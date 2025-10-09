Il varo del nuovo traghetto della Regione per le Isole minori. Schifani: «Festa per i siciliani»

09/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

La Regione Siciliana ha il suo traghetto per le isole minori. Questa mattina c’è stata la cerimonia di varo del nuovo traghetto ro-pax Costanza I di Sicilia che lo stabilimento Fincantieri di Palermo ha costruito per la Regione.

Il traghetto della Regione per le isole minori

Lo scafo è stato costruito interamente a Palermo e la consegna è prevista per l’estate del 2026, dopo che sarà stato completato l’allestimento interno. Il traghetto si distingue per le sue caratteristiche tecnologiche avanzate, specialmente in tema di sostenibilità ambientale e sarà utilizzato per potenziare i collegamenti con le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria. Il traghetto è lungo circa 140 metri, alto 24 metri, otto ponti e una stazza lorda di circa 14.500 tonnellate. La nave potrà trasportare fino a mille passeggeri e 200 automobili, raggiungendo una velocità massima di 19 nodi.

La Regione Siciliana ha investito quasi 120 milioni di euro. Al varo di oggi sono presenti il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò e l’amministratore delegato e direttore generale Fincantieri Pierroberto Folgiero. A benedire la nave è l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. La madrina, invece, è Vinzia Novara Di Gaetano, amministratrice delegata dell’azienda vinicola Firriato.

Le dichiarazioni del presidente della Regione

«Quella di oggi è una bella giornata», esordisce il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. «Abbiamo investito noi, abbiamo voluto questa nave. L’ha realizzata Fincantieri, le nostre maestranze che ringraziamo. Oggi – aggiunge – è una festa per i siciliani che potranno beneficiare dei migliori trasporti nella zona delle isole Pelagie. Ne hanno diritto ed è nostro dovere – sottolinea il governatore – rispondere alle loro esigenze». 

Durante la cerimonia per il varo del nuovo traghetto ro-pax Costanza I di Sicilia della Regione Siciliana per le isole minori, il presidente ha poi dichiarato che «grazie a due anni e mezzo di buon governo, abbiamo azzerato un disavanzo di cinque miliardi e abbiamo un avanzo di due miliardi. Soldi che – fa notare Schifani – ci consentiranno di potere immettere liquidità nel mondo dell’imprenditoria, del sociale e dei trasporti».

