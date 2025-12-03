Castiglione: officina meccanica abusiva trasformata in discarica

Un’officina meccanica abusiva trasformata in discarica a Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. È quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno denunciato un uomo di 53 anni.

Una specifica azione di contrasto agli ecoreati e ai crimini ambientali, da parte dei reparti specializzati dell’arma, ha consentito di denunciare un 53enne. L’uomo è accusato di gestione di rifiuti non autorizzata, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata. I carabinieri della stazione di Castiglione di Sicilia hanno avviato un accesso ispettivo nell’officina gestita da un 53enne. Con l’obiettivo di tutelare il territorio e la salute pubblica, prevenire e reprimere condotte che possono ledere il patrimonio ambientale.

L’ispezione nell’officina trasformata in discarica a Castiglione

L’ispezione dei luoghi ha permesso di accertare che l’uomo aveva trasformato il piazzale antistante l’attività in un deposito incontrollato di mezzi obsoleti, di materiale vario adiacente l’officina meccanica e alle spalle. E ancora, il viale per accedere alle abitazioni di pertinenza del 53enne è risultato completamente invaso da materiali di ogni genere, accatastati ovunque. Le attività, effettuate insieme ai colleghi del nucleo dell’ispettorato del lavoro di Catania e del personale dell’azienda sanitaria provinciale, hanno portato alla denuncia del meccanico. Per il 53enne è scattata anche l’intimazione del ripristino dei luoghi nei termini previsti.

Il secondo sopralluogo

I carabinieri, decorsi i predetti termini, hanno effettuato un secondo accesso all’interno dell’attività di riparazione auto. Insieme ai vigili del fuoco, al responsabile dell’Asp Igiene pubblica del distretto di Giarre (in provincia di Catania) e del settore Urbanistica dei servizi ecologici e ambiente del Comune di Castiglione di Sicilia. Il sopralluogo ha consentito di accertare che il 53enne non aveva ottemperato all’ordine di ripristino dei luoghi. Inoltre, dal confronto con le concessioni edilizie, è stato accertato
come il capannone, adibito a officina meccanica, fosse completamente abusivo.

