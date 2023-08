Noto, chiuso un ristorante sul litorale: spazzatura in frigo e ragnatele ovunque

Sporco stantio, accumulo di residui e rifiuti anche all’interno dei frigoriferi dove erano conservati gli alimenti, ragnatele sparse e mobili vecchi, sporchi di grasso e di residui di cibo. Sono queste le pessime condizioni igienico-sanitarie in cui è stato trovato un ristorante lungo il litorale di Noto, in provincia di Siracusa. A effettuare i controlli e le ispezioni sono stati i carabinieri del Nas di Ragusa. In tutti gli ambienti adibiti alla preparazione e al deposito di alimenti, gli operatori hanno rilevato gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali.

Per tutti questi motivi, il direttore del Servizio igiene alimenti e nutrizione (Sian) del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale aretusea ha emesso un’ordinanza di immediata sospensione dell’attività alimentare per mancanza dei requisiti minimi d’igiene previsti dalla normativa.

Il legale responsabile è stato segnalato all’autorità amministrativa competente e nei suoi confronti

è stata elevata una sanzione di 3000 euro.