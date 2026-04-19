Siciliano di 25 anni ucciso a Pavia: era fuori da anni per lavoro

Accoltellato mentre stava riprendendo la sua auto da un parcheggio a Pavia: è morto così un operaio siciliano di 25 anni. Il decesso è avvenuto al Policlinico San Matteo di Pavia, dove il giovane era stato portato d’urgenza dopo l’aggressione avvenuta stanotte – intorno alle 3.30 – nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico. Il 25enne si era trasferito a Pavia dalla Sicilia diversi anni fa, alla ricerca di lavoro, che aveva trovato nel Comune di Stradella. In base alle prime indagini della polizia, il ragazzo era in compagnia di due amici e, dopo una serata fuori in un locale, stavano tornando all’auto. Quando, per motivi ancora da chiarire, è nata una discussione con un altro gruppo di persone. Conclusa con l’accoltellamento. A cui è seguita la morte del ragazzo.