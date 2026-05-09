Il monastero dei Benedettini di Catania si è aggiudicato il premio Travellers’ Choice di TripAdvisor. Un riconoscimento, tramite un badge, che il più grande sito di viaggi al mondo attribuisce alle mete e ai luoghi preferiti dai viaggiatori di tutto il mondo. Usando come criterio di valutazione le recensioni e i punteggi raccolti nell’arco degli ultimi 12 mesi. «Con il premio di TripAdvisor, il monastero dei Benedettini di San Nicolo l’Arena si colloca tra il dieci per cento delle attrazioni più apprezzate al mondo».

Sono parole piene di orgoglio quelle di Giovanni Sinatra di Officine Culturali, l’associazione impresa sociale che si occupa del bene attraverso la formula del partenariato speciale pubblico-privato con l’Università di Catania. Il monastero, infatti, oltre a essere parte del patrimonio Unesco e seconda destinazione più visitata della città (solo dopo l’Etna, stando ai dati proprio di TripAdvisor), è anche sede del dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania.

Il premio Travellers’ Choice di TripAdvisor al monastero dei Benedettini

Fondato dai monaci benedettini nel 1558, è una testimonianza del tardo barocco siciliano. Sconvolto da calamità naturali, distrutto e ricostruito, adesso è tra i posti più apprezzati al mondo. «Non solo da viaggiatori e viaggiatrici che arrivano da lontano – sottolinea Sinatra – ma anche da tanti catanesi». Visite guidate, il servizio di info-point e anche il bookshop sono alcune delle attività progettate da Officine Culturali e UniCt più apprezzate. Un apprezzamento che adesso per il monastero dei Benedettini è anche certificato con un badge di TripAdvisor. «Siamo convinti – afferma Sinatra – che tutto stia nella forza del lavoro di squadra», che nasce proprio dal partenariato tra il privato e il pubblico.

Un’eccezione nella città di Catania

In una città, come Catania, in cui spesso i commenti di visitatori, turisti e cittadini sono impietosi nel fotografare situazioni di degrado, il premio di TripAdvisor per il monastero dei Benedettini rappresenta una vera a propria eccezione. «Un riconoscimento che per noi è ancora più importante – fa notare Sinatra – perché arriva dal basso, dalla comunità di persone che è passata da questo luogo e ne ha riconosciuto il valore e apprezzato i servizi». Le recensioni sono 2542 (molte delle quali contrassegnate da “eccellente” come giudizio), accompagnate da 2394 fotografie. Numeri che portano il monastero dei Benedettini all’ottimo punteggio di 4,7 su 5.

«I visitatori e le visitatrici – raccontano da Officine Culturali – riservano parole di elogio alla bellezza di uno spazio che affascina e permette di ripercorrere la storia di Catania. Ma riconoscono anche il valore delle attività che proponiamo insieme all’Università e del senso di comunità che si permette di lavorare in questo modo». Un apprezzamento che, per Sinatra, passa anche da un dettaglio: «In molte recensioni, le persone che hanno fatto insieme a noi una visita guidata ci chiamano per nome». Non solo lodi. «In qualche occasione – concludono da Officine Culturali – ci sono anche delle osservazioni critiche interessanti che diventano costruttive e ci permettono di continuare a migliorare».