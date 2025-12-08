Catania, officina abusiva scoperta a Picanello: denunciati due fratelli

08/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un’officina abusiva scoperta a Catania. Un’articolata attività di controllo straordinario è stata eseguita dalla polizia, nei giorni scorsi, nei quartieri Borgo e Ognina del capoluogo etneo. Le verifiche rientrano nell’ambito di uno specifico piano predisposto dalla questura di Catania. Finalizzato a implementare in tutto il territorio, i servizi di pattugliamento di strade, piazze e luoghi di interesse, per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Ma anche per sanzionare le violazioni al Codice della strada e garantire il rispetto della normativa di settore da parte degli esercizi pubblici.

Venditori di castagne abusivi

L’intervento è stato coordinato dai poliziotti del commissariato Borgo-Ognina. Un’operazione che ha visto impegnati diversi equipaggi del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale e gli agenti della polizia locale. In una prima fase, i poliziotti sono intervenuti nei pressi di piazza Vice Re dove sono state controllati e sanzionati cinque venditori ambulanti di castagne abusivi, sorpresi a esercitare l’attività commerciale in modo irregolare in quanto privi delle necessarie autorizzazioni.

Un’officina meccanica abusiva scoperta a Catania

Nel quartiere Picanello di Catania è stata scoperta un’officina meccanica abusiva. I poliziotti di Borgo-Ognina hanno rintracciato i titolari, due fratelli, che sono stati denunciati per l’esercizio dell’attività illecita. L’officina è stata sottoposta a sequestro penale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La Ragusa-Catania e i lavori nel lotto 3 (quasi) fermi. «Serve un tavolo di crisi per risolvere la situazione»
Leggi la notizia

Un’officina abusiva scoperta a Catania. Un’articolata attività di controllo straordinario è stata eseguita dalla polizia, nei giorni scorsi, nei quartieri Borgo e Ognina del capoluogo etneo. Le verifiche rientrano nell’ambito di uno specifico piano predisposto dalla questura di Catania. Finalizzato a implementare in tutto il territorio, i servizi di pattugliamento di strade, piazze e luoghi […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze