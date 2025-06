Omicidio-suicidio a Castelvetrano: i cadaveri dei coniugi in obitorio, continuano le indagini

I corpi di Francesco Campagna e Mary Bonanno si trovano già da ieri sera nell’obitorio del cimitero di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Infermiere lui, insegnante lei, marito e moglie sono stati trovati morti ieri. Stando a quanto emerso finora nel corso delle indagini, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Il 55enne avrebbe ucciso la moglie utilizzando una chiave inglese per colpirla alla testa. La donna è stata trovata senza vita sulle scale interne che conducono dal primo al secondo piano della palazzina di via IV Aprile a Castelvetrano. Dopo avere ammazzato la moglie, il 55enne si sarebbe tolto la vita.

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e tentare di chiarire la dinamica e un eventuale movente. L’inchiesta è seguita dal sostituto procuratore Paolo Bianchi della procura di Marsala. Il magistrato ieri ha effettuato un sopralluogo nello stabile dove abitava la famiglia Campagna. Con lui anche il comandante provinciale dei carabinieri Mauro Carrozzo. A lanciare l’allarme erano stati i familiari, preoccupati dal fatto di non avere più notizie della coppia. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la porta della casa aperta. Campagna e Bonanno lasciano tre figlie e due nipotini.