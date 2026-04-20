Venticinquenne di Favara ucciso a Pavia, fermato un 17enne

Gabriele Vaccaro

Un 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento). Che è morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri. La tragedia è accaduta nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Il ragazzo è stato fermato dopo un lungo interrogatorio in Questura.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che tutto sia nato da una discussione per futili motivi. Forse una battuta di troppo verso una ragazza, quando qualcuno ha tirato fuori un cacciavite e ha colpito alla gola il giovane di Favara, che si era trasferito in Lombardia, a Broni, e lavorava alle Poste a Stradella, in provincia di Pavia. Dalle testimonianze è emerso che a sferrare il colpo fatale sia stato il minorenne egiziano.