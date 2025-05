La nuova web app dell’Asp di Catania: «Accesso diretto e trasparente alle prestazioni sanitarie»

A partire dalla prossima settimana, l’Asp di Catania metterà a disposizione dei cittadini una nuova piattaforma digitale, ASP Con Te – Servizi Territoriali, pensata per semplificare l’accesso ai servizi territoriali. Nell’ambito di questo processo di digitalizzazione e ammodernamento, l’Asp di Catania informa che, dal 12 maggio, non saranno più prese in carico le richieste inviate tramite e-mail relative a: scelta o revoca del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta; richieste per protesi, presidi e ausili sanitari.

La chiusura dell’utilizzo delle caselle e-mail di scelta e revoca e ufficio protesi e ausili è necessaria per allineare le pratiche in corso e garantire una piena integrazione con la nuova web app, consentendo così un avvio immediato del sistema. Le e-mail eventualmente ricevute dopo tale data, anche se inoltrate ai consueti indirizzi di posta elettronica, non potranno essere processate, in quanto i canali telematici verranno dismessi in favore della nuova piattaforma dedicata.

La nuova web app consentirà di gestire autonomamente operazioni come la scelta o la revoca del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, e inoltrare richieste per protesi, presidi e ausili sanitari, direttamente da casa, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli. «L’obiettivo – dicono dall’azienda sanitaria provinciale di Catania – è ridurre i tempi di attesa, migliorare l’efficienza dei servizi e offrire un accesso diretto e trasparente alle prestazioni sanitarie». Rimangono comunque operativi, per chi ne avesse necessità, gli sportelli dei distretti sanitari, accessibili negli orari comunicati dai singoli uffici.