Belpasso, carrozziere abusivo sversava nel terreno. Trovato anche un cavallo

Carrozziere abusivo con una libera gestione dei rifiuti e detentore di un cavallo sconosciuto ai veterinari: sono varie le accuse dei carabinieri di Belpasso, nel Catanese, verso un 37enne. Nel corso di un accertamento, i militari hanno scoperto, in un terreno riconducibile all’uomo, un’attività di carrozzeria senza alcuna autorizzazione. Portata avanti, per di più, sversando gli oli esausti a terra, con possibili danni ambientali. Poco distante dall’area del lavoro improvvisato, inoltre, i carabinieri hanno trovato un cavallo privo di microchip e senza documentazione dei controlli sanitari obbligatori. L’animale è stato sequestrato e affidato a una struttura, mentre il 37enne è stato denunciato per esercizio abusivo e gestione illecita di rifiuti.