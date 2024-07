Olimpiadi di Parigi 2024, chi sono gli atleti che rappresenteranno la Sicilia nella rassegna a cinque cerchi

Pagina ufficiale Fb - Paris2024

Saranno 15 gli atleti e le atlete siciliane che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, dal 26 luglio all’11 agosto 2024. Tra gli sport maggiormente rappresentati ci sono l’atletica leggera, la pallanuoto e la scherma. Per i siciliani in gara non sarà soltanto una semplice apparizione. Alcuni di loro, infatti, voleranno in Francia a caccia di una medaglia, tra voglia di riscatto e il desiderio di una prestigiosa riconferma. Alice Mangione e Matteo Melluzzo, per esempio, saranno due delle punte di diamante della spedizione azzurra di atletica leggera. Mangione – 27 anni, originaria di Niscemi, in provincia di Caltanissetta – ormai da diversi anni è al vertice in Italia nei 400 metri e nella staffetta. Nel 2021 ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e recentemente ha vinto il suo quarto titolo italiano assoluto; inoltre durante un meeting disputato a Madrid, in Spagna, ha stabilito il secondo tempo di sempre nei 400 metri, fermando il cronometro a 51,1 secondi. Agli Europei di Roma, invece, ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta 4×400 mista. Competizione, quest’ultima, che ha incoronato anche Melluzzo con una splendida medaglia d’oro nella staffetta 4×100. Il velocista siracusano, allenato da Filippo Di Mulo e tesserato per il gruppo sportivo delle Fiamme gialle, ha bissato il successo con il suo primo titolo italiano assoluto. A La Spezia, in Liguria, Melluzzo ha corso i 100 metri piani in 10,12 secondi, stabilendo l’ottavo tempo di sempre in Italia in questa spettacolare specialità dell’atletica leggera.

Torneranno sulla pedana olimpica anche le schermitrici catanesi Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio. A Tokyo 2020 insieme hanno vinto la medaglia di bronzo nella gara a squadre di spada, battendo la Cina. Fiamingo ha già partecipato alle rassegne che si sono svolte a Londra, nel Regno Unito, nel 2012 e a Rio – in Brasile – nel 2016. Manifestazione, quest’ultima, in cui si presentò da bicampionessa del mondo in carica, riuscendo a vincere la medaglia d’argento nella spada individuale. Un successo storico per l’Italia, poiché nessuna atleta del nostro Paese era mai riuscita a compiere un’impresa simile prima di allora. Particolarmente nutrita la spedizione della pallanuoto. Tra gli uomini ci sarà Francesco Condemi, catanese classe 2003. Il centrovasca della Pro Recco sarà alla sua prima Olimpiade. Il suo 2024 sarà comunque un anno da ricordare, grazie alla medaglia di bronzo vinta in Croazia agli Europei e all’argento centrato ai mondiali di Doha, in Qatar. Tra le donne faranno parte della squadra azzurra di pallanuoto tre atlete: si tratta di Valeria Palmieri, Claudia Marletta e Giuseppina Aurora Condorelli; tutt’e tre sono di Catania e fanno parte della gloriosa Ekipe Orizzonte, squadra catanese che lo scorso maggio ha vinto il suo 24esimo titolo italiano. Palmieri, classe 1993, gioca come centrovasca, Marletta – classe 1995 – è un’attaccante, mentre Condorelli – classe 2001 – difenderà la porta della nazionale.

Ritorno alle Olimpiadi per il pesista Antonino Pizzolato, classe 1996 originario della provincia di Trapani. A Tokyo 2020 ha vinto la medaglia d’argento e non è un mistero che a Parigi cercherà di mettersi al collo un’altra medaglia, magari ancora più pregiata. Viaggio da Catania alla Francia anche per il pugile catanese Salvatore Cavallaro, classe 1995. Per lui, che è tesserato per il gruppo sportivo delle Fiamme oro, sarà la prima partecipazione alle olimpiadi. Tra i successi già ottenuti ci sono un secondo posto agli Europei di Minsk, in Bielorussia, nel 2019 e un terzo posto ai mondiali di Belgrado, in Serbia, nel 2021. Sarà la prima Olimpiade anche per il palermitano Emanuele Gaetani Liseo: la sua disciplina è il canottaggio nella specialità 8+.

Saranno invece due gli atleti siciliani che faranno parte delle squadre di pallavolo, maschile e femminile. Nel primo team ci sarà il palermitano Roberto Russo, centrale tesserato con la società Sir Safety Conad Perugia. Tra le donne è pronta alla sua terza Olimpiade la schiacciatrice Miriam Faime Sylla, anche lei originaria di Palermo e tesserata per la Pro Victoria Monza. Da Scicli, in provincia di Ragusa, spicca il nome della judoka Savita Russo: appena 19 anni e una medaglia di bronzo conquistata agli europei di Zagabria 2024, in Croazia. A completare la spedizione siciliana a Parigi ci pensa Alessandro Mazara, originario di Erice, in provincia di Trapani: la sua disciplina è lo skateboarding e ha già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020.