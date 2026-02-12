Nuova voragine sul lungomare di Catania: il sindaco consiglia di non avventurarsi

12/02/2026

Una nuova voragine si è aperta sul lungomare di Catania, esattamente dopo piazza Nettuno in direzione piazza Mancini Battaglia. A darne notizia è il sindaco di Catania Enrico Trantino, presente sul posto insieme alle forze dell’ordine per mettere in sicurezza la strada, che da poco era stata riaperta dopo il devastante passaggio del ciclone Harry.

«Stiamo richiudendo la strada in un senso di circolazione a causa di questa voragine che non consente l’accesso delle auto, le quali sono orientate su via del Rotolo, per cui si forma una comprensibile condizione di traffico – ha precisato Trantino -. Noi stiamo già studiando come intervenire prima possibile per ripristinare la circolazione, però chiediamo ai cittadini di non avventurarsi sul lungomare, individuando delle strade alternative per accedere nella zona sud della città».

Lancia anche un appello alla prudenza generale il sindaco di Catania: «Abbiamo appena diramato l’allerta arancione per temporali fino alla mezzanotte di stasera. Dalla mezzanotte fino alle 16 di domani sarà invece allerta gialla, sempre per piogge e per vento. Pertanto per domani non potremmo chiudere le scuole perché non ci sono le condizioni, però chiedo ai nostri ragazzi di non mettersi in strada già stasera perché il forte vento, unito alla probabilità di forti rovesci, rende assolutamente incauto avventurarsi in giro».

