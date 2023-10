Omicidio Valguarnera, del killer ancora nessuna traccia. Domani i funerali delle due vittime

Ancora nessuna traccia di Guglielmo Ruisi. L’imprenditore edile di 51 anni è ricercato da ormai sei giorni perché sospettato di essere il responsabile dell’omicidio dell’operaio 47enne Salvatore Roberto Scammacca. Il 10 ottobre Ruisi ha sparato in pieno centro a Valguarnera Caropepe (in provincia di Enna) ferendo a morte il 47enne che si trovava alla guida della sua auto. Perdendone il controllo, Scammacca si è schiantato contro il furgoncino di un venditore ambulante di frutta e verdura finendo addosso all’86enne Nunzia Arena, deceduta anche lei poche ore dopo nell’ospedale dove era stata ricoverata per le gravi lesioni riportate nell’impatto.

Polizia e carabinieri da giorni cercano Ruisi, che è riuscito a scappare a bordo della sua auto – una Mercedes – anche questa ancora non ritrovata. Nelle ricerche sono impegnati anche i carabinieri dello squadrone Cacciatori di Sicilia. Al momento, però, nemmeno le intercettazioni disposte sul cellulare dell’imprenditore 51enne non avrebbero dato alcun esito.

Secondo quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, Scammacca si trovava a bordo della sua macchina – una Panda – quando ha incrociato Ruisi alla guida della sua Mercedes. Poco primi i due avrebbero litigato anche all’interno di un bar del paese dell’Ennese. Tra i due, già dal 2018, ci sarebbero stati rancori a causa di una lite per un carro di carnevale. Le ricerche di Ruisi sono scattate subito dopo, ma dell’uomo ancora oggi non c’è nessuna traccia. Intanto dopo l’autopsia, il corpo di Scammacca è stato restituito alla famiglia e sono stati fissati i funerali, che saranno celebrati alle 15.30 di domani nella chiesa Madre di Valguarnera. Sempre domani, nella stessa chiesa, alle 17,30 si svolgeranno i funerali di Nunzia Arena.

Articoli correlati