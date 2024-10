Omicidio di Vincenzo Urso, condannati in via definitiva Pietro Erco e Luca Mantia

Sentenza definitiva per i killer di Vincenzo Urso. L’imprenditore è stato ucciso il 25 ottobre 2009 ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Per la sua uccisione sono stati condannati in via definitiva Pietro Erco (61 anni) – di origini campane – e Luca Mantia (37 anni): il primo dovrà scontare l’ergastolo, il secondo 21 anni di reclusione. Per l’omicidio di Urso erano già stati condannati come mandanti Francesco e Andrea Lombardo, padre e figlio, che sono collaboratori di giustizia. Urso sarebbe stato ucciso perché avrebbe cercato di fare concorrenza ai Lombardo nel settore del movimento terra. Per il delitto Erco e Mantia avrebbero ricevuto 20mila euro.