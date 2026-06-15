Belpasso, carrozziere abusivo sversava nel terreno. Trovato anche un cavallo

15/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Carrozziere abusivo con una libera gestione dei rifiuti e detentore di un cavallo sconosciuto ai veterinari: sono varie le accuse dei carabinieri di Belpasso, nel Catanese, verso un 37enne. Nel corso di un accertamento, i militari hanno scoperto, in un terreno riconducibile all’uomo, un’attività di carrozzeria senza alcuna autorizzazione. Portata avanti, per di più, sversando gli oli esausti a terra, con possibili danni ambientali. Poco distante dall’area del lavoro improvvisato, inoltre, i carabinieri hanno trovato un cavallo privo di microchip e senza documentazione dei controlli sanitari obbligatori. L’animale è stato sequestrato e affidato a una struttura, mentre il 37enne è stato denunciato per esercizio abusivo e gestione illecita di rifiuti.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La mafia e la caccia al tesoro in mare per 2mila chili di cocaina: «È un mese che piango»
Leggi la notizia

Carrozziere abusivo con una libera gestione dei rifiuti e detentore di un cavallo sconosciuto ai veterinari: sono varie le accuse dei carabinieri di Belpasso, nel Catanese, verso un 37enne. Nel corso di un accertamento, i militari hanno scoperto, in un terreno riconducibile all’uomo, un’attività di carrozzeria senza alcuna autorizzazione. Portata avanti, per di più, sversando […]

Oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2026: si muovono Luna e Sole
Leggi la notizia

Carrozziere abusivo con una libera gestione dei rifiuti e detentore di un cavallo sconosciuto ai veterinari: sono varie le accuse dei carabinieri di Belpasso, nel Catanese, verso un 37enne. Nel corso di un accertamento, i militari hanno scoperto, in un terreno riconducibile all’uomo, un’attività di carrozzeria senza alcuna autorizzazione. Portata avanti, per di più, sversando […]

L`oroscopo di Marco Amato

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze