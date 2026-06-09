Nuove intimidazioni a commercianti a Palermo, fiamme a pizzeria e chiosco

09/06/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Nuove intimidazioni nel quartiere San Lorenzo e a Vergine Maria a Palermo. Un incendio ha danneggiato la pizzeria Ulisse in piazza Rossi, a Tommaso Natale. Davanti all’ingresso del locale, lo scorso 7 maggio, era stata piazzata una bottiglia con dentro della benzina. Sempre nella notte un rogo ha poi distrutto la base in legno di un chiosco che si stava allestendo sulla spiaggia di Vergine Maria.

Episodi analoghi

Una delle tante attività prese di mira dal racket negli ultimi tempi. Nell’ultimo mese sono stati diversi gli episodi intimidatori: bottiglie sono state lasciate davanti alla pizzeria Sunset di Sferracavallo e al bar pasticceria Sweet Life, che si trova di fronte alla chiesa della borgata marinara. Il 14 maggio analoghi raid ai danni dei lidi di Isola delle Femmine e Capaci. «Anche quest’anno stavano allestendo un chiosco ma stanotte qualcuno ha versato della benzina sulle pedane e ha dato fuoco – dicono i gestori -, un gesto che crea tanto sconforto. Il messaggio è chiaro».

Lo sconforto dei commercianti

«Non se ne può più… ci state togliendo la pace, la serenità e la voglia di lavorare». Questo lo sfogo dei titolari della pizzeria Ulisse di Tommaso Natale, borgata nella zona Nord di Palermo, non distante dal mare di Sferracavallo, nuovamente bersaglio di una intimidazione. Un incendio è stato appiccato all’ingresso del locale che già il 7 maggio era stato minacciato dagli uomini del racket che avevano fatto trovare una molotov, una bottiglia contenente liquido infiammabile.

Rogo spento dai proprietari

Questa volta è stato appiccato il rogo, intorno alle 2 di notte, al portone protetto da un cancello del locale di piazza Rossi. Ad accorgersene i proprietari che vivono non distante dalla pizzeria e hanno subito spento le fiamme. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Le indagini sono condotte dai carabinieri che indagano anche sulle precedenti intimidazioni avvenute nelle settimane scorse lungo il litorale. 

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