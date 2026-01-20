Foto di Vigili del fuoco

Maltempo, a Catania nuova ordinanza. Chiuse scuole e stop conferimento rifiuti

20/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Scuole ancora chiuse domani, 21 gennaio, a Catania. Il sindaco Enrico Trantino come preannunciato ha adottato una nuova ordinanza a seguito dell’allerta meteo con codice rosso diramata dalla Protezione civile regionale per rischio idrogeologico e idraulico. Il provvedimento è valido fino alle 24 di domani.

Le disposizioni della nuova ordinanza

Tra le principali disposizioni è prevista la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, al fine di garantire la massima sicurezza per studenti, personale scolastico e famiglie. Disposta inoltre la chiusura del giardino Bellini, dei cimiteri e di tutti i parchi comunali, nonché la sospensione delle attività negli impianti sportivi di proprietà comunale, nei musei e nelle biblioteche comunali. Restano chiusi anche mercati storici e dei mercati rionali e sono sospese tutte le manifestazioni ed eventi all’aperto programmati sul territorio cittadino. Per quanto riguarda la mobilità, il provvedimento invita la popolazione a limitare l’uso dei mezzi privati e a muoversi solo per motivi strettamente necessari, fissando su tutto il territorio comunale il limite di velocità a 30 chilometri orari e raccomandando la massima prudenza negli spostamenti, in particolare evitando sottopassi, aree soggette ad allagamenti e zone costiere esposte alle mareggiate.

Vengono inoltre fornite indicazioni comportamentali ai cittadini, con l’invito a non sostare in prossimità di alberi, strutture precarie, cantieri e corsi d’acqua e a prestare particolare attenzione al rischio di caduta di rami, calcinacci e impianti pubblicitari. Alle imprese è richiesto di mettere in sicurezza ponteggi, gru e strutture temporanee. Tra le disposizioni contenute nell’ordinanza del sindaco Trantino è espressamente previsto il divieto di conferire rifiuti, sia domestici sia non domestici, per tutta la durata dell’emergenza, al fine di evitare ulteriori criticità durante le operazioni di gestione e controllo del territorio. Restano operative, fino al cessato allarme, tutte le strutture comunali di protezione civile, con il Centro operativo comunale attivo in maniera continuativa. 

