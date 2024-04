Incendio nella notte nel bosco di Termini Imerese

Incendi la scorsa notte nel bosco di Termini Imerese in provincia di Palermo. Per due volte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme che hanno divorato qualche ettaro di macchia mediterranea.

Un primo intervento verso mezzanotte e un secondo dopo qualche ora. I pompieri sono intervenuti anche a Palermo in via Carmelo Lazzaro nella zona dell’ospedale Civico per spegnere il rogo divampato in una struttura abbandonata dove erano accatastati rifiuti di ogni tipo.