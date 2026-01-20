Il dipartimento regionale della Protezione civile della Regione Siciliana ha diramato un nuovo avviso che dispone livelli di allerta rossa per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per tutta la fascia ionica tra le province di Messina e Catania. L’avviso è valido da oggi, 20 gennaio 2026, fino alle 24.00 del 21 gennaio. Nel resto dell’isola il livello d’allerta sarà arancione e giallo.

Allerta per il ciclone Harry: Le previsioni per domani

Il bollettino segnala criticità elevata per rischio idrogeologico e idraulico in molte zone, con particolare attenzione ai fenomeni legati a rovesci, temporali intensi e condizioni meteo avverse. Secondo il documento, la situazione meteo sarà caratterizzata da venti intensi dai quadranti orientali, raffiche fino a burrasca forte e possibili forti mareggiate sulle coste esposte, soprattutto su Ionio e nel Canale di Sicilia. Sono attese precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi di pioggia significativi in molte zone dell’isola. Le autorità regionali raccomandano ai sindaci e ai responsabili locali di attivare prontamente i piani di protezione civile e le misure di prevenzione previste, oltre a diffondere capillarmente le informazioni alla popolazione per ridurre rischi e disagi.

Sindaci verso la chiusura delle scuole

«Il bollettino meteo che abbiamo ricevuto poco fa ci dà un peggioramento delle condizioni del mare e del vento con un mantenimento di questa situazione fino alle 23. Probabilmente aumenteranno anche le piogge. Per questa ragione ancora una volta vi esortiamo a non uscire da casa se non per motivi di assoluta indifferibilità». Lo afferma, in un video postato su Facebook, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che annuncia l’emissione di un’ordinanza «che già sin d’ora prevederà la sospensione delle attività didattiche. Ma noi, intanto – aggiunge il primo cittadino – confidiamo, ancora una volta, nel buon senso e nella prudenza di tutti».