ed eccolo finalmente arrivare con tutti gli appoggi planetari giusti, che da aprile in poi vi permetteranno di operare sul serio, spazzando via quel senso di insoddisfazione che sentivate nel non sentirvi realizzati come vorreste. Ottimo anche l’amore questo mese che, tra passione e sentimento, vi darà nuova luce!

VERGINE

Per la Vergine, aprile è tempo di rivalsa e di ripresa. Nonostante Venere e Mercurio ruotino in opposizione, ecco che la vostra traiettoria sembra prendere la giusta parabola ascendente. Mercurio, il vostro pianeta, si rimette in moto dal 7 e, pochi giorni dopo, anche Venere, il che vi darà modo di vedervi meglio e di curare la vostra immagine in maniera nuova. Più dolci con voi stessi e meno critici, ribalterete un po’ la visione delle cose distribuendo bene i pesi e facendo attenzione a rendervi conto della responsabilità degli altri nelle dinamiche problematiche di cui spesso vi sobbarcate gli oneri. La buona notizia è che iniziate aprile con un’opposizione in meno, quella di Nettuno, che smetterà di annebbiarvi la vista, o di farvi credere negli altri più di quanto non crediate in voi. State imparando a mettere al sicuro voi stessi, il vostro io che è il migliore amico che avete!

BILANCIA

Aprile, per voi Bilancia, è un mese di guarigione e compensazione. Molti di voi hanno lottato fortemente per gestire situazioni familiari e lavorative che sembravano davvero caotiche e difficili da controllare. Gli eventi più belli del mese si concentrano in un solo giorno, il 13, durante il quale non solo la luna si compie nei vostri gradi zodiacali, facendovi trovare lucidità nelle emozioni, ma anche la bella Venere riprende il suo moto diretto. E, per quanto in opposizione, vi darà la visione chiara di ciò che è veramente e sentitamente al vostro fianco o no, su cosa potete contare e su cosa non più. Nettuno, peraltro, vi fa iniziare il mese con l’inizio della sua opposizione, obbligandovi a trovare altre risorse, a stimolare la fantasia, a gestire le faccende che sembrano troppo complicate da gestire da soli. Ascoltate i consigli di Mercurio in opposizione: anche se non sempre sarà semplice prendere in considerazione punti di vista che non sono solo i vostri, potrà farvi capire dove sono gli errori. Per il resto, ci pensano la Luna e Venere a dirvi che c’è ancora mare!

SCORPIONE

Aprile inizia benissimo per lo Scorpione, con Venere e Mercurio che ricreano il trigono dal cielo dei Pesci in cui rientrano, ma si riattiveranno. E anche Marte si congederà dall’elemento acqua, uscendo dal Cancro, da dove vi ha sostenuto con forza, e passando in quadratura in Leone. La seconda parte del mese diventa più complessa, visto che dovrete fare i conti con una Luna nuova in Toro, in opposizione, e Marte contro che scatena tensioni con le persone della vostra vita, grandi confronti che avete a lungo rimandato ma che è ora di affrontare. Anche nel rapporto sentimentale sarà la Luna a stanare l’esigenza di palesare ciò che non vi soddisfa: fatelo con coraggio, con grande senso di rivalsa e senza temere conseguenze, poiché ciò che riuscirete a salvare è ciò che siete, senza ciò che non volete più sopportare. È il prezzo della vostra rinascita: forse cambieranno alcuni rapporti, ma non finisce mica il cielo…

SAGITTARIO

Il cielo con voi Sagittario comincia a essere molto generoso e a compensarvi dell’inconsolabile tradimento di Giove in opposizione in Gemelli. Non di solo Giove è, infatti, costituito il Sagittario, ma anche di Nettuno, il pianeta della metamorfosi e della fantasia, del caos e delle forze emotive mareomotrici. Il mese di aprile inizia con uno dei vostri due pianeti ritrovato in magnifico trigono, che vi darà molta forza e accenderà di nuovo l’istinto e la fantasia. Venere e Mercurio, intanto, saranno dispettosi solo all’inizio del mese, per poi anch’essi seguire Nettuno in Ariete e darvi tutta la loro energia. Come se non bastasse, anche Marte diventa di fuoco, trasferendosi in Leone, e vi regala in ottimo aspetto anche tutta la sua energia passionale. Come vedete, ancora una volta vi riporta via, come la marea, la felicità!

CAPRICORNO

Buone notizie per voi Capricorno, in questo aprile che vi sembra scomodo e caotico, mentre promette di alleggerirvi con i suoi eventi planetari positivi. Seppure Nettuno sia entrato in Ariete in quadratura, ecco che le stelle provvedono a compensarvi facendo partire il mese con una Venere e un Mercurio che finalmente si chiariscono una volta e per tutte in amore: più dialogo con il partner e meno tensione. Mentre, a metà mese, Marte si toglie finalmente dall’urticante opposizione che ha dato per mesi al vostro cielo, scalando così di liti e di prove da superare. Il Sole, dal 20, vi corrobora di energia in trigono perché arriva in Toro, a rafforzare la terra, l’elemento di cui siete costituiti. Molto probabilmente il lavoro avrà bisogno di una vostra supervisione attenta, ma concluderete il mese con grande contento dei vostri apporti. In amore la situazione tende a volgere al miglioramento, non ci sono motivi per accumulare tensione o bellicosità e, tra sparare o sparire, sceglierete ancora di sperare.

ACQUARIO

Aprile vi fa tornare degli Acquario purosangue, liberando le energie giuste con estro e fantasia. La nuova residenza di Nettuno, astro che si esalta nel vostro cielo, diventa amica in aspetto di sestile poiché il signore dei mari si è trasferito in Ariete, e costituisce una ritrovata fonte di energia e di grande possibilismo: i sogni sono insomma di nuovo possibili da realizzare. Mercurio e Venere finiranno nella seconda parte del mese di essere ambigui, e si alleeranno per farvi riscoprire l’amore senza il gioco delle parti che tanto vi irrita. Marte avrà invece un compito diverso: si porrà in opposizione entrando in Leone e, decidendo che la vostra passione e le vostre sfide lavorative tenderanno a una nuova impennata, metterà in chiaro che niente vi potrà fermare, dandovi lo sprone giusto. Il Sole, dopo il 20, vi consiglia di riprendere il rapporto con il fisico e con l’alimentazione. Non sarà tutto semplice, ma da questo mese tornerete a fabbricare le vostre astronavi per viaggi interstellari.

PESCI

I Pesci, ad Aprile, riscoprono altre forme di energia da impiegare per muovere il loro cielo. Dopo 14 anni della presenza del vostro pianeta guida, Nettuno, nei vostri gradi, adesso dovrete diversificare le frequenze con le quali vi esprimerete. E proprio Mercurio e Venere vi danno una mano: il primo con la capacità di farvi dire finalmente quali sono le cose che non volete più, il secondo con una ritrovata presenza affettiva. Il cielo, insomma, vuole mettervi nelle condizioni di maggiore indipendenza e ci penseranno energie più concrete e plastiche, e non le solite onde psichiche che vi stancano per quanto vi fanno empaticamente incamerare da tutte le direzioni. Anche Marte sparisce dal trigono e vi mette nelle condizioni di stare a guardare in ambito lavorativo, anche perché più di quanto avete detto non potevate. Forse farete volentieri a meno di qualcuno e il vostro campo è molto più sgombro del solito. Operate adesso che non dovrete più dividervi tra cielo e mare.