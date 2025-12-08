Un’officina abusiva scoperta a Catania. Un’articolata attività di controllo straordinario è stata eseguita dalla polizia, nei giorni scorsi, nei quartieri Borgo e Ognina del capoluogo etneo. Le verifiche rientrano nell’ambito di uno specifico piano predisposto dalla questura di Catania. Finalizzato a implementare in tutto il territorio, i servizi di pattugliamento di strade, piazze e luoghi di interesse, per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Ma anche per sanzionare le violazioni al Codice della strada e garantire il rispetto della normativa di settore da parte degli esercizi pubblici.

Venditori di castagne abusivi

L’intervento è stato coordinato dai poliziotti del commissariato Borgo-Ognina. Un’operazione che ha visto impegnati diversi equipaggi del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale e gli agenti della polizia locale. In una prima fase, i poliziotti sono intervenuti nei pressi di piazza Vice Re dove sono state controllati e sanzionati cinque venditori ambulanti di castagne abusivi, sorpresi a esercitare l’attività commerciale in modo irregolare in quanto privi delle necessarie autorizzazioni.

Un’officina meccanica abusiva scoperta a Catania

Nel quartiere Picanello di Catania è stata scoperta un’officina meccanica abusiva. I poliziotti di Borgo-Ognina hanno rintracciato i titolari, due fratelli, che sono stati denunciati per l’esercizio dell’attività illecita. L’officina è stata sottoposta a sequestro penale.